DIRETTA Sassuolo-Milan Under 18 0-0: inizia la partita!

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata di ritorno del Campionato Under 18. Il match è in programma domenica 16 maggio alle 14 allo “Zanti” di San Michele dei Mucchietti. Canale Sassuolo è presente a San Michele con un inviato: restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Filippo Pensalfini, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Milan Under 18

0-0

27′ Ferraris cerca invano il calcio di rigore sul contrasto di Cavallini, che non si fa ingannare: giusta la decisione dell’arbitro.

25′ Giacchino prova l’imbucata per Amore, scappato dalla marcatura di Cehu: pallone troppo lungo e preda di Marconi.

21′ Barani rientra in campo per proseguire la partita, Sassuolo nuovamente in 11.

21′ Marconi appoggia un pallone scomodo per Casolari, bravo a prendersi il fallo: sarebbe stato un gol già fatto se avesse perso palla.

18′ Scontro fortuito tra Barani e Ferrara, che incocciano tra loro cercando di prendere lo stesso pallone: ha la peggio il numero 10, che accusa un colpo alla testa. Gioco fermo e sanitari in campo.

17′ Controllo ad aggirare l’avversario di Citarella, che colpisce con troppa forza il piattone per Cavallini: sfuma una buona opportunità.

15′ Molto impreciso il Milan in questo frangente: il Sassuolo non ne sta però approfittando negli ultimi metri.

12′ Barani taglia alle spalle di Citi provando ad arrivare sul lancio di Arcopinto: Desplanches lo anticipa in uscita e poi lo atterra. Il numero 10 resta dolorante a terra, ma si rialza qualche attimo dopo.

9′ Amore va direttamente in porta: palla alta di qualche metro, nessun problema per Marconi.

8′ Punizione dal limite per fallo di capitan Arcopinto su Ferraris: il centrocampista reclama di aver toccato la sfera, ma la direttrice di gara non è dello stesso avviso.

7′ Giacchino perde una palla sanguinosa, bravo Mata a intercettarla e a servirla a Casolari, che coglie Barani in controtempo sullo scarico. La palla si perde in out.

6′ Gioco pericoloso di Ferrara, che alza la gamba nel tentativo di controllare una palla difficile.

5′ Primi cinque minuti di gara passati: già molte indicazioni da parte di Pensalfini per i propri giocatori.

3′ Fallo di Barani su Ferraris: il Milan mantiene il possesso e spinge.

2′ Ripartenza neroverde orchestrata da Arcopinto, che cerca di premiare il taglio di Ferrara con un tocco di esterno destro: Desplanches esce e fa sua la sfera.

1′ Match appena iniziato e già una palla persa a testa: il Milan getta al vento il primo possesso, poi il Sassuolo non riesce a capitalizzare la rimessa.

1′ Inizia Sassuolo-Milan! La prima palla viene mossa dal Milan, che attaccherà da destra a sinistra rispetto alla tribuna dello Zanti.

13.45 Sessioni di tiro a San Michele, con le due squadre che stanno per rientrare negli spogliatoi.

13.42 Il Sassuolo occupa il terzo posto in classifica con 21 punti ed è reduce da due vittorie di fila: i neroverdi hanno anche una gara in meno, avendo saltato l’infrasettimanale con l’Atalanta. Il Milan è invece ultimo con 14 punti. All’andata, i 2003 si imposero a Vismara grazie al gol di Estevez.

13.36 Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan Under 18: Pensalfini conferma il consueto 4-3-3. In campo due fuoriquota del 2002: il portiere Marconi, alla prima uscita stagionale, e l’esterno offensivo Matteo Barani.

Il tabellino di Sassuolo-Milan Under 18

SASSUOLO-MILAN 0-0

Reti:

SASSUOLO (4-3-3): Marconi; Cavallini, Cehu, Zalli, Pieragnolo; Citarella, Casolari, Arcopinto (C); Barani, Ferrara, Mata.

A disposizione: Rosa, Barbetta, Miranda, Macchioni, Tourè, Bruno, Capogna, Forchignone, Estevez.

Allenatore: Filippo Pensalfini.

MILAN: Desplanches, Balesini, Citi (C), Turato, Concas, Marshage, Giacchino, Polenghi, Amore, Ferraris, Bjorklund.

A disposizione: Galletti, Tomella, Perez, Angelini, Toffanin, De Carli.

Allenatore: Christian Terni.

Arbitro: Sig.ra Graziella Pirriatore di Bologna.

Assistenti: Sig.ra Nidaa Hader di Ravenna e Sig. Michele Ravaioli di Forlì.

Ammoniti:

Espulsi:

Note: