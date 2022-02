FINALE Sassuolo-Roma: 2-2

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Roma, gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, domenica 13 febbraio, alle ore 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro la Roma su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Roma

2-2

FINISCE QUI. Il Sassuolo pareggia per 2-2 con la Roma. Dopo il vantaggio giallorosso di Abraham è stato Traorè a raddrizzare la partita con una doppietta (anche se il primo gol è stato giudicato autorete di Smalling). Neroverdi in dieci dal 78′ per un’espulsione a Ferrari. La pareggia Cristante di testa al 94′

96′: PARATA DI CONSIGLI su un tiro di Carles Perez! Il portierone la salva.

95′: Traorè rischia di ribaltare ancora tutto: ma davanti a Rui Patricio su assist di Ruan la manda altissima.

94′: PAREGGIO DELLA ROMA. 2-2 con un gol di Cristante sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla di pochissimo dentro.

90′ Recupero XXL: 6 minuti di recupero

87′ Roma pericolosa con Mkhitaryan che si avventa su un pallone vagante in area neroverde, ma la conclusione al volo è fuori misura

83′ Nel Sassuolo entra Ceide per Berardi

82′ Nella Roma dentro Carles Perez per Karsdorp: Mourinho le prova tutte

78′ Sassuolo in dieci uomini: Ferrari viene espulso per doppia ammonizione, in questa situazione è fatale un fallo su Abraham commesso alle porte dell’area di rigore. Dionisi corre ai ripari: Tressoldi per Defrel e Ahyan per Frattesi

76′ Altre sostituzioni nella Roma: dentro Verertout e Maitland-Niles per Vina e Mancini

73′ SASSUOLO GOOOOOOOOL TRAOREEEE’ Ancora lui insacca, questa volta senza aiuti della difesa ospite. Berardi pesca Traorè in area, il fantasista neroverde sguscia via alla marcatura della difesa giallorossa e batte a rete con successo!

69′ Cambi anche nella Roma: Cristante rileva Oliveira, mentre Afena-Gyan lascia il campo per Shomurodov

67′ Cambio nel Sassuolo: fuori Henrique, dentro Harroui

65′ Minuti interlocutori di gara con diversi errori da entrambe le parti: da ultimo è Frattesi che, ben servito in area, conclude malamente a lato da posizone favorevole

56′ Fase spezzettata di match con molti falli, soprattutto ad opera dei giallorossi; il Sassuolo protesta per presunto contatto irregolare in area ai danni di Muldur

47′ SASSUOLO GOOOOOOOOL Pareggio neroverde con Traorè: cross rasoterra deviato da Smalling e pallone che si insacca grazie a una papera di Rui Patricio che soprpreso dalla deviazione non riesce a bloccare il pallone



Ore 19 Inizia la ripresa di Sassuolo-Roma

FINE PRIMO TEMPO. Il primo tempo di Sassuolo-Roma termina coi giallorossi in vantaggio. Inizio arrembante per i neroverdi che si erano portati in vantaggio con Traorè. La Roma è uscita sul finale di tempo, quando Guida ha annullato una rete ad Abraham. Un rigore causato da un fallo di mani in area di Chiriches e trasformato dallo stesso Abraham ha portato in vantaggio gli uomini di Mourinho.

45’+3: Ammonito anche Maxime Lopez per un fallo a centrocampo.

45+2: Ammonito Berardi per proteste.

45+1: ROMA IN VANTAGGIO: Abraham dal dischetto spiazza Andrea Consigli.

45′: Rigore per la Roma per un tocco di polso di Vlad Chiriches su un cross di Viña: il rumeno allarga il braccio e decisione di Guida giusta.

45′: Saranno due i minuti di recupero di Sassuolo-Roma.

44′: Muldur mette un filtrante per Defrel, Kumbulla riesce a ostacolare l’attaccante senza commettere fallo.

42′: Errore di Maxime Lopez che si trasforma in un passaggio per Abraham, su un filtrante dell’attaccante romanista il francese riesce a recuperare all’errore e a mettere out.

41′: Ottima ripartenza di Traorè e Berardi. Il 25 prova a beffare Mancini che gli chiude l’angolo di tiro e lo costringe a commettere fallo in attacco.

40′: Traorè si libera ai limiti dell’area e arriva al tiro dalla sinistra di Rui Patricio che si inginocchia e blocca tutto.

38′ Viña blocca Berardi in sgroppata sulla destra, mettendo il pallone in fallo laterale.

33′: Abraham la infila in rete, ma è in posizione irregolare: l’arbitro annulla un gol alla Roma

31′ Viña attacca sul primo palo per Abraham. Il pallone sfiora il legno e finisce sul fondo.

30′ Berardi sembra in grado di continuare a giocare, solo una botta per lui.

27′ Berardi esce dal campo dopo uno scontro con Kumbulla: il 25 neroverde dovrà probabilmente lasciare la partita.

21′: Ammonito il romanista Mancini. Anche lui diffidato.

18′: Ammonito Ferrari, sarà squalificato per l’Inter.

14′ Occasione Roma con Afena-Gyan che in velocità fora la difesa neroverde: il tiro seguente è respinto da Consigli in uscita

12′ Berardi ci prova ancora con un tiro a giro di sinistro da fuori area: pallone a lato

7′ Rete di Traorè annullata per tocco di mano dello stesso fantasista neroverde

6′ Il primo tentativo è un tiro dalla distanza di Berardi, Rui Patricio respinge con affanno

5′ Inizio garibaldino per entrambe le squadre, senza, tuttavia pericoli concreti

Ore 18 Iniza Sassuolo-Roma

Ore 17:45 Sui maxischermi del Mapei Stadium viene proiettato un appello del mister neroverde Dionisi e del capitano Magnanelli rivolto ad Alessandro Venturelli, ragazzo scomparso da Sassuolo già da diverso tempo… con la speranza che possa tornare il prima possibile ad abbracciare i propri cari!

Ore 17:40 Prosegue il riscaldamento per Sassuolo e Roma… l’inizio del match si avvicina! Neroverdi che devono fare a meno di due grossi calibri in attacco: assenti, infatti, sia Raspadori, sia Scamacca. Sarà Defrel il perno centrale dell’attacco del Sassuolo

Ore 17:25 Un fresco tardo pomeriggio accoglie le squadre in quel di Reggio. Entrambe le compagini stanno svolgendo il consueto riscaldamento in vista della sfida delle ore 18

Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè. All. Dionisi

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Pellegrini, Vina; Afena-Gyan, Abraham. All. Mourinho

Tabellino Sassuolo-Roma

SASSUOLO-ROMA 2-2

Reti: 45’+1 Abrahams (R), 47′ Traorè (S), 73′ Traorè (S), 90’+4 Cristante

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (dal 79′ Ayhan), Maxime Lopez, Matheus Henrique (dal 67′ Harroui); Berardi (dal 83′ Ceide), Defrel (dal 79′ Trassoldi), Traorè.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Harroui, Samele, Ruan Tressoldi

Allenatore: Alessio Dionisi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini (dal 76′ Maitland-Niles), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (dal 82′ Carles Perez), Mkhitaryan, Sergio Oliveira (dal 69′ Cristante), Pellegrini, Vina dal 76′ Veretout); Afena-Gyan (dal 69′ Shomurodov), Abraham

A disposizione: Boer, Cerantola, Cristante, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, Keramitsis

Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Sig. Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Sig. Lo Cicero di Brescia e Sig. Prenna di Molfetta.

IV Uomo: Sig. Santoro di Messina.

VAR: Sig. Mazzoleni di Bergamo e Sig. Tegoni di Milano.

Ammoniti: Ferrari (S), Mancini (R), Berardi (S), Lopez (S), Kumbulla (R)

Espulsi: Ferrari (S)

Note: Annullato un gol a Traorè (S) al 7′. Annullato un gol ad Abraham (R) al 33′.

I precedenti

Sassuolo-Roma conta un totale di 17 precedenti, nei quali si annoverano 9 vittorie giallorosse, 7 pareggi e solo una vittoria neroverde, risalente al 1° febbraio 2020.

Al Mapei Stadium, in 8 precedenti si contano 5 vittorie della Roma, 2 pareggi e l’unica vittoria neroverde. Di seguito, gli highlights del 2-1 dell’andata.

Probabili formazioni Sassuolo-Roma

ASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Ruan, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Ciervo, Oddei.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Muldur-Ruan 55%-45%, Rogerio-Kyriakopoulos 55%-45%, Traorè-Ceide 60%-40%.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira, Vina; L. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Diawara, Veretout, Darboe, Afena Gyan, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Ballottaggi: Maitland-Niles-Karsdorp 55%-45%, Cristante-Veretout 55%-45%, Vina-El Shaarawy 55%-45%, L. Pellegrini-Afena Gyan 60%-40%.

L’arbitro

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l’arbitro di Sassuolo-Roma, in programma domenica 13 febbraio 2022 alle ore 18.00. Il fischietto campano sarà affiancato da Alessandro Lo Cicero di Brescia ed Emanuele Prenna di Molfetta. Quarto uomo sarà Alberto Santoro di Messina. Al Var ci saranno Paolo Mazzoleni di Bergamo e Alberto Tegoni di Milano.

Sassuolo-Roma in tv

Sassuolo-Roma, live dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà trasmessa in tv in esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar. La telecronaca della sfida è affidata a Ricky Buscaglia, con l’ex attaccante Simone Tiribocchi nel ruolo di commentatore tecnico. Oltre che in tv, la gara Sassuolo-Roma sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN, ma non sarà possibile vederla su Sky Go e NOW TV.