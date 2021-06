DIRETTA Sassuolo-Roma Primavera 2-1: Samele ad un passo dal tris

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Roma, partita della 28^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma mercoledì 9 giugno alle ore 21 al Ricci di Sassuolo. Restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Emiliano Bigica, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Roma Primavera

2-1

90′ Saccani fa carambolare la palla sul piede di Afena-Gyan: rimessa dal fondo per il Sassuolo e altri secondi guadagnati.

88′ Ammonito Karamoko per aver intralciato la ripresa del gioco.

86′ Giocata di vitale importanza per Saccani, che parte in contropiede senza poter servire Karamoko in fuorigioco: l’esterno si sposta la palla di tacco causando l’intervento (con giallo annesso) di Tripi.

85′ Mercati recupera palla su Ciervo e la appoggia centralmente ad Artioli, che cerca un improbabile lancio di esterno destro per Mattioli: Mastrantonio esce e fa sua la sfera.

83′ Sostituzioni anche per Bigica: fuori Samele e Marginean, dentro Mattioli e Uni.

82′ Ultimo cambio per la Roma: fuori Rocchetti, dentro Bamba.

81′ Occasione Sassuolo! Paz si sgancia sulla destra, Oddei lo premia con un bell’appoggio: sotto misura Samele mette a lato incredibilmente.

79′ Samele si invola sul lancio di Oddei: il centravanti si inchioda però a terra per un attacco di crampi. Il gioco si ferma ancora.

77′ Oddei impegna Mastrantonio direttamente da calcio d’angolo: sarà ancora corner.

76′ Rimessa di Saccani per Samele, che guadagna un corner dopo un rimpallo: i ritmi si stanno abbassando, i neroverdi stanno iniziando a gestire il prezioso vantaggio.

75′ Doppio cambio nella Roma: fuori Tomassini e Milanese, dentro Ndiaye e Satriano.

74′ Il Sassuolo reclama un fallo di Buttaro su Samele: l’arbitro fa proseguire.

74′ La Roma sta pian piano recuperando campo: i neroverdi non devono abbassare la guardia in questi ultimi venti minuti di gara.

71′ Karamoko ruba palla a Ciervo che, con molto mestiere, reclama una sbracciata del francese: punizione per la Roma, Bigica è incredulo a bordo campo.

70′ Oddei resta a terra con i crampi: a soccorrerlo è Aucelli, che lo rimette in piedi.

68′ Secondo cambio per il Sassuolo: fuori l’acciaccato Piccinini, dentro Mercati.

67′ Non c’è un attimo per rifiatare: dall’altra parte Oddei controlla con eleganza e allarga per Karamoko, che tira dal limite. Palla alta di un metro sulla traversa.

66′ Piccinini perde palla su Afena-Gyan, forse subendo fallo: la Roma si lancia in contropiede ma Zacchi è bravissimo a sradicare palla dai piedi di Ciervo.

65′ Sassuolo ad un passo dal tris! Cross in mezzo di Oddei per Samele, la palla attraversa tutta l’area rimbalzando a terra ed uscendo di un soffio oltre il secondo palo.

64′ Ammonito Podgoreanu per un fallo su Artioli: la Roma sta accusando il colpo, mai si sarebbe aspettata un Sassuolo così combattivo e sul pezzo.

63′ GOOOOOLLL SASSUOLOOOOO! BRIAN ODDEIIII! La ribalta il Sassuolo con il proprio numero 10, che recupera palla in zona avanzata, entra in area superando due avversari e batte Mastrantonio in diagonale. Esultanza acrobatica di Oddei e Sassuolo in vantaggio

63′ Artioli cerca direttamente la porta, come fatto a Genova: palla alta

62′ Secondo cambio per la Roma: fuori proprio l’autore del gol Bove, dentro Faticanti.

61′ Sassuolo in costante proiezione offensiva: ora i neroverdi potranno usufruire di una punizione dal limite per una spinta di Bove su Saccani.

58′ Piccinini resta a terra a bordo campo: gioco momentaneamente fermo, il difensore viene trascinato di peso fuori dal rettangolo verde.

57′ Occasione Sassuolo! Paz supera Rocchetti in velocità e mette all’altezza del dischetto per Karamoko, che non arriva sul suggerimento del colombiano.

56′ Occasione Sassuolo! Altro gol divorato da Samele, che viene imbeccato in area da Oddei: il tiro del numero 9 è a lato sul primo palo.

52′ Gol meritato per il Sassuolo, che ha chiuso la Roma nella propria area fin dal calcio d’inizio del secondo tempo.

51′ GOOOOOOOLLLLLL SASSUOLOOOOOO! RYAN FLAMINGO! Quando vede la Roma Flamingo si infiamma: il numero 4 gira in rete da due passi il cross basso di Marginean, imbeccato da Piccinini. Parità ristabilita al Ricci.

51′ Proteste per un presunto fallo di Afena-Gyan su Samele, l’azione prosegue con un tiro di Aucelli sporcato dalla difesa romanista.

50′ Occasionissima Sassuolo! Oddei apre per Karamoko sul secondo palo, l’ex PSG mette Samele davanti alla porta ma l’ex Monopoli viene anticipato sul più bello da Podgoreanu.

48′ Karamoko guadagna un buon calcio d’angolo: alla bandierina si presenta Oddei, il cui mancino è preda di Mastrantonio.

47′ Subito in attacco il Sassuolo con Oddei, che non incrocia a sufficienza per trovare lo specchio della porta difesa da Mastrantonio.

46′ Inizia la ripresa con un cambio per parte: fuori Pinelli per Karamoko nel Sassuolo, fuori Tall per Afena-Gyan nella Roma.

21.46 Sul fuorigioco di Samele si chiude il primo tempo di Sassuolo-Roma: i giallorossi sono avanti 0-1 grazie ad una staffilata da fuori area di Bove.

43′ Ciervo porta a spasso la difesa del Sassuolo, poi allarga per Rocchetti che va col cross tagliato: Flamingo mette in angolo senza pensarci due volte.

40′ Oddei mette in mezzo un cross che non trova nessun compagno: gesto di stizza del numero 10, che avrebbe gradito un inserimento.

38′ Aucelli tenta il filtrante per Paz: è bravo Podgoreanu a ripiegare in difesa e ad intercettare il passaggio.

36′ Oddei lascia correre la palla per Aucelli con un delizioso esterno destro: il numero 11 va al cross, che supera Samele e impegna Mastrantonio in uscita.

33′ Samele riceve palla dalla spazzata di Flamingo ma non la difende bene dall’attacco di Tripi: la punta neroverde poi commette fallo.

31′ Ciervo prova a lanciare Tomassini nello spazio: ottima lettura di Piccinini, che copre con un intervento di coscia e fa ripartire i suoi.

29′ E’ un gol che taglia le gambe al Sassuolo, che non si sarebbe mai aspettato di subire una rete del genere. Ora servirà un’altra rimonta per ottenere i tre punti.

28′ GOL ROMA! Rete stupenda di Bove, che trafigge Zacchi con un destro da fermo dai 25 metri che si insacca vicino all’incrocio.

25′ Pinelli entra duro su Zalewski: giallo per il numero 7 neroverde, autore del gol del 2-2 venerdì scorso contro il Genoa.

24′ Occasione Sassuolo! Sventagliata di Marginean per Oddei, che controlla in maniera elegante, si accentra e tira con potenza e precisione sul secondo palo: la sfera esce di un soffio sul secondo palo.

23′ Rischia tantissimo il Sassuolo in impostazione: Zalewski ruba palla ad Artioli, l’azione continua con Ciervo che viene costretto ad allargarsi dalla pronta uscita di Zacchi.

22′ Oddei perde palla in zona arretrata dando il via alla ripartenza giallorossa con Podgoreanu: bene Saccani in chiusura sul secondo palo.

20′ Partita equilibrata in questo primo quarto di gioco: il Sassuolo ha bisogno di una vittoria per dare continuità alla rimonta in casa del Genoa.

18′ Occasione Roma! Ciervo si accentra dalla destra e arriva senza affanni al limite dell’area: il suo diagonale non coglie impreparato Zacchi, che respinge alla propria destra.

16′ Uno-due tra Samele e Pinelli, con quest’ultimo che calcia con troppa forza il cross in mezzo.

14′ Rischia Zacchi sul destro potente di Podgoreanu, bloccato in due tempi dall’estremo difensore neroverde

13′ Con il ritorno del pubblico sono tornati i cori e gli applausi per i giocatori neroverdi: un gran bello spettacolo dopo un’annata a porte chiuse.

12′ Assedio della Roma, che si rende pericolosa con un doppio calcio d’angolo: il Sassuolo esce con un’uscita di pugno di Zacchi.

10′ Oddei ubriaca la difesa della Roma e mette in mezzo un pericoloso cross basso di destro, sulla palla non si avventa nessun compagno in inserimento.

8′ Timide proteste del Sassuolo per un fallo della difesa della Roma su Oddei: l’arbitro è ben posizionato e lascia correre.

7′ Grande copertura difensiva di Flamingo, che intercetta in scivolata un cross basso di Ciervo diretto a Tall in piena area di rigore. Si salva il Sassuolo.

4′ Occasione Sassuolo! Corner di Artioli all’indirizzo di Pinelli, che colpisce con un inconsueto tiro di schiena. Palla alta di poco.

3′ Sassuolo subito in pressing: Oddei si sbarazza in dribbling di mezza difesa giallorossa, la palla va a Samele che sbaglia il cross.

2′ Artioli prova il lancio lungo per Aucelli: palla troppo lunga per il numero 11 neroverde.

1′ E’ iniziata Sassuolo-Roma!

20.57 Squadre in campo: a breve il fischio d’inizio della terzultima giornata di campionato.

20.39 Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma Primavera: i neroverdi dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 con il tridente Oddei-Samele-Pinelli. Rispetto al 2-3 con il Genoa, recupera Flamingo ma resta fuori Arabat.

Tabellino Sassuolo-Roma Primavera

SASSUOLO-ROMA 2-1

Reti: 28′ Bove (R), 51′ Flamingo (S), 63′ Oddei (S)

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Paz, Flamingo, Piccinini (68′ Mercati), Saccani; Aucelli, Marginean (83′ Uni), Artioli (C); Oddei, Samele (83′ Mattioli), Pinelli (46′ Karamoko).

A disposizione: Lugli, Ranem, Manarelli, Cannavaro, Micheal, Manara, Ripamonti, Reda.

Allenatore: Emiliano Bigica.

ROMA: Mastrantonio, Tomassini (75′ Ndiaye), Rocchetti, Buttaro, Bove (62′ Faticanti), Tripi (C), Ciervo, Milanese (75′ Satriano), Tall (46′ Afena-Gyan), Zalewski, Podgoreanu.

A disposizione: Boer, Evangelisti, Oliveiras, Pagano, Tahirovic, Bamba, Volpato, Megyeri.

Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu di Cagliari.

Assistenti: Sig. Gianluca D’Elia di Ozieri e Sig. Andrea Niedda di Ozieri.

Ammoniti: 25′ Pinelli (S), 64′ Podgoreanu (R), 86′ Tripi (R), 88′ Karamoko (S)

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma Primavera

SASSUOLO: Zacchi, Saccani, Paz, Flamingo, Marginean, Piccinini, Pinelli, Artioli, Samele, Oddei, Aucelli.

ROMA: Mastrantonio, Tomassini, Rocchetti, Buttaro, Bove, Tripi, Ciervo, Milanese, Tall, Zalewski, Podgoreanu.