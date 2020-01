FINALE Under 17 Sassuolo-Lazio 0-0: un punto per i 2003

Benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Lazio, gara valevole per la 2^ giornata di ritorno del Campionato Under 17 Serie A-B. Il match è in programma domenica 19 gennaio alle 13 allo “Zanti” di San Michele.

LA CRONACA

14.45 Finisce qui! Finisce 0-0 tra Sassuolo e Lazio. I neroverdi colpiscono due pali ma non riescono a superare il portiere avversario.

90+3′ Pieragnolo vicino all’eurogol! Il terzino va col mancino da distanza siderale, soltanto il tuffo di Moretti gli nega il meritato 1-0.

90+3′ Giordano va via a Migliorati e subisce fallo: punizione interessante per i piedi di Casolari.

90′ Quattro minuti di recupero.

90′ Ultimo cambio per la Lazio: fuori Marinacci, dentro Migliorati. I biancocelesti si coprono.

87′ Palo di Biondelli! Sul suggerimento di Okoduwa, il neoentrato la angola ma non riesce a siglare il vantaggio per un soffio.

82′ Ultimi due cambi per il Sassuolo: fuori Bruno e Palma, dentro Barbieri e Okoduwa.

78′ Lob di Pieragnolo a scavalcare la linea difensiva, Palma arriva con un pizzico si ritardo su quello che poteva essere il pallone dell’1-0.

73′ Doppio cambio per Barone: fuori Baldari e Capogna, dentro Giordano e Biondelli.

70′ Prima sostituzione anche nel Sassuolo: esce Borgia, entra Mata.

67′ Doppio cambio nella Lazio: fuori Russo e Riosa, dentro Felici e Santilli.

64′ Occasione colossale per il Sassuolo: Borgia crossa sul secondo palo dove ben tre giocatori del Sassuolo sono liberissimi. Conclude Capogna di testa, ma un difensore laziale salva sulla linea a Moretti battuto.

56′ Sulla punizione successiva, Palma spreca cercando l’acrobazia e mandando fuori.

55′ Ammonito Ferro per una spallata a Cehu. Buona prova del centrale, che cerca spesso l’incursione palla al piede.

49′ Castigliani viene lasciato libero di entrare in area dal lato destro e di tirare un potente collo che fa la barba al palo difeso da Zacchi.

48′ Ammonito Castigliani.

48′ Casolari serve sulla corsa Palma, che si accentra e tira: sfera fuori misura.

46′ Inizia la ripresa!

13.44 Finisce il primo tempo: Sassuolo e Lazio sono ancora ferme sullo 0-0. Neroverdi meglio dei biancocelesti, che giocano molto a lanci lunghi contro il palleggio dei ragazzi di Barone.

42′ Casolari esce bene da una situazione complicata e Ferrante lo trattiene: giallo per lui.

35′ La Lazio esce fortunosamente dalla pressione alta del Sassuolo e porta al tiro Ferrante, che impatta al volo con un pallone respinto da Cehu: conclusione imprecisa.

27′ Cross basso di Lazzaretti che attraversa tutta l’area prima di arrivare sul mancino di Borgia, che conclude alto di un metro sulla traversa.

24′ Corner per la Lazio: va Santovito di testa, palla alta.

20′ Gioco pericoloso di Ferrante su Cehu: il 10 laziale aveva cercato un tacco al volo colpendo al volto il difensore albanese.

17′ Borgia vicino ad un gol bellissimo: il numero 10 anticipa un avversario e tira di collo destro, la palla si impenna dopo una deviazione e termina di poco fuori.

14′ Buona percussione di Borgia, che guadagna un calcio d’angolo conclusosi in un nulla di fatto.

10′ Traversa di Capogna! Il numero 7 si libera della marcatura e tira verso la porta di Moretti scavalcandolo, ma è il montante a negargli il gol.

9′ Prima occasione per il Sassuolo: bel filtrante di Bruno per Capogna, che colpisce d’esterno sinistro mancando lo specchio della porta.

6′ Sassuolo disposto con il solito 4-3-3, mentre la Lazio è scesa in campo con il 4-2-3-1.

1′ Inizia la partita!

Il tabellino

SASSUOLO-LAZIO 0-0

RETI:

SASSUOLO: Zacchi; Lazzaretti, Cehu, Markiewicz, Pieragnolo; Bruno (37’st Okoduwa), Casolari, Borgia (25’st Mata); Capogna (28’st Giordano), Baldari (28’st Biondelli), Palma (37’st Barbieri).

A disposizione: Lanzi, Barbetta, Cavallini, Macchioni.

Allenatore: Simone Barone.

LAZIO: Moretti, Floriani, De Santis, Santovito, Zaghini, Ferro, Castigliani, Russo (22’st Felici), Riosa (22’st Santilli), Ferrante, Marinacci.

A disposizione: Di Fusco, Pollini, Franco, Migliorati, Mari, Mancino, Manzo.

Allenatore: Paolo Ruggeri.

Arbitro: Sig. Valentini di La Spezia.

Assistenti: Sig. Dri di Reggio Emilia e Sig. Fontanelli di Reggio Emilia.

Ammoniti: 42′ Ferrante (L), 3’st Castigliani (L)

Espulsi: