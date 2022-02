DIRETTA Sassuolo-SPAL Under 15: le formazioni ufficiali

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-SPAL, gara valida per la 1^ giornata di ritorno del Campionato Under 15. Il match è in programma oggi, domenica 20 febbraio, alle ore 11 presso il “Corradini” di Villalunga di Casalgrande. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro la SPAL su questa pagina. A seguire, le dichiarazioni di mister Cris Gilioli in esclusiva ai nostri microfoni. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-SPAL Under 15

0-0

10.47 Le squadre rientrano negli spogliatoi.

10.39 Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-SPAL: tridente Lauricella-Chiricallo-Amendola per Gilioli, in mediana c’è Longano per Acatullo oltre ai confermati Goulart e Mussini. Torna Luca Reggiani dalla squalifica.

Tabellino Sassuolo-SPAL Under 15

SASSUOLO-SPAL 0-0

Reti:

SASSUOLO: Mantini, Campani, Gentile, Longano, Reggiani, Vezzosi, Amendola, Goulart, Chiricallo, Mussini, Lauricella.

A disposizione: Del Rio, Sibilano, Petito, Acatullo, Guerzoni, Piccirillo, Baldari, Pirruccio, Ardizzone.

Allenatore: Cris Gilioli.

SPAL: Zenti, Rizzotto, Margiotta, Pegoraro, Incerti, Girelli, Amati, Tarolli, Boschetti, Nejmaoui, Samaritani.

A disposizione: Stagni, Bassi, Bedeschi, Tursi, Kola, Gamberini, Ascanelli, Torre.

Allenatore: Jonatan Binotto.

Arbitro: Sig. Tassi di Finale Emilia.

Assistenti: Sig. Reggiani di Finale Emilia e Sig. Rehman di Modena.

Ammoniti:

Espulsi:

Note: