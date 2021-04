DIRETTA Sassuolo-Torino Primavera 1-0: Mattioli entra e segna

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Torino, partita della 2^ giornata di ritorno del Campionato Primavera 1. Il match è in programma venerdì 2 aprile alle 17 allo Stadio Ricci di Sassuolo. Restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Emiliano Bigica, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Torino Primavera

1-0

90+4′ Portanova mette in mezzo per Lovaglio, Vitale esce e controlla il pallone che varca la linea di fondo.

90+2′ Cannavaro atterra Portanova: giallo per Manuel.

90+2′ Grande uscita alta di Vitale, che disinnesca il cross insidioso di Portanova proveniente dalla destra.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Continella colpisce la barriera, sulla ribattuta va ancora l’ex Spezia che manda abbondantemente alto.

88′ Freddi Greco atterrato da Marginean: punizione pericolosa per il Torino. Il Sassuolo deve stringere i denti in questo finale.

86′ Paz ruba palla a Procopio, che lo trattiene per la maglia: giallo netto per il terzino sinistro ospite.

86′ Manarelli tira da fermo, nessun problema per Sava.

84′ Ultimi due cambi per il Sassuolo: dentro Cannavaro e Ripamonti, fuori Aucelli e Samele.

83′ Samele atterrato da dietro da Spina: il centravanti neroverde resta a terra, soccorsi in campo.

82′ Aucelli lancia Manarelli nello spazio: il terzino ex Renate prova a servire Mattioli sul secondo palo ma viene anticipato da Celesia.

80′ Due cambi anche per il Torino: dentro Portanova e Cancello, fuori Tesio e Todisco.

77′ Ammonito Todisco anziché Favale per una spinta ai danni di Manarelli. Sul pallone Marginean.

76′ E’ un gol di importanza capitale per il Sassuolo, che ha sbloccato una partita incagliata sullo 0-0 e mai come oggi equilibrata.

75′ GOOOOOOOOOOLLLLL SASSUOLOOOOOOO! ANDREA MATTIOLIIIIII! Che gol del Mattio, che al primo pallone toccato scarica un destro sul secondo palo da posizione defilata che si insacca alle spalle di Sava.

73′ Cambia anche il Torino: fuori Oviszach, dentro Favale.

73′ Doppio cambio nel Sassuolo: dentro Manarelli e Mattioli, fuori Pinelli e Manara.

71′ Samele prova a riscattare una prova insufficiente lanciando in profondità Manara, anch’esso in ombra: il filtrante manca di precisione e termina tra le braccia di Sava.

70′ Fase confusa della partita, anche qui è Aucelli a subire fallo, stavolta per mano di Vianni.

68′ Tesio in ritardo su Aucelli: giallo per il mediano granata.

66′ Sgambetto di Arabat su Freddi Greco: punizione granata e solo richiamo verbale per il francese.

62′ Sventagliata di Marginean all’indirizzo di Paz: il colombiano rientra ancora sul sinistro e cerca il secondo palo, ma stavolta la palla termina alta sulla traversa.

60′ Finisce qui la partita di Casolari: entra al suo posto Florentine.

59′ Ranem buca l’intervento su Oviszach, con l’ex Udinese che non sfrutta la superiorità numerica e si allunga troppo la palla.

56′ Sul capovolgimento di fronte, palla pericolosa in mezzo su cui Freddi Greco non riesce ad arrivare.

55′ Pinelli va via a Todisco sulla sinistra: il numero 2 granata devia la palla in angolo, ma il direttore di gara assegna la rimessa dal fondo.

53′ Primo cambio per il Torino: fuori Horvath, dentro Lovaglio.

47′ Aucelli lancia Paz sulla destra, il colombiano cerca il cross basso ma viene contrastato bene da Procopio.

46′ Inizia la ripresa! Nessun cambio per Bigica e Coppitelli.

17.47 Fine primo tempo! A metà partita è ancora 0-0 tra Sassuolo e Torino: neroverdi vicini al gol con Paz e Pinelli. Il Torino, un po’ rinunciatario, ha dimostrato di poter punire le disattenzioni del Sassuolo, come con il tiro di Horvath a fine frazione.

45′ Poco sveglio Marginean, che si fa scippare palla da Horvath: Arabat fa passare l’imbucata per Vianni, che conclude in diagonale trovando la pronta risposta a terra di Vitale.

44′ Occasione Torino! Horvath scatta sul filo del fuorigioco sul lancio di Continella, controlla col petto e colpisce di destro al volo: un grande Vitale tocca con la punta delle dita e mette fuori, deviazione non ravvisata dall’arbitro. Rimessa dal fondo per il Sassuolo.

40′ Lancio lungo a liberare di Aucelli su cui Manara non arriva: l’ex Cesena lamenta una trattenuta, non ravvisata dai 3 ufficiali di gara.

38′ Il Sassuolo arriva bene sulle fasce, ma non riesce ad essere incisivo dentro l’area.

36′ Celesia a terra dopo un intervento fortuito con Aucelli, sanitari ospiti in campo.

34′ Che parata di Sava! La punizione seguente di Pinelli aggira la barriera e costringe l’estremo difensore granata ad un intervento di riflesso. Corner per il Sassuolo su cui il Toro recupera palla.

33′ Aucelli ruba palla a Freddi Greco sulla trequarti offensiva, la palla va poi a Samele che viene atterrato da Spina: punizione appena fuori dall’area per il Sassuolo.

32′ Tiro dal limite di Samele sporcato da Spina, che permette a Sava di intervenire facilmente. Era una buona opportunità per i neroverdi.

27′ Imbucata di Horvath per un taglio di un compagno che non arriva, la palla viene coperta da Flamingo e arriva docile tra le braccia di Vitale.

24′ Traversa di Paz! Il colombiano scende sulla destra, si accentra e conclude con il sinistro centrando il montante alle spalle di Sava.

24′ Il Sassuolo sta tenendo il possesso palla, mentre il Torino agisce di rimessa. Da entrambe le parti, però, mancano le opportunità da gol.

19′ Va proprio Pinelli a battere il corner: la palla arriva nei pressi di Ranem, che colpisce di testa senza imprimere la forza giusta. Sava blocca senza problemi.

19′ Buona difesa palla di Samele, che la gira a tutto campo sulla sinistra per Pinelli: il suo cross viene deviato in angolo da un difensore granata.

17′ Destro di Horvath a superare la barriera, ma la traiettoria è troppo blanda e fuori misura per impensierire Vitale.

16′ Buona giocata di Horvath, che anticipa Aucelli costringendolo al fallo dai 25 metri: è proprio l’ex Spal a dirigersi sul pallone con Greco.

14′ Cross di Aucelli per Manara, che aggancia bene ma controlla con il braccio in piena area di rigore: palla al Torino.

8′ Entrata scomposta di Celesia su Samele, che avviene a gioco fermo: in precedenza era stato Aucelli a fermare fallosamente Greco. Ammonito il difensore granata nell’occasione.

6′ Rischio preso da Casolari, che perde palla sulla pressione di Horvath, fallosa secondo l’arbitro: i granata erano già pronti per il 2 contro 2 in attacco.

5′ Lancio in profondità di Ranem all’indirizzo di Samele, palla troppo lunga per essere raggiunta.

4′ Intervento in ritardo sulla trequarti difensiva di Casolari, che viene subito ammonito.

3′ Primo possesso di marca Sassuolo, che manovra sulla destra con Aucelli: i neroverdi poi perdono palla e sono costretti al fallo tattico su Vianni.

1′ Inizia Sassuolo-Torino al Ricci! Osservato un minuto di silenzio per la mancanza di Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera scomparso il 24 marzo in un incidente stradale.

16.49 In casa Sassuolo si cerca una scossa dopo le ultime due negative trasferte toscane, dove è arrivato un solo punto su sei disponibili. I neroverdi devono tenere l’attenzione alta per restare a debita distanza dalla zona calda della classifica.

16.25 Prima chiamata in Primavera anche per un altro 2003, Amadou Tourè, centrocampista.

16.21 Quante novità nella formazione ufficiale scelta da Bigica, che lancia nella mischia Federico Casolari (alla prima convocazione in Primavera) davanti alla difesa, per far fronte alle assenze di Artioli e Mercati. Prima da titolare anche per Pinelli sull’out di sinistra, Aucelli e Marginean saranno le due mezzali. In difesa, spazio al trio Arabat-Ranem-Flamingo: ancora out Stefano Piccinini, che sarà convocato in prima squadra.

Il tabellino di Sassuolo-Torino Primavera

SASSUOLO-TORINO 1-0

Reti: 75′ Mattioli (S)

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Arabat, Ranem, Flamingo; Paz, Aucelli (84′ Cannavaro), Casolari (60′ Florentine), Marginean (C), Pinelli (73′ Manarelli); Samele (84′ Ripamonti), Manara (73′ Mattioli).

A disposizione: Zacchi, Uni, Cehu, Operato, Arcopinto, Tourè, Reda.

Allenatore: Emiliano Bigica.

TORINO (4-3-1-2): Sava; Todisco (80′ Portanova), Spina, Celesia, Procopio; Continella, Tesio (80′ Cancello), Greco (C); Horvath (53′ Lovaglio); Vianni, Oviszach (73′ Favale).

A disposizione: Fiorenza, Nagy, Aceto, Larotonda, Kryeziu, Savini, Basso.

Allenatore: Federico Coppitelli.

Arbitro: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Sig. Fabrizio Giorgi di Legnano e Sig. Giorgio Ravera di Lodi.

Ammoniti: 4′ Casolari (S), 8′ Celesia (T), 68′ Tesio (T), 77′ Todisco (T), 86′ Procopio (T), 92′ Cannavaro (S)

Espulsi:

Note:

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino Primavera

Sassuolo: Vitale, Paz Blandon, Ranem, Flamingo, Casolari, Arabat, Pinelli, Aucelli, Samele, Marginean, Manara.

Torino: Sava, Todisco, Procopio, Spina, Tesio, Celesia, Oviszach, Continella, Vianni, Horvath, Greco.