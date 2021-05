FINALE Sassuolo-Bologna Under 17 1-1: Sighinolfi risponde a Corazza

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Bologna, partita della 1^ giornata di ritorno del Campionato Under 17 – Nuova Fase. Il match è in programma domenica 16 maggio alle ore 16 al “Ferrari” di Fiorano. Canale Sassuolo è presente a Fiorano con un inviato: restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Simone Barone, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Bologna Under 17

1-1

17.55 Su un tiro di Salvemini si chiude la partita: Sassuolo e Bologna fanno 1-1 a Fiorano, a segno Corazza e Sighinolfi. I neroverdi restano al primo posto nel girone, ma con una partita in più.

93′ Gol annullato al Bologna per fuorigioco, Mazia ha insaccato in spaccata in area piccola ma era oltre l’ultimo difensore.

91′ Colpo di testa di Mazia sul secondo palo: palla fuori, ma Pizzolato era in traiettoria.

91′ Tiro al volo di Lombardi deviato in angolo da Baldari: il Bologna resta in attacco.

89′ Punizione avanzata per il Bologna, che inizia a prendere tempo: mancano soltanto i tre minuti di recupero appena assegnati dall’arbitro.

88′ Sighinolfi calcia via un pallone dopo un fallo fischiato contro, l’arbitro lo grazia dall’ammonizione.

86′ Clamoroso svarione di Cricca, che regala palla a Sighinolfi: il numero 11 apre per Baldari, che se la posiziona sul destro trovando l’opposizione di Stivanello.

85′ Bruno ribalta l’azione in un lampo lanciando Sighinolfi nello spazio, quest’ultimo vuole restituire il favore a Baldari cercandolo sul secondo palo ma Stivanello gli ruba palla in area.

84′ Punizione alta di Casadei. Nel Bologna esce Anatriello per Thordarsson.

83′ Fallo di Kumi su Casadei dal limite, sul pallone c’è lo stesso Casadei.

82′ Doppio cambio nel Sassuolo: fuori Mandrelli e Zafferri, dentro

81′ Kumi ferma con astuzia una ripartenza del Bologna facendo fallo su Anatriello.

80′ Buon disimpegno di Martini, che copre la palla per poi spostarsela con la suola evitando due avversari.

79′ Il Bologna reclama un fallo in area di Loeffen su Cricca, l’arbitro lascia correre.

73′ Cannavaro corre spalla a spalla con Mazia, si frappone tra lui e la palla e si guadagna un fallo: gran giocata del centrale e capitano neroverde.

72′ Gioco fermo per un infortunio subito da Corsi, accompagnato fuori dal rettangolo di gioco dai sanitari bolognesi.

70′ Il Sassuolo manovra bene a centrocampo, ma il Bologna sta reagendo altrettanto bene al gol subito.

66′ Sighinolfi scappa tra le maglie della difesa e cerca il secondo palo con un tocco sotto, blocca Albieri. Tanta sportività da parte del tecnico bolognese Vigiani, che intima i suoi di mettere il pallone fuori sull’infortunio occorso allo stesso Sighinolfi, poi rialzatosi.

65′ Ammonito Cricca per un fallo su Kumi.

64′ Bologna pericoloso con un colpo di testa da corner di Casadei, palla di poco fuori.

63′ Grandi proteste del Bologna, che chiede un intervento falloso di Mandrelli su Casadei. Tutto regolare per l’arbitro.

63′ Kumi lancia Sighinolfi nello spazio, Albieri esce e fa sua la sfera.

59′ Primo cambio nel Bologna: fuori Busato, dentro Karlsson.

58′ Bruno verticalizza per Sighinolfi, che cerca di rientrare sul destro: un difensore del Bologna chiude bene e fa ripartire i suoi.

56′ Bella partita a Fiorano: la posta in palio è alta e nessuna delle due squadre si sta risparmiando.

55′ GOOOOOOLLLLL SASSUOLOOOO! Baldari va via sulla destra a Stivanello e mette in mezzo una palla bassa che Sighinolfi appoggia in rete anticipando Albieri. Pareggio meritato per il Sassuolo.

53′ Risponde il Bologna con un tiro dalla distanza di Corsi che lambisce la parte alta della traversa.

52′ Occasione Sassuolo! Discesa sulla sinistra di Kumi, che mette in mezzo per Sighinolfi: il piatto destro del numero 11 viene murato da Cricca.

50′ Entrata in ritardo di Martini su Corsi: giallo per il terzino.

46′ Subito Bologna pericoloso con Casadei, che tira a botta sicura trovando l’opposizione del compagno Mazia.

46′ Inizia la ripresa! Nessun cambio per le due squadre.

16.51 Fine primo tempo! A metà partita è il Bologna a condurre per 1 a 0 grazie ad un gol di Corazza nei minuti finali di partita. È un risultato pesante, che non rende merito agli ottimi 45 minuti disputati dalla nostra Under 17.

46′ Ci prova Milano dalla distanza: palla oltre il palo di destra, non di molto.

45‘ GOL BOLOGNA! A segno Corazza dal limite dell’area con un bel destro sotto alla traversa, in seguito ad un salvataggio sulla linea di Martini sul tocco sotto di Mazia. Ospiti avanti.

44′ Bruno recupera palla e verticalizza per Baldari, che era però in offside.

41′ Occasione Bologna! Lancio preciso di Corazza per Mazia, che controlla e tira al volo col destro: palla alta.

40′ Meglio il Sassuolo in questo frangente di gara: la squadra ha fatto passi da gigante rispetto all’andata, che terminò con un 4-1 senza attenuanti.

38′ Il Sassuolo reclama un rigore per un intervento di Cricca su Stivanello, l’arbitro lascia proseguire.

37′ Ammonito Loporcaro, dalla panchina, perché troppo vicino al campo durante il riscaldamento.

35′ Timide proteste per un fallo di mano rossoblu sul cross di Mandrelli, il Bologna riparte.

34′ La punizione di Bruno finisce tranquillamente tra le braccia di Albieri.

33′ Baldari viene sgambettato da Corsi: punizione da posizione defilata sulla destra per il Sassuolo.

32′ Martini si sgancia sulla destra e cerca Sighinolfi, che va da Baldari: buona interdizione di Montalbani, che mette in out.

31′ Sighinolfi prova la conclusione diretta: palla abbondantemente alta.

30′ Gran bella percussione di Bruno, che difende palla dall’attacco di Corsi inducendolo poi all’intervento falloso.

27′ Gioca bene il Bologna sulla catena di destra: il pallone arriva centralmente su Corsi, che impegna Pizzolato a terra.

25′ Buona apertura di Maltoni per Corazza, che va da Busato: copre tutto Mandrelli, che guadagna anche un prezioso fallo.

24′ Busato mette una palla insidiosa in mezzo su cui nessuno riesce ad arrivare.

22′ Baldari prova a raggiungere una palla difficile in area, venendo anticipato da Albieri in presa alta.

21′ Milano raccoglie una palla sui 25 metri e scarica un destro potente che trova Albieri in traiettoria.

19′ Gran lancio di Milano per Martini, palla un filo troppo lunga per il terzino.

18′ Nell’altra partita del girone, lo Spezia ha espugnato Parma per 2 a 1 e si è portato a sei punti in classifica.

17′ Che occasione per il Sassuolo! Pallonetto di testa di Martini che termina sulla traversa cogliendo Albieri impreparato, da due passi Baldari raccoglie palla ma spara altissimo!

16′ Presente a Fiorano anche l’attaccante Aristidi Kolaj, di ritorno dal prestito alla Pro Patria.

15′ Occasione Sassuolo! Baldari va via sul lancio di Sighinolfi, ottima la rimonta di Stivanello che mette in angolo.

14′ Bruno prova a lanciare Sighinolfi, copre la difesa del Bologna.

1′ Inizia la partita!

Il tabellino di Sassuolo-Bologna Under 17

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

Reti: 44′ Corazza (B), 55′ Sighinolfi (S)

SASSUOLO (4-3-1-2): Pizzolato; Martini, Loeffen, Cannavaro (C), Mandrelli (82′ Mambelli); Zafferri (82′ Salvemini), Milano, Kumi; Bruno; Baldari, Sighinolfi.

A disposizione: Lombardo, Ughetti, Incerti, Petrosino, Quirino, Loporcaro, Sarnelli.

Allenatore: Simone Barone.

BOLOGNA: Albieri, Corazza, Montalbani, Maltoni, Cricca, Stivanello, Corsi (70′ Lombardi), Casadei (C), Anatriello (84′ Thordarsson), Mazia, Busato (59′ Karlsson).

A disposizione: Gasperini, Rossi, Zaffi, Crociati, Baroncioni, Paterlini.

Allenatore: Luca Vigiani.

Arbitro: Sig. Ciro Aldi di Finale Emilia.

Assistenti: Sig. Filippo Todaro di Finale Emilia e Sig. Marco Nasi di Reggio Emilia.

Ammoniti: 50′ Martini (S), 65′ Cricca (B)

Espulsi:

Note: