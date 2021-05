Bigica dopo Inter-Sassuolo Primavera 3-2: “Meritavamo il pari, ma ci troviamo con un pugno di mosche”

Emiliano Bigica, tecnico della Primavera, ha parlato ai nostri microfoni dopo la sconfitta per 3-2 arrivata sul campo dell’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni in Inter-Sassuolo.

La squadra ha però fatto una buona gara: “È la terza partita che giochiamo molto bene dopo Lazio e Milan. La squadra ha comandato la partita per gran parte della gara contro l’Inter. L’Inter è una squadra solida, fisica, che riparte bene. Mi dispiace che dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo avuto altre due situazioni dove potevamo fare il 2-0. Per due nostri errori clamorosi ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Il 3-1, l’inizio del secondo tempo, l’approccio non è stato granché. Poi la squadra ha ripreso a giocare e cercare soluzioni. Avremmo meritato il pari. C’è stata la grande occasione nel finale e poi abbiamo lisciato un paio di palle nella loro area. Potevano non essere gol, ma il pari lo avremmo meritato”.

In porta ha giocato Giole Zacchi: “In riscaldamento Vitale ha avuto un problema a un dito”.

Infine un commento su Paz: “Paz è arrivato nell’ultima giornata di mercato. È un giocatore importante per la categoria. Si è inserito subito bene grazie anche ai ragazzi che erano già in rosa. È un giocatore che, se continua così, sentiremo parlare di lui”.

