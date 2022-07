Calciomercato Sassuolo: lo svincolato Djuricic si avvicina alla Salernitana

Filip Djuricic si avvicina a grandi passi alla Salernitana. Dopo il mancato accordo per il rinnovo con il Sassuolo, Djuricic si sta allenando autonomamente in attesa della firma con la nuova squadra. Secondo Il Mattino, le parti avrebbero trovato una base d’accordo con un contratto quadriennale da 1,6 milioni a stagione. Il trequartista serbo, che ha già iniziato a seguire il profilo della Salernitana su Instagram, non occuperebbe una casella da extracomunitario, avendo giocato con un club italiano fino al 30 giugno. Non arriva il salto di carriera tanto prospettato da Djuricic, che resta però in Serie A: seconda esperienza in Campania dopo quella con il Benevento, dove ha avuto la fortuna di incontrare De Zerbi.

