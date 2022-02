DIRETTA Genoa-Sassuolo Primavera 0-2: fine primo tempo

Benvenuti sulla diretta di Genoa-Sassuolo, gara valida per la 3^ giornata di ritorno del Campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, domenica 20 febbraio, alle ore 11.30 presso il Begato 9 di Genova. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Genoa su questa pagina. A seguire, le dichiarazioni di mister Emiliano Bigica in esclusiva ai nostri microfoni. Forza Sasol!

12:23 – FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

44′ – Occasione Genoa! Angolo di Besaggio a cercare la testa di Bolcano, ma la sua conclusione finisce di poco alta.

44′ – Produce il massimo sforzo il Genoa, che cerca di segnare almeno un gol prima della fine del primo tempo.

41′ – Occasione Sassuolo! Dagli sviluppi dell’angolo, D’Andrea mette un bel cross teso sul primo palo dove Flamingo arriva all’impatto con il pallone, ma Corci respinge la conclusione.

40′ – Ancora Sassuolo! Pieragnolo apre per Aucelli che cerca al centro Samele, ma Bolcano anticipa l’attaccante nerverde mettendo in angolo.

40′ – Dellepiane cerca Boci in profondità, ma l’esterno genoano viene pizzicato in fuorigioco.

35′ – FLAMINGO NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! Il difensore neroverde spiazza Corci. Raddoppio dei neroverdi!

35′ – CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! D’Andrea salta Palella in area che lo stende. Penalty per i neroverdi.

34′ – Occasione Sassuolo! D’Andrea fugge sulla destra e cerca la conclusione sul primo palo, Corci respinge.

32′ – Grande intervento di Flamingo! Cross basso di Nesci a cercare Besaggio ma una grande chiusura del difensore neroverde evita il peggio ai ragazzi di Bigica.

28′ – VANTAGGIO DEL SASSUOLO, LAMPO DI MATA! Mata sfugge a Marcandalli sulla sinistra, rientra sul destro e la piazza sotto l’incrocio dei pali. Gran gol dell’albanese che sino ad ora non stava giocando una grande partita.

24′ – Occasione Sassuolo! Samele imbuca per Ahmed, il centrocampista cerca il cross verso il centro dell’area ma viene respinto da un difensore genoano, controlla il pallone e calcia in porta. Corci blocca.

23′ – Si è già ristabilito il capitano neroverde, che non ha dovuto usufruire dell’intervento dello staff medico.

23′ – E’ rimasto a terra Aucelli dopo un contro con Palella.

22′ – Fase ancora molto incartata della partita, nessuna delle due squadre vuole scoprirsi e lasciare il fianco all’avversario.

19′ – Progressione di Aucelli che cerca di servire Pieragnolo in profondità, ma la sfera è troppo lunga e termina tra i piedi dei calciatori rossoblù.

17′ – Occasione Genoa! Schema su calcio d’angolo per i rossoblù che liberano Bamba al colpo di testa, ma la sua conclusione finisce debole tra le braccia di Vitale. Ha rischiato qui il Sassuolo.

15′ – Cross di Pieragnolo a cercare Samele, ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Corci.

11′ – Occasione Genoa! Numero di Besaggio al limite dell’area che libera Bamba al tiro, ma la sua conclusione è debole e finisce tra le braccia di Vitale.

10′ – Ritmi alti al Begato, ora la partita vive di continue ripartenze.

8′ – Accornero semina il panico sulla sinistra e cerca Nesci sul secondo palo, ma la difesa neroverde respinge la conclusione dell’esterno rossoblù.

7′ – Occasione Sassuolo! Cross di Cehu dalla destra, Samele sfiora la sfera con la testa che arriva ad Aucelli, il capitano neroverde cerca la porta in allungamento ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

5′ – Surplus di Bamba che voleva andare in porta da solo, ma Flamingo è bravo ad arginare l’azione del centravanti genoano e a permettere l’uscita di Vitale.

5′ – Prima offensiva del Sassuolo: Samele cerca il cambio gioco per l’inserimento di Ahmed ma il pallone è leggermente lungo e diventa imprendibile per il centrocampista neroverde.

3′ – E’ il Sassuolo a fare la gara nei primi minuti, il Genoa si difende in maniera ordinata.

1′ – Il primo pallone della gara è stato mosso dai neroverdi, oggi in maglia bianca.

11:38 – Fischia Iacobellis, E’ COMINCIATA GENOA-SASSUOLO!

11:35 – Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini dell’arbitro Iacobellis.

11:32 – Qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia, tra poco le squadre faranno il loro ingresso in campo.

11:26 – Squadre negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio d’avvio.

11:14 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra circa quindi minuti il calcio d’inizio.

Tabellino Genoa-Sassuolo Primavera

GENOA-SASSUOLO 0-2

Reti: 28′ Mata (S), 35′ rig. Flamingo (S)

GENOA (3-4-2-1): Corci; Marcandalli, Bolcano, Dellepiane; Nesci, Macca, Palella, Boci; Besaggio (C), Accornero; Bamba.

A disposizione: Mitrovic, Velcea, Biaggi, Ghigliotti, Parodi, Sadiku, Steponavicius, Gjini, Lipani, Fini, Rimondo, Esposito.

Allenatore: Luca Chiappino.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Cehu, Flamingo, Miranda, Pieragnolo; Ahmed, Zenelaj, Aucelli; D’Andrea, Samele, Mata.

A disposizione: Zacchi, Loeffen, Ferrara, Macchioni, Kumi, Foresta, Ngingi, Diawara, Cavallini, Casolari, Forchignone.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Sig. Votta di Moliterno e Sig. Pellino di Frattamaggiore.

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Genoa-Sassuolo Primavera

GENOA (3-4-2-1): Corci; Marcandalli, Bolcano, Dellepiane; Nesci, Macca, Palella, Boci; Besaggio (C), Accornero; Bamba.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Cehu, Flamingo, Miranda, Pieragnolo; Ahmed, Zenelaj, Aucelli (C); D’Andrea, Samele, Mata.

⚠️20ª GIORNATA – PRIMAVERA Le emozioni del campionato #Primavera1 sono in esclusiva su #sportitalia e su #Solocalcio, canale 61 del DTT 📺 Questo il programma della 20ª giornata🔥 📲Segui tutte le gare anche sulla nostra app#sportitalia #primavera1 pic.twitter.com/UeuE9szRgJ — Sportitalia (@tvdellosport) February 18, 2022