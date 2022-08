FINALE Sassuolo-Milan 0-0: un punto meritatissimo per i neroverdi

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, martedì 30 agosto, alle ore 18:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Milan su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Milan

0-0

90’+7 FINISCE QUI. Il Sassuolo porta a casa un punto meritatissimo,

90+4 Ci prova Leao, tiro centrale facile per Consigli.

90′ +2 Florenzi si accomoda in panchina, il calciatore zoppica e non riesce a stare in campo, Il Milan dovrà giocare gli ultimi minuti con l’uomo in meno.

90′ Florenzi lascia il campo, Milan momentaneamente in 10.

90′ Saranno 7 i minuti di recupero.

88′ gioco fermo, Florenzi a terra, sembra uno stiramento

85′ Giallo per Defrel, trattenuto Tonali.

84′ Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Pinamonti e Kyriakopoulos, dentro Alvarez e Marchizza.

82” Cambio Milan, esce Kjaer, dentro Kalulu

80′ Ci prova Pianamonti, ma il suo tiro viene deviato .

78′ Bel fraseggio del Sassuolo nella metà campo rossonera.

76′ Giallo per Ferrari

73′ Cambio per il Milan, fuori Giroud, dentro Adli

72′ Ammonito Lopez per proteste.

68′ Doppio cambio per il Sassuolo, dentro Harroui e Henrique, fuori Frattesi e Thorsvedt.

65′ Milan ancora pericoloso in attacco. Il Sassuolo difende bene.

63′ Ammonito Frattesi per un fallo su Theo

61′ Problemi per il portiere del Milan, cade male e resta a terra.

56′ Triplo cambio per il Milan: Pioli sostituisce Pobega con Tonali, Saelemaekers con Messias e Diaz con De Ketelaere.

53′ Ci prova Thorstvedt, tutto facile per il portiere rossonero.

52′ Cambio Sassuolo, Berardi non riesce a continuare al suo posto Defrel.

50′ Berardi a terra dopo uno spintone di Hernandez. Per l’arbitro tutto regolare.

49′ Problemi per Erlic, il giocatore resta a terra dopo uno scontro di gioco, ma si rialza subito dopo.

48′ Milan subito aggressivo in questo inizio secondo tempo.

46′ INIZIO SECONDO TEMPO. Nessun cambio nelle due formazioni.

45′ +2 FINE PRIMO TEMPO

45’+2 Milan vicino al gol con Giroud che fortunatamente manca la palla per un soffio.

45’+1 Ci prova Frattesi di testa, Maignan attento para.

45′ Ci saranno 2 minuti di recupero.

43′ Secondo cartellino giallo per il Milan, ammonito Saelemakers per un fallo su Rogerio.

42′ Problemi per Florenzi, il giocatore è rimasto a terra.

40′ Contropiede del Milan: 4 contro 3, l’ultimo passaggio arriva a Giroud che calcia malissimo e la butta fuori.

37′ Il Sassuolo prende coraggio ed inizia ad affacciarsi più frequentemente nell’area rossonera.

35′ Contropiede Sassuolo, arriva una buona palla sui piedi di Kyriakopoulos che non riesce a coordinarsi e calcia malissimo.

33′ Milan tutto in avanti in questo momento, il Sassuolo chiude tutti gli spazi.

32′ Problemi per Berardi dopo lo scontro con Hernandez.

28′ Ripartenza Sassuolo, Berardi pescato in fuorigioco.

26′ Primo cartellino giallo del match, ammonito Hernandez per un fallo su Berardi.

25′ Ci prova Frattesi, tiro impreciso.

20′ Rigore parato, Berardi prova a piazzarla alla destra ma il portiere intuisce e para.

18′ RIGORE PER IL SASSUOLO, Florenzi atterra in area Kyraiakopulos.

17′ Ancora una buona palla messa al centro da parte di Florenzi, Sassuolo in difficoltà ma che riesce a contenere il Milan.

16′ Ci prova Brahim, conclusione angolata che finisce di poco fuori.

15′ Si affaccia in avanti il Sassuolo, primo calcio d’angolo per i neroverdi.

12′ Ancora pericolosissimo Leao che prova la bordata dal limite dell’area, palla di poco alta.

10′ Meglio il Milan in questi primi dieci minuti di gioco, sopratutto a centro campo dove fa girare a vuoto i calciatori neroverdi.

8′ Occasione Milan. Rossoneri vicinissimi al gol con Leao, che da ottima posizione calcia al volo all’interno dell’area, ma il tiro finisce altissimo sopra la traversa.

7′ Ci prova Leao, ma sbaglia il passaggio. Il Sassuolo ne approfitta per ripartire.

5′ Screzio in campo tra Rogerio e Florenzi, interviene il direttore di gara senza provvedimenti.

3′ Fase di studio in questi primi minuti di gioco.

18:30 FISCHIO D’INIZIO

18:00 – Squadre in campo per il riscaldamento!

17:37 – Sono ben cinque, invece, i cambi di Pioli rispetto alla gara con il Bologna: turno di riposo per Calabria, Kalulu, Tonali, Messias e De Ketelaere, che verranno rimpiazzati da Florenzi, Kjaer, Pobega, Saelemaekers e Brahim Diaz. Per Kjaer si tratta del ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio, mentre per Pobega è la prima da titolare con la maglia del Milan.

17:31 – Sono state ufficializzate le formazioni della gara: solo un cambio per mister Dionisi rispetto agli undici scesi in campo con lo Spezia. A centrocampo, infatti, ci sarà Thorstvedt dal primo minuto, mentre Matheus Henrique partirà dalla panchina. Confermato Erlic in difesa e Pinamonti in attacco.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Tabellino Sassuolo-Milan

SASSUOLO-MILAN 0-0

Reti:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (68′ Harroui ), Maxime Lopez, Thorstvedt (68′ Henrique); Berardi (52′ Defrel), Pinamonti (82′ Alvarez), Kyriakopoulos (82′ Marchizza).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, D’Andrea, Ruan, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (82′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Pobega (56′ Tonali), Bennacer; Saelemaekers (56′ Messias), Brahim Diaz (56′ De Ketelaere), Leao; Giroud (73′ Adli).

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sig. Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Sig. Tolfo di Pordenone e Sig. Rocca di Catanzaro.

IV Uomo: Sig. Rapuano di Rimini.

VAR: Sig. Banti di Livorno e Sig. Bindoni di Venezia.

Ammoniti: 26′ Hernandez (M); 43′ Saelemakers (M); 63′ Frattesi (S), 72′ Lopez (S), 76′ Ferrari (S), 85′ Defrel (S)

Espulsi:

Note: al ‘ 20’ Berardi sbaglia un rigore.

I precedenti

Sassuolo-Milan conta un totale di 18 precedenti, due dei quali uno in Coppa Italia. La sfida è finita 2 volte in pareggio, con 6 vittorie dei neroverdi e 11 vittorie del Milan. Il Milan segna contro il Sassuolo da cinque incontri consecutivi.

Bomber della sfida è Mimmo Berardi che contro i rossoneri ha segnato ben 10 volte. Il Milan è la ‘vittima’ preferita di Mimmo.

Al Mapei Stadium, in 9 incontri, si contano 6 vittorie del Milan e 3 del Sassuolo. Il Sasol non vince in casa contro i rossoneri dal 6 marzo 2016.

Gli highlights dell’ultima volta

L’ultima Sassuolo-Milan è stata la giornata conclusiva del campionato 2021-2022, disputatasi il 22 maggio 2022 e dal risultato decretante la vittoria dello scudetto da parte della formazione di Stefano Pioli. Il Milan si impose per 3-0 con doppietta di Giroud e rete di Franck Kessié. Fu l’ultima partita di Capitan Francesco Magnanelli con la maglia del Sassuolo. Ecco gli highlights di quella sfida:

Probabili formazioni Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan, Ruan, Marchizza, Obiang, Harroui, Thorstvedt, D’Andrea, Defrel, Ceide, Alvarez.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Erlic-Ayhan 55%-45%, Matheus Henrique-Thostvedt 55%-45%, Rogerio-Ceide 60%-40%.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaer, Leao, Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Florenzi, Ballo-Tourè, Pobega, Saelemaerkers, Brahim Diaz, Adli, Bakayoko.

Allenatore: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Calabria-Florenzi 55%-45%, Tonali-Pobega 55%-45%, Messias-Saelemaekers 55%-45%, De Ketelaer-Brahim Diaz 55&-45%.

L’arbitro

Sarà il Sig. Giovanni Ayroldi, della Sezione AIA di Molfetta, l’arbitro di Sassuolo-Milan, gara in programma martedì 30 agosto alle 18.30. I due assistenti saranno il Sig. Alessio Tolfo, della sezione di Pordenone, e il Sig. Domenico Rocca, della sezione di Catanzaro. Il IV Ufficiale sarà il Sig. Antonio Rapuano, della sezione di Rimini. Al VAR ci sarà il Sig. Luca Banti, della sezione di Livorno, coadiuvato dal Sig. Daniele Bindoni, della sezione di Venezia.

Sassuolo-Milan in tv

Sassuolo-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà visibile a partire dalle 18.00 con lo studio prepartita dedicato in streaming live e on demand. Calcio d’inizio alle 18.30. La telecronaca della gara sarà affidata a Stefano Borghi con Simone Tiribocchi nel ruolo di commentatore tecnico.

Oltre che in tv, la gara sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN attraverso la sua applicazione o via browser, oltre che da TIM Vision. Chi non riuscisse a vedere la gara, può seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.