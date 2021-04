FINALE Sassuolo-Genoa Under 18 0-2: i rossoblu sbancano lo Zanti

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Genoa, partita della 2^ giornata di ritorno del Campionato Under 18. Il match è in programma domenica 25 aprile alle ore 15 allo Zanti di San Michele. Canale Sassuolo è presente allo Zanti con un inviato: restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Filippo Pensalfini, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Genoa Under 18

16.40 FINISCE QUI! Il Genoa porta a casa i tre punti con un gol per tempo: il Sassuolo paga la poca precisione sotto porta, nonostante una buona partita sotto il profilo del gioco.

92′ Occasione Sassuolo! Capogna a rimorchio per Biondelli, che va col destro a botta sicura: palla alta.

90′ Tre minuti di recupero.

90′ Ultimo cambio nel Genoa: fuori Fossati, dentro Bacherotti.

88′ Il Genoa prova ad addormentare la partita e va alla bandierina.

86′ Ammonito per proteste mister Pensalfini, che ci ha sempre abituato ad una condotta esemplare.

85′ Ultimi due cambi per Pensalfini: fuori Mata e Casolari, dentro Biondelli e Tourè.

84′ Mata serve bene Arcopinto a rimorchio: il destro di punta del capitano finisce tra le braccia di Corci.

84′ Capogna entra in area e cade sulla pressione di Parodi: timide proteste neroverdi, ma sembrava non esserci nulla.

83′ Il Sassuolo non si dà per vinto e continua ad attaccare a spron battuto, forte delle rimonte che ha compiuto quest’anno.

80′ GOL GENOA! Ospiti sul 2-0 e con una seria ipoteca sulla partita, è Antic a trafiggere Zacchi sul primo palo.

80′ Colpo di testa di Zalli sul corner di Capogna, manca la precisione.

78′ Doppio cambio Genoa: fuori Biaggi e Bamba, dentro Antic e Insolito.

78′ Gran verticale di Mata per Forchignone, che incespica sul pallone e perde il tempo per la conclusione.

77′ Vassallo ferma con le cattive Forchignone, l’arbitro tiene in tasca il cartellino.

75′ Forchignone si posiziona sulla fascia sinistra, Mata va sulla trequarti e Barbieri gioca centravanti.

73′ Altri due cambi per il Sassuolo: fuori Miranda e Ferrara, dentro Lazzaretti e Forchignone.

70′ Riparte il Genoa con una fitta rete di passaggi, l’azione si spegne sul cross sbagliato del neoentrato Dimitriejvic

67′ Giallo a Parodi per un’entrata su Capogna, in precedenza l’arbitro aveva graziato Paoloni per un fallo duro su Ferrara, ma il Sassuolo aveva ripreso subito a giocare.

66′ Mata si accentra e tira col destro, Corci si allunga e mette in angolo.

65′ Cambia anche il Genoa: fuori Castiglione, dentro Dimitreijvic.

63′ Spinta netta di Iodice su Giacchino: ammonizione giusta per il terzino destro del Sassuolo.

61′ Doppio cambio Sassuolo: fuori Pieragnolo e Citarella, dentro Macchioni e Barbieri. Pensalfini vara il 4-2-3-1.

60′ Rossoblu pericolosi: cross tagliato di Vassallo per Fossati, che colpisce di testa ma chiude troppo la conclusione. Palla fuori.

58′ Il Genoa rifiata: Zalli atterra Bamba a centrocampo, punizione per gli ospiti.

56′ Capogna guadagna con esperienza un corner facendo rimbalzare la palla su Parodi. Sulla battuta, lo stesso Capogna crossa per Miranda, che viene anticipato dal volo di Corci.

54′ Arcopinto scodella per l’inserimento di Citarella, palla appena troppo lunga.

53′ Altro contropiede del Sassuolo, aperto e concluso da Casolari: il mediano neroverde finta il tiro e poi lo prova, ma Corci è in traiettoria e blocca.

51′ Ingenuità di Citarella e Mata, Fossati anticipa entrambi e si becca un calcio dal numero 7. Punizione dai 17 metri per Biaggi, che la piazza sopra alla barriera: presa plastica di Zacchi.

50′ Occasione Sassuolo! Ripartenza veloce dei neroverdi orchestrata da Citarella, che allarga sulla destra per Capogna: il neoentrato punta Parodi e cerca il secondo palo, palla fuori di poco.

47′ Incomprensione tra Pieragnolo e Ferrara dopo un delizioso tocco di esterno di Arcopinto: l’attaccante ha attaccato lo spazio, il terzino lo cercava spalle alla porta.

46′ Inizia la ripresa! Pensalfini mette Capogna per Estevez: è il primo cambio per il Sassuolo.

15.42 Finisce qui il primo tempo: Genoa avanti 1 a 0 grazie ad un gol di Fossati al 21′. Sassuolo che ha avuto il pallino del gioco per tutti e 45 i minuti, ma manca il guizzo decisivo.

44′ Ci prova Biaggi dal limite: palla alta.

41′ Bene Mata con l’apertura per Estevez e con il taglio in mezzo: lo stesso Estevez prova a ridargliela ma Corci arriva prima.

39′ Apertura illuminante di Pieragnolo per Estevez, che calcia sporco. Corci blocca senza problemi.

38′ Si rivede il Genoa con un mancino di Fossati, l’uomo che sta decidendo la partita: corpo all’indietro e pallone che si alza.

36′ Ancora Sassuolo: Mata lasciato libero di tirare dal vertice sinistro dell’area di rigore, palla di poco fuori sul secondo palo.

33′ Occasione Sassuolo! Pieragnolo si sgancia in attacco, riceve un filtrante al bacio da Mata e la passa a rimorchio per Ferrara, che liscia clamorosamente da ottima posizione.

28′ Piatto al volo di mata sporcato in angolo: Sassuolo alla ricerca del pareggio.

27′ Pieragnolo viene innescato bene da un’apertura di Casolari, si fa metà 30 metri palla al piede e tenta la fortuna dalla distanza: palla alta.

25′ Transizione offensiva sull’asse Arcopinto-Casolari-Ferrara, quest’ultimo tira a rete ma troppo centralmente.

24′ Mezzo pasticcio della difesa del Genoa, che per poco non permette a Citarella di andare a tu per tu con Corci.

21′ GOL GENOA! Fossati porta palla fino alla lunetta dell’area di rigore, poi scarica un destro all’angolo basso alla sinistra di Zacchi, che resta fermo. Rossoblu avanti.

21′ Bella giocata di Citarella, che elude Biaggi e lo costringe al fallo.

18′ Velo di Ferrara per Arcopinto, che non riesce a sfondare: bene il Sassuolo nel gioco palla a terra.

17′ Calcio di punizione di Casolari, Estevez lascia scorrere e un difensore del Genoa controlla, forse col braccio: proteste del Sassuolo, ma anche qui l’arbitro fa correre.

14′ Si fa vedere il Genoa con un lancio di Castiglione per Fossati, che prova un difficile colpo di testa girato di spalle alla porta.

12′ Occasione Genoa! Bamba tira dai 10 metri con un destro improvviso, Zacchi è in traiettoria e blocca in due tempi.

11′ Sassuolo in crescita: Estevez va con un tocco sotto per Ferrara, che cerca un complicato controllo di tacco. Palla al Genoa.

10′ Esce bene il Sassuolo con Pieragnolo, che crossa dalla trequarti per Ferrara: tutto fermo per offside del capocannoniere neroverde.

8′ Miranda sbaglia l’intervento aereo favorendo la progressione di Bamba, l’ex Cassino poi lo ferma in area, regolarmente secondo l’arbitro. Timide proteste del Genoa.

6′ Ferrara in ritardo su Bolcano: Ruotolo dalla panchina chiede provvedimenti, che l’arbitro non accorda.

6′ Batte Biaggi, che trova Ghigliotti: il colpo di testa è alto.

5′ Entrata scomposta di Estevez su Biaggi, punizione Genoa.

4′ Genoa pericoloso con un cross di Fossati, bene la difesa ad allungare il pallone sul secondo palo. Zalli alleggerisce su Zacchi e dà il possesso al Sassuolo.

3′ Citarella rompe il pressing con un filtrante per Arcopinto, questi però sbaglia l’apertura per Mata, coperto da Ghigliotti.

2′ Sassuolo in attacco con una girata di Ferrara per Estevez, rimessa in zona offensiva per i neroverdi.

1′ Inizia Sassuolo-Genoa!

14.55 Le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo istante: il primo possesso sarà in favore del Sassuolo, che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna coperta di San Michele.

14.51 Dieci minuti al fischio d’inizio di Sassuolo-Genoa: la quarta in classifica contro l’ultima, separate però soltanto da quattro punti.

Il tabellino di Sassuolo-Genoa Under 18

SASSUOLO-GENOA 0-2

Reti: 21′ Fossati (G), 80′ Antic (G)

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Iodice, Zalli, Miranda (73′ Lazzaretti), Pieragnolo (61′ Macchioni); Citarella (61′ Barbieri), Casolari (85′ Tourè), Arcopinto (C); Estevez (46′ Capogna), Ferrara (73′ Forchignone), Mata (85′ Biondelli).

A disposizione: Pizzolato, Bruno.

Allenatore: Filippo Pensalfini.

GENOA (4-2-3-1): Corci; Ghigliotti, Paoloni, Bolcano, Parodi (C); Castiglione (65′ Dimitreijvic), Biaggi (78′ Antic); Vassallo, Giacchino, Fossati (90′ Bacherotti); Bamba (78′ Insolito).

A disposizione: Allarmati, Mata, Zanetti, Vessella.

Allenatore: Gennaro Ruotolo.

Arbitro: Sig. Alessandro Negrelli di Reggio Emilia.

Assistenti: Sig. Ivan Melnychuk di Bologna e Sig. Andrea Lusetti di Reggio Emilia.

Ammoniti: 63′ Iodice (S), 67′ Parodi (G), 86′ Pensalfini (S)

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Sassuolo-Genoa Under 18

SASSUOLO: Zacchi, Iodice, Pieragnolo, Casolari, Zalli, Miranda, Citarella, Arcopinto, Ferrara, Estevez, Mata.

GENOA: Corci, Ghigliotti, Parodi, Castiglione, Paoloni, Bolcano, Vassallo, Biaggi, Bamba, Giacchino, Fossati.