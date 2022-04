Giovanili Sassuolo: tante vittorie nel sabato dei tornei pasquali

E’ stato un sabato movimentato per le squadre dell’Attività di Base del Sassuolo Calcio, impegnate nei tornei pasquali: c’è chi ha iniziato oggi, chi si è qualificato ai quarti di finale e chi, invece, i quarti li ha già disputati. Vi abbiamo già raccontato della sconfitta dell’Under 17 al Maggioni-Righi contro la Juve e della vittoria dell’Under 14 al Pecci contro l’Imolese: adesso invece andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati maturati oggi nei tornei degli Esordienti 2009 e 2010 e dei Pulcini 2011 e 2012.

Il Sassuolo Under 13 di mister Gennaro Puca e Fabio Vernizzi parte con il piede giusto al 17° Torneo Città di Montecatini Terme. La manifestazione pistoiese può contare sulla partecipazione di 30 squadre, due delle quali straniere: gli sloveni dell’Ilirija e gli svedesi dello Stocksund. I 2009 neroverdi, arrivati in Toscana ieri sera, hanno esordito con un 4-1 al Margine Coperta (doppietta di Owen Nti Boateng e reti di Lorenzo Prandini e Federico Ruini) nella gara disputata alle 10.30 sul campo A dello stadio “Mariotti”. Alle ore 17, l’Under 13 ha vinto per 3-1 contro i pari età dell’Enotria, aggiudicandosi dunque il primo posto nel gironcino E: in rete ancora Boateng, insieme ad Enea Likaj e Gideon Owusu. L’accoppiamento degli ottavi di finale ha messo il Sassuolo di fronte alla seconda migliore seconda classificata, ovvero lo Sporting Corigliano. La partita in programma domani alle 11.30. Nel pomeriggio si svolgeranno gli eventuali quarti, mentre lunedì 18 spazio a semifinali e finale.

E’ iniziata stamattina la Metropolitan Football Cup del Sassuolo Under 12 di mister Michele Verduri. Il torneo, che si disputa interamente allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, vede la partecipazione di molte squadre professionistiche provenienti da tutta Italia: dalla Juve all’Inter, passando per Bologna, Atalanta, Torino e altre ancora. I neroverdi hanno esordito piegando l’Alessandria per 3-2 (ore 12), mentre la sera (ore 20) hanno sfidato e battuto l’Academy Pro Sesto per 4-1. Domattina alle ore 11 è prevista l’ultima sfida del girone contro la Vis Nova Giussano.

I Pulcini 2011 approdano ai quarti di finale Gold del 6° Memorial Nico Giovannini: al “Poli” di Chiozza, i neroverdi hanno vinto per 8-6 contro l’Agorà Academy (Caserta) e perso per 6-2 contro il K-Sport Montecchio. Grazie al successo di ieri sul Progetto Aurora, l’Under 11 neroverde si è assicurata un posto tra le migliori otto: domattina alle 10.30, i neroverdi si sposteranno a Villalunga per affrontare la Virtus Junior Napoli Bianca, che ha vinto il girone A. Indipendentemente dal risultato che maturerà, il Sassuolo continuerà a giocare fino al lunedì di Pasquetta per stabilire la posizione finale nel tabellone delle 16 squadre.

Fanno bella figura, i Pulcini 2012 di mister Gianluca Cerchiari, al Trofeo Caroli Hotels in Salento: dopo il secondo posto nel girone ottenuto ieri, i piccoli neroverdi si sono aggiudicati l’ottavo di finale contro i Giovani Cryos (Taranto) nella cornice dello stadio “Bianco” di Gallipoli, accedendo ai quarti del pomeriggio contro il Segato (Reggio Calabria), una delle società dilettantistiche più forti a livello di attività di base. I neroverdi hanno perso per 4-2 e sono stati eliminati dalla competizione ma domani, prima del rientro in Emilia, scenderanno in campo per l’amichevole di consolazione contro la Roma (ore 9.15 a Gallipoli), che ha perso a sua volta il quarto contro la Real Casarea per 5-0.

