DIRETTA Sassuolo-Hellas Verona Primavera 0-1: fine primo tempo

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Hellas Verona, gara valida per la 29^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, sabato 16 aprile, alle ore 17 presso lo Stadio Ricci di Sassuolo. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro l’Hellas Verona su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Hellas Verona Primavera

17.46 FINE PRIMO TEMPO! Al Ricci è decisivo finora il rigore siglato da Mediero e concesso in maniera molto generosa all’Hellas. I neroverdi hanno creato molte occasioni ma non sono riuscite a trasformarle in rete.

45′ Concesso un minuto di recupero.

43′ Dopo un quarto d’ora di fuoco, l’Hellas è riuscito a fermare l’avanzata del Sassuolo e sta chiudendo avanti la prima frazione.

40′ Tiro velleitario di Casolari dalla lunghissima distanza che non trova né lo specchio né l’approvazione di Bigica.

38′ Sulejmana salva il pallone di Flamingo diretto nello specchio della porta. Sugli sviluppi del corner di D’Andrea, Forchignone scodella per Samele che di testa mette fuori.

37′ Ancora Sassuolo! Forchignone supera Terracciano, si accentra e cerca il palo più lontano, mancandolo di un soffio. Neroverdi vicini al pari.

35′ Occasione Sassuolo! Uno-due tra Forchignone e Aucelli, il capitano va sul fondo e crossa in mezzo per Flamingo che, accucciato a terra, colpisce di testa sfiorando il palo più lontano.

32′ D’Andrea ubriaca tre avversari e cerca Flamingo in area: si salva l’Hellas. Sul prosieguo dell’azione, Paz mette fuori sul cross di Forchignone. Lavorano molto gli esterni in questa fase.

31′ Si va da una parte all’altra: prima Abubakar perde palla su Pierobon, poi Bosilj viene fermato da Miranda.

28′ Casolari scopre palla, Terracciano è bravo a frapporsi e a causare il giallo del numero 77.

28′ Possesso prolungato del Verona, che prova a togliere campo al Sassuolo.

24′ Tiro di D’Andrea su cui Kivila non è impeccabile, sulla ribattuta arriva Abubakar ma è troppo irruento e commette fallo su Pierobon.

23′ OCCASIONE SASSUOLO! Che lancio di Samele per Aucelli! Il capitano viene messo davanti porta e tira con il mancino all’incrocio, si supera Kivila che mette in angolo con la manona.

22′ Bosilj aggancia un pallone in area ma non fa in tempo a tirare che Flamingo lo ha recuperato e ha messo in angolo.

20′ Samele crossa basso per Flamingo, che prova un difficile colpo di tacco: il pallone resta incagliato tra le gambe del diretto marcatore e Kivila lo fa suo.

19′ Parte Aucelli, che colpisce Sulejmana: angolo Sassuolo. Sui suoi sviluppi, lo stesso Sulejmana concede un altro corner.

18′ Intercetto regolare in scivolata di Aucelli, la palla arriva a Samele che la gira sulla destra per D’Andrea: dribbling al limite e contrasto irregolare di Calabrese. Punizione Sassuolo e giallo per il capitano dell’Hellas.

16′ Proteste di Tourè per una presunta trattenuta in area di Calabrese: lascia correre il direttore di gara.

15′ Punizione di Forchignone deviata in angolo da Kivila: batte D’Andrea, che chiede e ottiene l’uno-due da Tourè ma sbaglia malamente la misura della conclusione.

14′ Ci prova anche Samele con un mancino ad incrociare: stesso esito, palla fuori, con Kivila che la controlla uscire sul fondo.

14′ D’Andrea si mette in proprio e calcia dal limite col piede debole, il destro: palla fuori, non di molto.

13′ Molto attivo l’Hellas in pressing, ad interferire le prime manovre di gioco del Sassuolo.

11′ Forchignone cerca il contatto con Ghilardi e cade a terra: non si fa trarre in inganno l’arbitro che, stavolta, fa giustamente proseguire il gioco.

8′ I neroverdi prendono in mano le redini della gara.

6′ Partenza in salita per il Sassuolo, che di tutto aveva bisogno fuorché di un gol di handicap.

5′ GOL VERONA! Mediero la mette all’incrocio dei pali, imprendibile per Vitale. 1-0 Hellas, ma il Sassuolo ha di che protestare.

4′ RIGORE VERONA! Clamorosa svista dell’arbitro, che concede un penalty al Verona per un fallo di mano – che in realtà è una deviazione di faccia – di Paz su cross di Grassi.

3′ Aucelli spacca in due il centrocampo veronese e verticalizza per Samele, chiuso in out da Calabrese.

1′ INIZIA SASSUOLO-HELLAS! Primo possesso in favore del Sassuolo, che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna coperta del Ricci.

16.36 Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Hellas: Bigica ripropone Abubakar come terzino sinistro e conferma il tridente D’Andrea-Samele-Forchignone. A centrocampo, spazio a Casolari dal primo minuto.

Tabellino Sassuolo-Hellas Primavera

SASSUOLO-HELLAS 0-1

Reti: 5′ rig. Mediero (V)

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Abubakar; Tourè, Casolari, Aucelli (C); D’Andrea, Samele, Forchignone.

A disposizione: Zacchi, Cehu, Arcopinto, Mata, Zalli, Ahmed, Sasanelli, Ngingi, Diawara, Cavallini, Leone.

Allenatore: Emiliano Bigica.

HELLAS VERONA (4-3-3): Kivila; Terracciano, Calabrese (C), Ghilardi, Grassi; Sulejmana, Gomez Marquez, Pierobon; Mediero, Bosilj, Florio.

A disposizione: Toniolo, Patuzzo, Ebenguè, Redondi, Turra, Yeboah, Kemppainen, Diaby, Verzini, Caia, Colistra, Cissè.

Allenatore: Nicola Corrent.

Arbitro: Sig. Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Sig. Cataldo di Bergamo e Sig. Giorgi di Legnano.

Ammoniti: 18′ Calabrese (V), 28′ Casolari (S)

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Sassuolo-Hellas Primavera

