Video: gli highlights di Cagliari-Sassuolo 1-0

Il Sassuolo perde malamente in Sardegna: Cagliari-Sassuolo termina 1-0: andiamo a vedere gli highlights del match.

Al 4′ sardi pericolosi con un tiro di Marin sventato da Consigli: l’azione origina da una palla persa da Scamacca, ben pressato da Lovato. Due minuti dopo è ancora Cagliari: cross di Bellanova, Joao Pedro di testa manda fuori non di molto.

Al 20′ Toljan cade male dopo un contrasto: infortunio alla spalla per il tedesco, che viene sostituito da Ruan Tressoldi.

Al 34′ Traoré imbeccato in fuga verso l’area, Cragno esce bene ed anticipa di testa il 23 neroverde. Pochi minuti dopo c’è un batti e ribatti in area neroverde, con Tressoldi che chiude Deiola, Joao Pedro non riesce a vincere il contrasto con Frattesi e l’azione sfuma.

Al 42′ arriva il gol dei padroni di casa: Deiola infila Consigli da sotto misura su cross di Marin dalla destra. 1-0 per i padroni di casa, meritatamente in vantaggio. Due minuti dopo viene annullata la seconda rete ai rossoblù per un fuorigioco di Joao Pedro.

Secondo tempo evanescente, invece. Al 61′ Marin arriva al tiro e Consigli blocca. Al 92′ arriva l’occasione per il pareggio neroverde: un rimbalzo favorisce Raspadori ma Cragno arriva in presa.

Seguici anche su Instagram

Guarda gli highlights di Cagliari-Sassuolo 1-0: