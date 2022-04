Giovanili Sassuolo: ottimi piazzamenti per le formazioni impegnate nei tornei pasquali

Il pallone non smette mai di rotolare, neanche a Pasqua: ed è così che le squadre giovanili del Sassuolo hanno continuato a giocare in giro per l’Italia. Vi abbiamo già parlato della semifinale centrata dall’Under 17 al Maggioni-Righi di Borgaro Torinese e della finale raggiunta dall’Under 14 al Pecci di Bellaria: adesso è il turno di tutte le altre squadre del Settore Giovanile neroverde, che reclamano – giustamente – il loro spazio. A questo link potete trovare il resoconto con tutti i risultati maturati ieri.

Iniziamo il resoconto con il Sassuolo Under 13 del duo Puca-Vernizzi, impegnato al Torneo Città di Montecatini Terme. Questa mattina, dopo la vittoria del mini girone di ieri con Enotria e Margine Coperta, i neroverdi hanno disputato l’ottavo di finale contro lo Sporting Corigliano, vincendo per 3-1 grazie alle reti di Owen Nti Boateng (doppietta) ed Enea Likaj. Nel tardo pomeriggio, alle 19.30, i neroverdi hanno affrontato ai quarti la Fiorentina: 1-1 il risultato dopo i tempi regolamentari, con rete di Mattia Malagoli, ma sconfitta ai rigori per i 2009 neroverdi, che torneranno in campo domani pomeriggio per la finalina 5°/6° posto contro gli svedesi dello Stocksund, sconfitti dal Torino.

Stop anche per gli Esordienti 2010 alla Metropolitan Football Cup di Sesto San Giovanni, torneo iniziato ieri con il 3-2 all’Alessandria e il 4-1 all’Academy Pro Sesto. Stamattina, i ragazzi allenati da mister Verduri hanno chiuso a punteggio pieno il girone eliminatorio battendo 4-2 la Vis Nova Giussano e assicurandosi un posto tra le migliori otto, sulle 32 partecipanti. Il tabellone ha messo i neroverdi di fronte alla Pergolettese, arrivata prima nel girone H davanti all’Inter: il match, iniziato alle 18, se lo sono aggiudicati i ragazzi lombardi con un perentorio 7-1. Domattina alle ore 10 è in programma la sfida contro l’Albinoleffe: in base al risultato ottenuto, verrà stabilito se il Sassuolo prenderà parte alla finale 7°/8° posto (ore 14) o 5°/6° posto (ore 15), rispettivamente contro la perdente o la vincente di Juventus-Atalanta.

Si ferma in semifinale la corsa dei Pulcini 2011 al Memorial Giovannini: a Villalunga, i ragazzi allenati da Aieta, Casarano e Costi, dopo aver piegato la Virtus Junior Napoli Bianca per 1-0, sono stati superati nel pomeriggio per 3-1 dalla Virtus Junior Napoli Blu. Domani alle 12.30 è in programma la finale 3°/4° posto contro i Ragazzi Sprint Crispiano (Taranto), con l’obiettivo di agguantare il gradino più basso del podio.

Infine, spazio ai Pulcini 2012 di mister Cerchiari, che chiudono con una sconfitta di misura con la Roma (1-0) il Trofeo Caroli Hotels. La gara di oggi era valevole come amichevole, dal momento che i neroverdi sono stati eliminati ieri dal Segato per 4-2: il club calabrese è arrivato fino in finale, dove è stato sconfitto ai rigori dalla Virtus Francavilla, avversaria del Sassuolo nel girone. Quella salentina si conferma una kermesse di assoluto livello, a cui il Sassuolo partecipa ormai da anni: ricordiamo che i neroverdi sono scesi in Puglia con il gruppo dei 2012, nonostante il torneo sia riservato a squadre Under 11, ovvero con ragazzi nati nel 2011.

