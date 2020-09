DIRETTA Primavera Sassuolo-Empoli 3-2: Belardinelli riapre il match

Benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Empoli, gara valevole per la 1^ giornata di andata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma sabato 19 settembre alle ore 17 allo Stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo. Canale Sassuolo sarà presente allo stadio con il proprio inviato e, a fine partita, pubblicherà il commento a caldo di mister Emiliano Bigica.

La cronaca di SASSUOLO-EMPOLI PRIMAVERA

3 – 2

82′ Altri due cambi per il Sassuolo: dentro Barani e Caniparoli, fuori Mattioli e Oddei.

80′ GOL EMPOLI! Belardinelli batte Vitale dal dischetto e riporta l’Empoli in partita. Il rigore, inizialmente non ravvisato dal direttore di gara, è stato causato da un fallo di Simonetta.

78′ Salvataggio provvidenziale di Bellucci sul cross basso di Lombardi: la palla finisce in angolo, ma il numero 4 ha salvato un gol già fatto.

77′ Ultima sostituzione per l’Empoli: esce un esausto Asllani, dentro Simic.

71′ Terzo cambio per l’Empoli: Morelli lascia il campo in favore di Martini.

68′ Primi due cambi anche per l’Empoli: dentro Lombardi e Manfredi, fuori Lipari e Ekong. Ammonito Morelli per un fallaccio da dietro su Mattioli.

66′ Il doppio vantaggio è una seria ipoteca sulla partita, ma mancano ancora 25 minuti e l’Empoli può sempre impensierire il Sassuolo.

64′ GOOOOOOOOOOLLLLL SASSUOLOOOOOOO! Mattioli veste i panni dell’assistman andando via sulla sinistra e servendo l’accorrente Micheal in mezzo all’area, che deve solo trafiggere Hvalic con un piattone sotto la traversa

63′ Simonetta è andato a prendere il posto di centrocampista centrale, mentre Marginean giocherà l’ultima mezz’ora da mezzala. Micheal, invece, va a prendere il posto di Ripamonti sulla fascia.

61′ Si prepara il primo cambio nel Sassuolo: esce uno stremato Ripamonti, al suo posto entra Micheal. Dentro anche Simonetta per Mercati.

59′ Lancio lungo di Artioli a cercare Oddei, la palla finisce a Saccani che si accentra sul sinistro e conclude. Hvalic para a terra.

53′ Asllani svirgola la conclusione al volo dal limite dell’area: la palla pioveva al punto giusto per il mancino del centrocampista empolese.

52′ Grande copertura difensiva di Saccani su Lipari: il terzino neroverde riesce anche a guadagnarsi un fallo e a far ripartire i suoi con più calma.

48′ Marginean prova la battuta da distanza siderale, ma strozza la conclusione. Palla che termina placida oltre la linea di fondo.

47′ Iniziano il riscaldamento Barani, Galli, Caniparoli, Cavallini e Aucelli.

46′ Inizia la ripresa: in campo gli stessi 22 che hanno iniziato la partita.

17.53 Raggiunge la tribuna in questo istante anche il centravanti Gianluca Scamacca.

45′ Il primo tempo finisce senza recupero: dopo 45 minuti, il Sassuolo conduce per 2-1 sull’Empoli grazie alla doppietta di Mattioli. Il momentaneo pareggio empolese è stato siglato da Lipari.

42′ GOOOOOOOLLLLL SASSUOLOOOOOO! Mattioli apre il piattone e la mette sotto alla traversa, nulla da fare per Hvalic.

42′ Rigore per il Sassuolo! Mercati apre lungo per Oddei, che premia la corsa dalle retrovie di Saccani: Fradella lo atterra, per il direttore di gara è rigore.

40′ Intervento duro su Asllani da parte di Mercati, che non stoppa bene un passaggio di Marginean: il primo cartellino giallo della giornata è per il numero 7.

36′ Artioli si libera di due avversari con una finta di corpo e serve Mattioli in profondità: il guardalinee ravvisa un fuorigioco su cui restano dei dubbi.

33′ Gol annullato a Ripamonti per fuorigioco.

32′ Meritato pareggio per l’Empoli, che ha giocato un’ottima mezz’ora qui al Ricci: a segnare è Mirco Lipari, rientrato in Toscana pochi giorni fa dopo una parentesi alla Juventus.

30′ GOL EMPOLI! Palla persa nella propria trequarti dal Sassuolo: Vitale non controlla sulla prima conclusione di Baldanzi, sulla ribattuta corta si avventa Lipari che pareggia i conti.

28′ Donati si prende un rischio tentando il dribbling su Oddei: il numero 10, senza fare fallo, riesce a sfilargli la palla e a servirla a Mercati, ma il centrocampista sbaglia completamente l’apertura sulla sinistra.

25′ Il Sassuolo prova ad uscire, ma l’Empoli fa buona guardia sia sul portatore che sui movimenti senza palla.

21′ Lipari rimane a terra dopo un contrasto: si riscalda Lombardi in via precauzionale.

19′ Il Sassuolo si riaffaccia in avanti con la catena di sinistra Ripamonti-Manarelli: quest’ultimo guadagna un angolo su un tentativo di cross.

17′ E’ l’Empoli a fare la partita in questo momento, sia sotto l’aspetto della supremazia territoriale che per numero di occasioni. I toscani meriterebbero il pareggio, ma la partita è ancora lunga.

15′ Disattenzione difensiva di Bellucci, che si lascia sfilare da Baldanzi in velocità: il mancino del trequartista empolese viene chiuso in angolo da un buon intervento di Vitale sul primo palo.

13′ Gli ospiti cercano di sorprendere il Sassuolo battendo velocemente un calcio d’angolo: Baldanzi va corto da Asllani, il suo cross finisce sulla testa di Morelli che non trova lo specchio della porta.

11′ L’Empoli reagisce con un bel cross di Asllani per Lipari, che non controlla da ottima posizione. Palla sul fondo.

7′ Intervento impressionante di Vitale in presa alta, che subisce la carica di un attaccante empolese. Punizione Sassuolo.

6′ GOOOOOOOOOOOLLLLL SASSUOLOOOO!! MATTIOLIII! E’ del centravanti il primo gol stagionale del Sassuolo: cross basso di Oddei con il destro, Mattioli conclude di prima sotto alla traversa trafiggendo Hvalic.

4′ Nulla di fatto nell’angolo successivo battuto da Artioli, con Oddei che reclama un fallo senza riuscire a convincere il guardalinee.

3′ Prima occasione per il Sassuolo: lancio lungo di Vitale a servire lo scatto in profondità di Oddei, che si accentra e impegna Hvalic in angolo.

1′ Sassuolo con la nuova tenuta neroverde da casa; Empoli in divisa bianca con numeri e inserti azzurri.

1′ E’ INIZIATA SASSUOLO-EMPOLI! Primo possesso per l’Empoli, che attaccherà dalla destra alla sinistra rispetto alla tribuna centrale del Ricci.

16.54 Squadre all’ingresso del tunnel: a breve l’ingresso in campo e il sorteggio con la monetina.

16.51 L’Empoli, invece, dovrebbe disporsi con un 4-3-1-2, con il talentuoso Baldanzi (campione d’Italia Under 16) a sostegno di Lipari ed Ekong.

16.46 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento sul manto erboso del Ricci, non in perfette condizioni.

16.44 Stanno raggiungendo la tribuna del Ricci alcuni dei ragazzi non convocati, come i due fuoriquota Matteo Pinelli e Giovanni Midolo.

16.40 Emiliano Bigica opta per una difesa a quattro per l’esordio in campionato: in porta va Samuele Vitale, davanti a lui (da destra a sinistra) Saccani, Bellucci, Piccinini e Manarelli. Da decifrare la composizione del centrocampo, con Marginean che dovrebbe partire da mediano e Artioli e Mercati da mezzali. Pochi dubbi sul tridente Oddei-Mattioli-Ripamonti.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Empoli Primavera

SASSUOLO (4-3-3): Vitale, Saccani, Manarelli, Bellucci, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Mattioli, Oddei, Ripamonti.

A disposizione: Zacchi, Uni, Crotti, Cavallini, Cannavaro, Aucelli, Galli, Mitrov, Simonetta, Caniparoli, Barani, Micheal.

EMPOLI: Hvalic, Morelli, Rizza, Asllani, Fradella, Donati (C), Sidibè, Belardinelli, Lipari, Baldanzi, Ekong.

A disposizione: Biagini, Pezzola, Degli Innocenti, Indragoli, Simic, Martini, Lombardi, Manfredi, Di Natale, Paci.

Il tabellino di Sassuolo-Empoli Primavera

SASSUOLO-EMPOLI 3-2

RETI: 6′ e 42′ rig. Mattioli (S), 30′ Lipari (E), 19’st Micheal (S), 35’st rig. Belardinelli (E).

SASSUOLO: Vitale; Saccani, Bellucci (C), Piccinini, Manarelli; Artioli, Marginean, Mercati (16’st Simonetta); Oddei (37’st Barani), Mattioli (37’st Caniparoli), Ripamonti (16’st Micheal).

A disposizione: Zacchi, Uni, Crotti, Cavallini, Cannavaro, Aucelli, Galli, Mitrov.

Allenatore: Emiliano Bigica.

EMPOLI: Hvalic; Morelli (26’st Martini), Fradella, Donati (C), Rizza; Belardinelli, Asllani (32’st Simic), Sidibè; Baldanzi; Lipari (23’st Lombardi), Ekong (23’st Manfredi).

A disposizione: Biagini, Pezzola, Degli Innocenti, Indragoli, Di Natale, Paci.

Allenatore: Francesco Spanò.

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como.

Assistenti: Sig. Giuseppe Lipari di Brescia e Sig. Michele Piatti di Como.

Ammoniti: 40′ Mercati (S), 23’st Morelli (E)

Espulsi: