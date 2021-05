FINALE Sassuolo-Bologna Primavera 1-1: Ruffo Luci risponde a Karamoko

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Bologna, partita della 26^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma sabato 29 maggio alle ore 17 al Ricci di Sassuolo. Restate connessi fino a fine partita con le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Emiliano Bigica, in esclusiva ai nostri microfoni.

Diretta Sassuolo-Bologna Primavera

1-1

95′ FINISCE QUI! Su un’azione personale di Reda l’arbitro decreta la fine della partita: Sassuolo e Bologna fanno 1-1 al Ricci. E’ un punto che non serve a nessuna delle due squadre, soprattutto al Sassuolo, che vede allontanarsi la zona playoff. Di Karamoko il gol neroverde.

94′ La punizione di Mattioli viene deviata dalla barriera e finisce docile tra le braccia di Ravaglia.

94′ L’arbitro concede una punizione da ottima posizione per un pestone di Ruffo Luci su Florentine. Giallo per il numero 24.

93′ Brivido Sassuolo sul destro al volo di Ruffo Luci su cross di Arnofoli: bene Turati in presa.

92′ Altro errore di misura di Florentine: Reda non può arrivare sul tocco sotto del francese.

90′ L’arbitro concede cinque minuti di recupero.

90′ Punizione di Aucelli per la testa di Arabat: gioco fermo per fuorigioco.

90′ Florentine tenta la conclusione, murata poi dalla difesa del Bologna. L’azione prosegue sulla destra con Paz, che non riesce a trovare un compagno in mezzo.

87′ Florentine intercetta un pallone a metà campo, ma lancia Mattioli con qualche giro di troppo. Annan recupera e mette fuori.

83′ Il Sassuolo è in inferiorità numerica, ma un pareggio oggi complicherebbe ulteriormente la rincorsa ai playoff: mister Bigica sta spingendo i suoi ad attaccare.

81′ Cambi per entrambe le squadre: fuori Saccani per Arabat nel Sassuolo, fuori Rocchi e Rabbi per Di Dio e Sigurpalsson.

80′ Pagliuca si incunea tra Piccinini e Flamingo reclamando un rigore: l’arbitro lascia correre. Rischio grossissimo per il Sassuolo

78′ GOL BOLOGNA! Pareggio ospite di Ruffo Luci, che trafigge Turati sul secondo palo con un mancino dal limite, Florentine non riesce a murare l’avversario.

78′ Il Sassuolo sta iniziando a spazzare via i palloni, Saccani e Mattioli sono stanchi per far ripartire l’azione.

76′ Nell’altra metà campo, Turati fa sua la sfera sul destro di Ruffo Luci dopo un’uscita non perfetta sul cross di Arnofoli.

75′ Saccani esce bene sulla palla persa da Farinelli, ma regala il possesso al Bologna cercando di sorprendere Ravaglia.

74′ Il Bologna ha alzato il proprio baricentro per provare a rimontare la contesa in questo quarto d’ora più recupero.

71′ Bigica corre ai ripari: fuori un attaccante come Karamoko, dentro una mezzala dinamica come Aucelli.

69′ Occasione Bologna! Rocchi controlla dal limite e scarica un destro potente ma centrale, Turati vede la sfera all’ultimo ma riesce a bloccarla a terra.

68′ ESPULSO MARGINEAN! L’arbitro estrae il secondo giallo per il capitano del Sassuolo, ammonito tre minuti fa: il centrocampista rumeno prova a far carambolare la palla su Rocchi, bravo a spostare la sfera all’ultimo e a beccarsi (suo malgrado) un calcio dall’avversario.

67′ Doppio cambio per Bigica: fuori Mercati e Cannavaro, dentro Reda e Florentine.

66′ Rabbi colpisce la barriera sulla punizione seguente dai 18 metri. Sul proseguimento d’azione, Ruffo Luci sfiora il palo con un bel destro a giro.

65′ Mercati esagera troppo con la palla tra i piedi, perde palla e costringe Marginean a fermare la ripartenza del Bologna spendendo un giallo su Rocchi.

64′ Ruffo Luci riceve al limite, si gira e conclude: Flamingo mura la conclusione dell’avversario.

62′ Secondo cambio per il Bologna: fuori Viviani, dentro Roma.

60′ Ravaglia temporeggia con il pallone tra i piedi, rischiando molto sulla pressione di Saccani che resta a terra.

57′ Giallo a Pagliuca per un fallo su Marginean.

56′ Gol annullato al Sassuolo! Uscita sconsiderata di Ravaglia, anticipato dal colpo di testa di Flamingo: Piccinini insacca a porta vuota da due passi ma il guardalinee sbandiera il fuorigioco tra le proteste neroverdi. Con Ravaglia fuori dai pali c’era almeno un difensore sulla linea, ma probabilmente anche un altro giocatore bolognese teneva in linea il nostro numero 6. Restano molti dubbi.

54′ Occasione Sassuolo! Uno schema da calcio piazzato mette in porta Saccani, che non riesce a trafiggere Ravaglia da due passi!

54′ Karamoko appoggia per Saccani, la palla gli resta sotto ma riesce ad allungarsela evitando Annan, costretto all’intervento: giallo per il centrale ospite.

52′ Occasione Bologna! I rossoblù gettano alle ortiche un contropiede invitantissimo con Pagliuca, che opta per un docile esterno destro per Rabbi intuito e bloccato da Turati.

51′ Occasione Sassuolo! Mattioli fa a sportellate con Annan e vince il duello: il suo cross in mezzo per un solissimo Karamoko viene deviato in corner dalla deviazione provvidenziale di Milani.

49′ Nulla di fatto sul corner di Cannavaro: il suo destro sul secondo palo non viene raccolto da nessun compagno.

47′ Con l’uscita di Oddei, Saccani viene dirottato sulla fascia destra insieme a Paz, mentre Manarelli si posiziona sulla fascia sinistra come suo consueto.

46′ Inizia il secondo tempo! Bigica e Zauri operano subito un cambio: per il Sassuolo fuori Oddei per Manarelli, per il Bologna Ruffo Luci rileva Maresca.

17.48 FINE PRIMO TEMPO! Resiste l’1-0 del Sassuolo siglato da Karamoko alla mezz’ora: neroverdi non brillanti in fase di realizzazione, ma molto coriacei in fase difensiva e in pressing. Vantaggio meritato contro un Bologna che conferma le difficoltà dell’ultimo periodo.

47′ Il Bologna spinge per trovare il pareggio prima dell’intervallo.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Proteste del Bologna per un tocco di mano da terra di Cannavaro: l’arbitro è di diverso avviso e concede una punizione al Sassuolo per un seguente fallo di Farinelli su Mercati.

42′ Sulla punizione seguente, Saccani riceve al limite dell’area ma spara alto.

41′ Dopo un inizio in sordina, Oddei sta pian piano dimostrando perché De Zerbi lo ha voluto in prima squadra da inizio stagione: il numero 10 difende ottimamente la palla datagli da Cannavaro, sguscia via sulla destra e subisce la spinta netta di Maresca.

38′ Oddei si libera della pressione di Rabbi, ma la sua imbucata per Mercati coglie il centrocampista in controtempo. La palla scivola oltre la linea di fondo.

35′ Marginean prova il colpo ad effetto da punizione, ma la palla si impenna anziché scendere. Rimessa dal fondo per Ravaglia.

34′ Quello di tre minuti fa è il primo gol in maglia Sassuolo per Karamoko, che non ha trovato molto spazio dal suo arrivo in Emilia ma che può già vantare l’esordio in Serie A a San Siro contro l’Inter.

33′ Percussione di Mercati, che parte dalla trequarti fino ad arrivare in piena area di rigore: il numero 11 strozza troppo il sinistro, che non trova lo specchio della porta.

31′ GOOOOOOOOLLLL SASSUOLOOOOOOO! Tap-in vincente di Karamoko sulla clamorosa papera di Ravaglia, che non blocca un mancino a giro innocuo di Oddei. Vantaggio neroverde al Ricci.

29′ Oddei si divincola sulla destra, entra in area sulla pressione di un difensore e prova la conclusione. Timide proteste neroverdi per un calcio di rigore.

28′ Mattioli sbaglia la sponda regalando palla a Rocchi: il suo tiro sporco termina tra le braccia di Turati.

27′ Il primo giallo della partita è per Flamingo, che prende sia il pallone ma anche le gambe di Rabbi: punizione dai 30 metri per il Bologna.

25′ Ottima partita finora di Piccinini, che sta dando un contributo importante sia nelle preventive che nei contrasti e nel dialogo con Flamingo.

24′ Tentativo dalla lunghissima distanza di Maresca: palla ampiamente lontana dallo specchio.

22′ Gara molto combattuta finora, il Sassuolo gestisce palla a metà campo ma stenta a trovare il guizzo giusto.

18′ Marginean ribalta il fronte con un lancio per Mercati, che sbatte su Annan: il centrale del Bologna ha la peggio e resta a terra, con il centrocampista neroverde che va a sincerarsi delle condizioni dell’avversario.

14′ Meglio il Sassuolo in questi primi dieci minuti, ma sono del Bologna gli unici due squilli.

13′ Occasione Bologna! Dai e vai tra Montebugnoli e Rabbi, il terzino va col diagonale sul secondo palo sfiorandolo di poco.

11′ Bell’appoggio di Mattioli di petto verso Mercati a tu per tu con Ravaglia: il numero 11 era però in offside.

10′ Rischia molto Karamoko, che entra in ritardo su Arnofoli: richiamo verbale per il francese.

9′ Occasione Bologna! Viviani raccoglie una respinta di testa di Flamingo per scaricare un destro potente sul primo palo: Turati mette in angolo.

8′ Pasticcia ancora il Sassuolo, stavolta con Marginean: Rabbi si allunga troppo la palla nella foga di andare in contropiede.

7′ Erroraccio di Turati in rinvio: non ne approfitta il Bologna con Rabbi, coperto bene da un ottimo Piccinini nella circostanza.

6′ Traiettoria insidiosa di Cannavaro che costringe Ravaglia alla smanacciata.

5′ Mercati riceve la rimessa di Saccani e difende palla dall’attacco di Viviani: punizione interessante dal lato corto dell’area di rigore.

3′ Riparte il Sassuolo con Paz, che va da Oddei in profondità: Milani anticipa il ghanese e si prende con esperienza il fallo.

2′ Regolare l’intervento su Oddei di Maresca, che si trascina poi palla in out. Prima offensiva per il Sassuolo.

1′ Inizia Sassuolo-Bologna! Il primo possesso sarà in favore del Bologna, che manovrerà da destra a sinistra rispetto alla tribuna coperta del Ricci.

17.00 Verrà rispettato un minuto di silenzio in memoria di Tarcisio Burgnich.

16.43 Oltre a Oddei, scende dalla prima squadra anche il portiere Stefano Turati: quella di oggi è la sua seconda presenza stagionale in Primavera.

16.32 Di fronte c’è il Bologna, piombato in zona playout dopo il turno infrasettimanale: i rossoblù sono in una profonda crisi di risultati. Per intendersi, dallo 0-1 del Biavati di un girone fa, il Bologna ha vinto solo due partite, contro Lazio e Cagliari.

16.29 A cinque giornate dal termine, il Sassuolo deve assolutamente tornare a vincere per continuare a sperare nei playoff, distanti ora cinque punti. I ragazzi di mister Bigica devono sfruttare le cadute di Milan e Empoli per accorciare in classifica; sembrano ormai in fuga le prime quattro (Inter, Samp, Roma e Juve).

16.23 Bigica dovrà fare a meno di capitan Artioli e di Manara, che devono scontare un turno di squalifica: dal 1′ partirà Cannavaro. Si rivede anche Karamoko. Possibile il ritorno al 4-3-3 con Saccani e Paz terzini, Oddei e Karamoko ali, Marginean play sorretto da Cannavaro e Mercati.

Tabellino Sassuolo-Bologna Primavera

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

Reti: 31′ Karamoko (S), 78′ Ruffo Luci (B)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Paz, Flamingo, Piccinini, Saccani (81′ Arabat); Cannavaro (67′ Florentine), Marginean (C), Mercati (67′ Reda); Oddei (46′ Manarelli), Mattioli, Karamoko (71′ Aucelli).

A disposizione: Zacchi, Uni, Ranem, Pinelli, Ripamonti, Samele, Micheal.

Allenatore: Emiliano Bigica.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Arnofoli, Milani, Annan, Montebugnoli; Farinelli, Maresca (46′ Ruffo Luci), Viviani (62′ Roma); Rocchi (81′ Di Dio), Pagliuca, Rabbi (C) (81′ Sigurpalsson).

A disposizione: Prisco, Cavina, Pietrelli, Motolese, Carrettucci, Tosi, Cossalter, Grieco.

Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Sig. Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Sig. Andrea Cravotta di Città di Castello e Sig. Stefano Camilli di Foligno.

Ammoniti: 27′ Flamingo (S), 54′ Annan (B), 57′ Pagliuca (B), 65′ Marginean (S), 94′ Ruffo Luci (B)

Espulsi: 68′ Marginean (S) per doppia ammonizione

Note:

Formazioni ufficiali Sassuolo-Bologna Primavera

SASSUOLO: Turati, Saccani, Paz, Flamingo, Marginean, Piccinini, Karamoko, Cannavaro, Mattioli, Oddei, Mercati.

BOLOGNA: Ravaglia, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Maresca, Annan, Viviani, Farinelli, Pagliuca, Rabbi, Rocchi.