FINALE Sassuolo-Lazio Under 18 1-1: Kumi risponde a Rossi

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Lazio, gara valida per la 12^ giornata del Campionato Under 18. Il match è in programma oggi, domenica 12 dicembre, alle ore 11 presso lo “Spazzoli” del Mapei Football Center. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro la Lazio su questa pagina: a seguire, l’intervista esclusiva a mister Emmanuel Cascione. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Lazio Under 18

94′ Attacca la Lazio: cross teso per Milani, che non può arrivare. Fallo laterale per la Lazio, ma non c’è più tempo: triplice fischio.

93′ Entrata scomposta di Rusu su Bigonzoni in area, proteste della Lazio. Il contatto in effetti era al limite.

92′ Angolo Lazio.

90′ Quattro minuti di recupero.

88′ Doppio cambio Lazio: fuori Marafini e Napolitano, dentro Mancini e Perroni. Cambia anche Cascione: fuori Baldari per Loporcaro.

87′ Rusu appoggia una bella palla a Baldari, che pecca di egoismo e non serve Cinquegrano. La Lazio recupera palla.

86′ Cambio Sassuolo: fuori Sasanelli, dentro Rusu.

85′ Le squadre si sono allungate in questi ultimi minuti, entrambe sono decise a dare l’allungo decisivo per fare i tre punti.

84′ Kumi subisce un altro contrasto, l’ennesimo della partita, ma continua a ribattere colpo su colpo.

82′ Loeffen anticipa il neoentrato Milani e mette in angolo: il giocatore della Lazio appoggia male il piede e resta a terra, immediati i soccorsi.

82′ Zafferri evita un avversario e tira da oltre 20 metri: Morsa para in due tempi.

80′ Cambio per la Lazio: fuori Legnante, dentro Milani.

79′ Bigonzoni prova il rasoterra sul palo di Bonucci, che non si fa sorprendere e para facilmente.

78′ Ripartenza pericolosissima della Lazio contenuta bene dal Sassuolo, che deve comunque spendere un fallo dal limite: è stato Zafferri ad atterrare Riosa.

77′ Si incarica Baldari della battuta: la palla colpisce in pieno la barriera ed esce in fallo laterale.

76′ Bella progressione di Kumi palla a terra, Dutu lo stende un’altra volta e scatta il giallo per il centrale albanese.

74′ Grande intervento di Bonucci sulla conclusione sotto misura di Bigonzoni, poi si accende un parapiglia tra Riosa e Loeffen calmato subito dall’arbitro.

73′ Kumi e Baldari si scambiano palla un paio di volte sulla fascia sinistra e guadagnano un buon angolo.

72′ Ottimo lavoro di Zafferri in copertura su Napolitano: il capitano non abbocca alle finte del numero 10 avversario e lo porta sul fondo guadagnando l’out.

70′ Kumi semina Dutu, che gli trattiene lievemente la maglia: l’arbitro lascia proseguire, ma c’erano gli estremi per il fallo.

70′ L’arbitro ammonisce Cascione per proteste.

68′ Occasione Sassuolo! Baldari vince il duello con Bedini e si invola verso l’area di rigore: il numero 10 preferisce tirare sul primo palo anziché servire Cinquegrano, tutto solo in mezzo, ma Morsa para col piede.

67′ La partita si sta incanalando su binari piuttosto statici, i ritmi si sono abbassati rispetto alla prima ora di gioco.

66′ Rossi si accascia a terra vittima di crampi: Rocchi chiama subito un doppio cambio, rilevando proprio Rossi e Serafini per Tallini e Bigonzoni.

59′ Il Sassuolo lavora molto a lanci lunghi per cercare di sorprendere la Lazio, i neroverdi sono rimasti con tre terminali offensivi.

57′ Cascione richiama in panchina Sighinolfi per mettere in campo un riferimento come Cinquegrano.

56′ Napolitano reclama palla sul filo del fuorigioco, la palla gli arriva da Riosa ma senza precisione.

54′ Bonucci mette in angolo un pericoloso colpo di testa di Riosa. L’inferiorità numerica si fa sentire, la Lazio crea i presupposti per segnare più o meno in ogni azione.

54′ Missile dal limite di Rossi, Bonucci è in traiettoria e lo blocca.

53′ Bonucci combina un pasticcio sul rilancio, è Loeffen a tenere in piedi la baracca svettando su Riosa.

52′ Kumi si libera di Bedini con un pregevole colpo di tacco, il terzino laziale non ci sta e lo atterra: giallo per lui.

51′ Serviva una rete del genere per raddrizzare una partita nata male.

49′ GOOOOOOOOLLLL SASSUOLOOOOOO! Grande discesa di Sasanelli sulla destra, cross in mezzo che supera Baldari e arriva sul secondo palo per Kumi: è un gioco da ragazzi trafiggere la porta vuota della Lazio.

48′ Doppia occasione Lazio! Legnante si fa bloccare per due volte da un super Bonucci, che rimedia alla dormita collettiva della propria retroguardia.

48′ Al Mapei Football Center c’è anche Paolo Cannavaro, venuto a vedere il figlio Adrian e il nipote Andrea che milita nella Lazio.

47′ Il Sassuolo si riposiziona in difesa con tre centrali puri, tre centrocampisti e tre attaccanti.

46′ Inizia la ripresa con un doppio cambio per il Sassuolo: fuori Ahmed e Incerti, dentro Lolli e Cannavaro.

11.50 FINE PRIMO TEMPO! Terminano 45 minuti infernali per il Sassuolo, sotto di un gol e di un uomo. Neroverdi colpiti a freddo da un tiro-cross di Rossi. E’ stato anche espulso Mambelli per doppia ammonizione nei minuti finali di frazione.

45+3′ Occasione Lazio! Legnante riceve palla tutto solo in area e conclude con un destro a giro sul secondo palo, la conclusione è di poco a lato. Ancora biancocelesti pericolosi poco dopo con un diagonale fuori di Napolitano.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

45′ Occasione Lazio! Corner che termina preciso sulla testa di Marafini che, tutto solo, manca clamorosamente la porta.

45′ Riparte veloce la Lazio sulla fascia sinistra, sfruttando il vuoto lasciato da Mambelli. Cascione ha piazzato i suoi con la difesa a 3.

41′ ESPULSO MAMBELLI! Fallo da dietro su Legnante, l’arbitro estrae subito il secondo giallo. Un po’ eccessiva la decisione, che costringe il Sassuolo a giocare in inferiorità per oltre un tempo.

40′ Sighinolfi scodella una palla deliziosa per Sasanelli, che manca clamorosamente l’intervento. Il numero 9 era comunque in fuorigioco.

39′ Sasanelli intercetta un pallone sulla trequarti, mette la quarta ma viene steso da Del Mastro: giallo ineccepibile per il centrale laziale.

38′ Si fa vedere la Lazio con Rossi, il cui tiro è fuori misura.

36′ Kumi prova a prendere per mano la squadra in questo momento difficile, chiedendo palla spesso in zona offensiva.

34′ Legnante entra male su Mambelli per la seconda volta in cinque minuti, come a vendicare il compagno per il fallo precedente: questa volta l’arbitro non estrae il cartellino.

33′ Occasione Lazio! Marafini imbuca in area per Legnante, che la gira col mancino eludendo Incerti ma senza imprimere potenza: Bonucci la blocca a terra

31′ Rossi ha tutto il tempo del mondo per tirare dal limite dell’area: la conclusione è potente e Bonucci non si fida a bloccarla, preferendo respingerla coi pugni.

28′ Fallo di frustrazione di Mambelli su Abatneh, che lo aveva atterrato in precedenza: il terzino ha toccato la palla ma anche la gamba dell’avversario, l’arbitro estrae il giallo.

27′ Cascione richiama le due mezzali a stare alte.

25′ Punizione dal lato corto dell’area su cui si crea una mischia furibonda: il Sassuolo non riesce ad approfittarne.

23′ Sighinolfi ruba palla a centrocampo e lancia Sasanelli in verticale: l’ex Monopoli era in fuorigioco.

22′ Un po’ sconsolato Cascione in panchina, che ha da ridire su molti dei suoi giocatori.

21′ Occasione Sassuolo! Ahmed crossa sul secondo palo per Kumi, che stoppa decentrandosi e tira un destro in diagonale che Morsa disinnesca con una paratona.

18′ Riparte la Lazio su un misunderstanding tra Sasanelli e Kumi: Marafini si libera al tiro, nessun problema per Bonucci.

16′ Corner di Napolitano su cui arriva Riosa di testa, lasciato troppo libero di colpire nonostante i richiami di Cascione. Per fortuna del Sassuolo, la palla è alta.

15′ Occasione Sassuolo! Kumi raccoglie palla sugli sviluppi del corner e la mette in mezzo per Loeffen, che cicca il destro al volo mandandolo a lato.

12′ Molto attivo il tridente del Sassuolo finora, che arriva con facilità negli ultimi 16 metri della metà campo biancoceleste.

11′ Schema da corner: batte Sighinolfi, velo di Sasanelli e tiro di Zafferri dal limite. La conclusione non trova lo specchio della porta.

10′ Occasione Sassuolo! Triplo tiro per il Sassuolo, con Sighinolfi, Kumi e Zafferri: si salva la Lazio, non impeccabile Morsa nell’occasione. Angolo per il Sassuolo.

9′ Angolo per la Lazio, che sa ripartire con decisione. Sul corner, si salvano i neroverdi sul mancato tocco sotto misura da parte di Serafini.

6′ Colpito a freddo il Sassuolo, che aveva iniziato nettamente meglio la partita.

5′ GOL LAZIO! Incredibile tiro-cross di Rossi che si insacca all’incrocio dei pali più lontano, Bonucci valuta male la traiettoria e non interviene.

4′ Nazad si innamora del pallone e tenta un dribbling di troppo: recupera bene la Lazio.

2′ Continua l’assedio del Sassuolo, un po’ intorpidita la Lazio: Sasanelli si allunga palla in area e la gira dentro per un compagno, Morsa la prende ma non la blocca, è Dutu a perfezionare il disimpegno.

1′ La prima occasione è per il Sassuolo: Kumi va sul fondo e cross per Baldari, che arriva di testa senza riuscire a girare bene verso la porta. Morsa recupera la palla e fa ripartire i suoi.

1′ INIZIA SASSUOLO-LAZIO UNDER 18! Il primo possesso è in favore del Sassuolo, che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna dello Spazzoli.

10.49 Nel frattempo, in uno dei campi attigui allo Spazzoli si sta allenando la Primavera di Bigica: si sentono le sue indicazioni fin dalla tribuna.

10.47 Squadre rientrate negli spogliatoi.

10.45 Il Sassuolo è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l’Ascoli, partita disputata due domeniche fa: la trasferta in casa del Parma è stata infatti rinviata.

10.41 Sessione di tiri per entrambe le squadre,

10.27 Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio Under 18: mister Cascione col trio d’attacco Sasanelli-Baldari-Sighinolfi. I due fuoriquota del 2003 sono Lazzaretti e Ahmed.

Tabellino Sassuolo-Lazio Under 18

SASSUOLO-LAZIO 1-1

Reti: 5′ Rossi (L), 49′ Kumi (S)

SASSUOLO: Bonucci, Mambelli, Incerti (46′ Cannavaro), Zafferri (C), Lazzaretti, Loeffen, Kumi, Ahmed (46′ Lolli), Sasanelli (86′ Rusu), Baldari (88′ Loporcaro), Sighinolfi (57′ Cinquegrano).

A disposizione: Lombardo, Ughetti, Baldini, Forte.

Allenatore: Emmanuel Cascione.

LAZIO: Morsa, Bedini, Abatneh, Marafini (88′ Mancini), Del Mastro, Dutu, Serafini (66′ Tallini), Rossi (66′ Bigonzoni), Riosa, Napolitano (C) (88′ Perroni), Legnante (80′ Milani).

A disposizione: Martinelli, Iobbi, Cannavaro, Schettini.

Allenatore: Tommaso Rocchi.

Arbitro: Sig. Moretti di Cesena.

Assistenti: Sig. Zinzi di Piacenza e Sig. Romero di Piacenza.

Ammoniti: 28′ Mambelli (S), 39′ Del Mastro (L), 52′ Bedini (L), 70′ Cascione (S), 76′ Dutu (L)

Espulsi: 41′ Mambelli (S) per doppia ammonizione.

Note: