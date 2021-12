Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Napoli, gara valida per la 15^ giornata di Serie A in programma oggi, mercoledì 1 dicembre, alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Napoli su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Napoli

2-2

RISULTATO FINALE Il Sassuolo ha merito di ribaltarla, 2-2 contro il Napoli. Partita bellissima, un punto al Sassuolo. La rete di Scamacca ha cambiato la mentalità alla partita, il goal di Ferrari ha consegnato il pari al Sassuolo. Sfortuna per il Napoli con diversi infortunati oggi. La gara finisce con qualche polemica da parte dei partenopei. Rimanete su Canale Sassuolo per l’ampio post partita.

94′ Ammonito Defrel che si era tolto la maglia per aver esultato.

94′ GOL ANNULLATO. Fallo di Berardi.

93′ VAR, l’arbitro la va a rivedere.

93′ Berardi ruba palla e serve Defrel! Gol e 3-2, ma proteste del Napoli per un possibile fallo di Berardi.

93′ CLAMOROSO AL MAPEI! GOL DEL SASSUOLO! Rete di Defrel

91′ Espulso Spalletti. Troppe proteste in panchina che manda a quel paese l’arbitro.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ SASSUOLO GOOOOLLLL Colpo di testa vincente di Ferrari! 2-2.

89′ Punizione battuta benissimo, sfera a Ferrari che stacca di testa e…

87′ Ammonito Demme. Punizione Sassuolo.

87′ Cambio Sassuolo, fuori Raspadori dentro Defrel.

85′ Ammonito Henrique.

84′ Raspadori batte male la punizione, Petagna scalcia via.

84′ Ammonito Politano, fallo su Kyriakopoulos.

83′ Rischia la frittata Chiriches sulla pressione di Petagna. Alla fine la difesa riesce a mettere una pezza bloccando Politano.

82′ Tiro di Henrique altro corner per il Napoli. Elmas spazza via.

81′ In attacco adesso il Sassuolo alla ricerca del pari. Kyriakopoulos conquista un corner.

80′ Finale tutto da vivere al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

79′ Problema alla gamba sinistra. Non ce la fa Koulibay, esce. Al suo porto Juan Jesus.

78′ A terra Koulibay. Si è fatto male il difensore del Napoli. Gioco fermo.

76′ Cambio Sassuolo dentro Harroui per Frattesi.

75′ Gran tiro dalla distanza di Berardi. Deve opporsi in due tempi Ospina.

74′ Capitolo assist per i fantallenatori che stanno leggendo. Due portano la firma di Zielinski, uno per Kyriakopoulos.

73′ Prova Berardi dalla distanza, nulla da fare.

72′ Cambio Napoli, esce Lozano per Demme. Un centrocampista in più per il Napoli.

71′ SASSUOLO GOOOOOOLLLLLLLL Che rete di Scamacca! Stop di petto e grande rete da centravanti vero! 1-2! Partita riaperta!

70′ Venti minuti alla fine più recupero.

68′ Azione continuata in velocità per il Sassuolo. La difesa riesce a fare buona guardia, l’unica cosa che arriva è un tiro debole e centrale di Scamacca. Il Sassuolo è, però, vivo!

64′ Doppio cambio Napoli, fuori Mertens dentro Petagna e fuori Fabian Ruiz dentro l’ex Politano. Si è fatto male il centrocampista partenopeo.

60′ Doppio cambio per il Sassuolo, fuori. Rogerio e Traorè, dentro Kyriakopoulos e Matheus Henrique.

59′ Rete del Napoli. Gol di Mertens, gran giocata di Zielinski che serve Mertens. Nulla da fare per Consigli.

58′ Grande chiusura di Lobotka su Traorè.

57′ Dopo il goal si è un po’ addormentato il match.

54′ Ammonito Berardi per uno scontro duro.

50′ RETE DEL NAPOLI. Gol di Fabian Ruiz. Merito di Mertens che ruba palla a Ferrari molto bene, palla a Zielinski che serve Ruiz che spiazza Consigli. 0-1!

50′ Tiro da fuori di Zielinski. Sicuro Consigli.

47′ Pericoloso Traorè, rischia il Napoli. Palla pericolosa data a Raspadori, il Napoli copre rifugiandosi in corner. Sugli sviluppi grande intervento di Koulibaly su Berardi.

45′ Elmas va ad occupare la posizione di Elmas. Sempre 4-2-3-1 per il Napoli.

Ore 21:49 Al via il secondo tempo.

Ore 21:47 Cambio precauzionale per il Napoli. Esce Insigne che ha accusato una botta, entra Elmas.

46′ FINE PRIMO TEMPO. 0-0 tra Sassuolo e Napoli. Rimanete su Canale Sassuolo per il secondo tempo, la partita è apertissima ad ogni risultato.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Corner per il Sassuolo. Pallone a Ferrari che va al tiro, conclusione violenta, ma centrale. Ottimo intervento di Ospina.

38′ Sale il Sassuolo sull’out di sinistra, al tiro Raspadori forse un po’ egoistico. Tiro debole e centrale.

37′ Primo tempo a ritmi altissimi, nonostante lo 0-0 non ci si è annoiati.

35′ Va Insigne a provare il famoso “tiro a giro”, palla fuori.

31′ Ancora Napoli sulla catena di destra, provvidenziale Consigli su una pericolosa deviazione di Rogerio. Sul corner successivo la difesa spazza via. Ancora Napoli in avanti, alla fine Chiriches blocca tutto.

30′ Corner per il Napoli, la squadra di Dionisi fa buona guardia.

29′ Prova il Napoli, ma Lozano non riesce a trovare nessuno.

28′ Cross di Scamacca, ma nessuno riesce ad arrivarci.

26′ Il Sassuolo perde pallone, contropiede velocissimo per il Napoli. Al tiro Insigne, riesce a fare un grande intervento Consigli.

24′ Ammonito Rogerio per fallo su Lozano.

23′ Muro di Koulibaly sul cross di Frattesi. Corner per il Sassuolo. Sugli sviluppi Ospina blocca tutto.

22′ Prova ad alzare la pressione il Napoli, ora tutto nella metà campo del Sassuolo. Partenopei in attacco, pallone sanguinoso di Insigne in mezzo all’area, ma nessun calciatore è lì pronto per il tap-in.

20′ Intuizione di Berardi dalla lunghissima distanza, nulla da fare.

18′ Può continuare Lobotka, si riparte. Il Sassuolo restituisce il pallone. Napoli sempre in attacco, Toljan recupera la sfera, ma non può fare altro che buttarla via.

17′ Si è fatto male Lobotka. Pallone fuori.

14′ Al tiro Zielinski da ottima posizione. Pallone sparato alle stelle.

13′ Conquistato un corner per il Napoli. Sugli sviluppi Berardi allontana di testa.

13′ Fallo di Berardi su Mario Rui. Punizione per il Napoli.

10′ Buon inserimento di Frattesi, ma Ospina blocca ogni pericolo.

9′ Sugli sviluppi nulla da segnalare prova a ripartire il Sassuolo. Primi dieci minuti con gran ritmo.

8′ Che forcing per il Napoli, corner conquistato dai partenopei.

7′ Il Napoli a destra muove bene il pallone, sfera che arriva a Mertens, bloccato dalla difesa neroverde.

5′ Ancora Napoli, tiro di Fabian Ruiz, Zielinski devia la sua conclusione che termina fuori.

4′ Al tiro prima Fabian Ruiz e poi Zielinski, ma è tutto fermo per un fallo.

2′ Sassuolo in avanti con Traorè, neroverde al tiro, tutto fermo per fuorigioco.

1′ PARTITI Via alla gara

Ore 20:45 Sassuolo in campo con il 4-3-3, Napoli con il 4-2-3-1. Divisa neroverde per gli emiliani, rossa per il Napoli.

Ore 20:44 Squadre in campo, risuona l’inno della Serie A

Ore 20:36 Si va a riempire il Mapei Stadium. Serata fredda a Reggio Emilia, Cielo coperto, sei gradi.

Ore 20:35 Nel pre gara è stato premiato Rogerio per le 100 presenze in Serie A.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Tabellino Sassuolo-Napoli

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

Reti: Fabian Ruiz (N), Mertens (N), Scamacca (S), Demme (S), Ferrari (S).

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (dal 60’esimo Kyriakopoulos); Frattesi, Lopez (dal 76′ Harroui), Traore (dal 60’esimo Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (dall’87’esimo Defrel).

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ahyan, Peluso, Muldur.

Allenatore: Alessio Dionisi.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (dal 79’esimo Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian (dal 64’esimo Politano); Lozano (dal 72’esimo Demme), Zielinski, Insigne (dal 45’esimo Elmas); Mertens (dal 64esimo Petagna).

A disposizione: Meret, Marpella, Ghoullam, Malcuit, Ounas.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Sig. Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Sig. Alassio di Imperia e Sig. Liberti di Pisa.

IV Uomo: Sig. Di Martino di Teramo.

VAR: Sig. Nasca di Bari e Sig. De Meo di Foggia.

Ammoniti: Rogerio (S), Berardi (S), Politano (N), Henrique (S), Defrel (S).

Espulsi: nessuno

Note: al 91’esimo espulso il Mister del Napoli Luciano Spalletti.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Muldur, Kyriakopoulos, Ayhan, Peluso, Harroui, Magnanelli, Traore, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Chiriches-Ayhan 60%-40%, Matheus Henrique-Traore 55%-45%, Scamacca-Defrel 55%-45%.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Juan Jesus, Demme, Elmas, Petagna, Politano, Ounas.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Ballottaggi: Ospina-Meret 55%-45%, Lobotka-Demme 60%-40%, Zielinski-Elmas 60%-40%, Lozano-Politano 65%-35%, Mertens-Petagna 55%-45%.

L’arbitro

Sarà il Sig. Ivano Pezzuto, della sezione AIA di Lecce, l’arbitro di Sassuolo-Napoli, gara in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per la 15esima giornata di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Stefano Alassio di Imperia e il Sig. Stefano Liberti di Pisa. Il IV uomo sarà il Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Al VAR ci sarà il Sig. Luigi Nasca di Bari, coadiuvato dal Sig. Pasquale De Meo di Foggia.

I precedenti tra Sassuolo e Napoli

Sassuolo e Napoli si sono incontrate in un totale di 17 volte tra serie A e Coppa Italia. Il Napoli l’ha spuntata in 9 occasioni, il Sassuolo in 2 e 6 volte è finita in pareggio. Bomber dell’incontro è Lorenzo Insigne, che al Sassuolo ha rifilato 5 gol.

Al Mapei Stadium, in 8 precedenti Sassuolo-Napoli si conta una sola vittoria neroverde, 4 pareggi e 3 vittorie azzurre.

L’ultima volta, il 3 marzo 2021, Sassuolo-Napoli è terminata sul risultato di 3-3. Il Sassuolo andò in vantaggio con un’autorete di Maksimovic su una posizione di Berardi, alla quale il Napoli rispose con il pareggio di Zielinski. Berardi riportò i neroverdi avanti segnando su rigore. Gli azzurri ribaltarono il risultato coi gol di Di Lorenzo e Insigne. A fissare il risultato sul 3-3 è stato un rigore siglato da Ciccio Caputo al 95′ dopo un fallo su Lukas Haraslin.

Sassuolo-Napoli in tv

Sassuolo-Napoli, live dal Mapei Stadium, sarà trasmessa in tv esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar. La gara sarà visibile anche all’interno del programma Diretta Gol in contemporanea con Genoa-Milan e Torino-Empoli.