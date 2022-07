Calciomercato Sassuolo: Endri Zenelaj ad un passo dal Picerno

Che Endri Zenelaj non avrebbe continuato il proprio percorso con la Primavera di Bigica è cosa nota ormai da qualche giorno: si è parlato di un interessamento del Napoli, ma è un club di Serie C ad essersi assicurato le prestazioni sportive del mediano albanese. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Picerno ha ottenuto dal Sassuolo il prestito di Zenelaj, 32 presenze nell’ultimo campionato Primavera 1. Prima esperienza tra i grandi dunque per Zenelaj, che si riavvicina nel contempo a casa, essendo cresciuto in Puglia. Si attende solo l’ufficialità del trasferimento.

