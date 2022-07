Manca solo l’ufficialità ma secondo La Casa di C è ormai cosa fatta: Endri Zenelaj è un calciatore della Fidelis Andria.

Il centrocampista albanese, classe 2003, non confermato dal Sassuolo dopo l’esperienza in Primavera, torna quindi a casa: prima di giocare nelle giovanili neroverdi, aveva cominciato la carriera proprio in Puglia, al Bisceglie.

Con la Fidelis Andria, Zenelaj (che sembrava dover passare al Picerno in prestito), firma un contratto triennale.

