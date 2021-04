Il tabellino e la cronaca di Lazio-Sassuolo Primavera 3-3: la Lazio acciuffa il pareggio al 94′

Il tabellino di Lazio-Sassuolo Primavera

LAZIO-SASSUOLO 3-3

Reti: 30′ Mattioli (S), 35′ Castigliani (L), 56′ aut. Franco (S), 78′ Samele (S), 80′ Castigliani (L), 90’+4 rig. Moro (L)

LAZIO: Zappalà; Novella, Ndrecka, Bertini, Armini, Franco (dal 85′ Adeagbo), Moro, Marino (dal 85′ Cesaroni), Castigliani, Shehu (dal 85′ Tare), Czyz.

A disposizione: Peruzzi, Floriani, Pica, Marino, Campagna, Ferrante.

Allenatore: Leonardo Menichini.

SASSUOLO: Vitale, Saccani, Arabat, Flamingo, Marginean, Piccinini, Paz, Artioli (dal 90’+1 Aucelli), Reda (dal 70′ Samele), Mattioli (dal 80′ Ripamonti), Mercati (dal 70′ Florentine).

A disposizione: Zacchi, Uni, Ranem, Pinelli, Casolari, Cannavaro, Manara.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Ermanno Feliciani di Teramo.

Assistenti: Sig. Giulio Basile di Chieti e Sig. Giuseppe Di Giacinto di Teramo.

Ammoniti: 58′ Armini (L), 61′ Marginean (S), 72′ Bertini (L), 90’+5 Samele (S)

Espulsi: A 67′ Francioso (all.) per proteste

Recupero I Tempo: Nessuno.

Recupero II Tempo: 5 minuti.

3-3

FINALE. Finisce in pareggio a Formello. Sassuolo in vantaggio con un gol di rapina di Mattioli, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa su un tiro di Saccani. Bel pareggio della Lazio che segna con una bella azione firmata da Ndreka e conclusa in porta di testa da Castigliani. Nella ripresa, Sassuolo in gol con un’autorete di Franco, che ha deviato nella sua porta un tiro-assist di Saccani. Firma il terzo gol un’incornata vincente di Samele. Poi rimonta la Lazio, prima con Castigliani e poi con un rigore firmato da Raul Moro.

90’+5: Samele sbaglia sottoporta davanti a Zappalà e si becca il giallo per proteste!

90’+4: L’arbitro vede un tocco con un braccio di Saccani su un tentativo di Czyz. Sul punto di battuta Moro, che spiazza Vitale e Pareggia.

90’+1: Entra Aucelli, fuori Artioli

90′: Sono 5 i minuti di recupero

90′: Traversa di Raul Moro che da fuori area tenta la conclusione. Armini tenta la conclusione sugli sviluppi, spedendo palla a lato

87′: Il Sassuolo rischia l’autogol: Arabat colpisce di testa all’indietro per anticipare Castigliani. Il pallone finisce a lato.

85′: Arabat ferma Moro, che era partito al limite dell’area e si stava accentrando per andare al tiro.

85′: Entrano Tare, Adeagbo e Cesaroni al posto di Shehu, Franco e Marino

84′: Shehu libera Raul Moro, che serve Bertini, che però svirgola sul fondo il pallone.

81′: Moro atterrato in area da Marginean. L’arbitro fischia il fallo in attacco tra le proteste biancocelesti.

80′: Fuori Mattioli, dentro Ripamonti.

80′: CASTIGLIANI RIAPRE LA GARA. Dopo soli 2 minuti, l’attaccante biancoceleste firma la doppietta.

78′: GOOOOOOOOL DEL SASSUOLO, Samele mette dentro di testa un filtrante di Paz, con il quale aveva orchestrato una bellissima azione!

76′: Raul Moro si accentra e arriva alla conclusione, ma la difesa fa filtro e il pallone si spegne tra le braccia di Vitale.

75′: Artioli riesce ad arrivare di nuovo al tiro dal limite dell’area di rigore. La palla finisce ancora fuori.

72′: Ammonito Bertini per un fallo a centrocampo.

70′: Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Samele e Florentine al posto di Reda e Mercati.

69′: PALO DI REDA, che dopo una progressione personale e aver scartato Franco colpisce il legno esterno!

68′: Espulsione per un componente della panchina del Sassuolo, il vice di Bigica Cosimo Francioso.

67′: Lazio più volte vicina al gol. Ma la difesa del Sassuolo è riuscita a non farsi bucare.

65′: Castigliani mette un bellissimo cross per Shehu, che arriva al tiro. Saccani spazza in scivolata.

64′: Tiro in porta di Czyz allontanato dalla difesa neroverde. Sul rovesciamento di fronte Reda conclude. Il portiere della Lazio la para facile.

64′: Mercati si accentra e va in porta senza servive Reda. Ma il suo tiro svirgola alto sopra la traversa.

63′: Czyz mette una bellissima palla per Marino, che si beve Saccani. Il 2 neroverde recupera e riesce a far sfumare la palla sul fondo senza toccarla.

61′: Ammonito Marginean per un intervento da macellaio su Bertini, colpito in petto dal giocatore neroverde.

59′: Artioli parte su punizione in porta, Franco devia e spazza fuori dall’area. Sul caos in area, fallo di Reda sul portiere biancoceleste, rimasto a terra ma in grado di proseguire.

58′: Saccani atterrato al limite dell’area da Armini, che si becca il giallo.

56′: AUTOGOL DELLA LAZIO. Il pallone finisce in rete con Franco dopo che Saccani aveva messo in mezzo un bel traversone. Sassuolo di nuovo in vantaggio

53′: Saccani mette un lancio in profondità, ma nessun compagno è pronto a scattare. Zappalà raccoglie il pallone con facilità.

50′: Reda serve Mattioli sulla destra, che dopo una bella corsa mette un traversone in area. Novella riesce a spazzare.

48′: Czyz serve Raul Moro, chiuso da Piccinini e Flamingo che con un provvidenziale intervento bloccano la corsa dell’attaccante biancoceleste.

46′: Lazio subito aggressiva in avanti

Ore 16.04: comincia il secondo tempo di Lazio-Sassuolo.

FINE PRIMO TEMPO. Primo tempo equilibrato a Formello. Sassuolo in vantaggio con un gol di rapina di Mattioli, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa su un tiro di Saccani. Bel pareggio della Lazio che segna con una bella azione firmata da Ndreka e conclusa in porta di testa da Castigliani.

45′: Saccani penetra in area, ma Armini riesce a intercettare il suo passaggio filtrante al centro.

42′: Vitale smanaccia su un angolo della Lazio, disturbato da Castigliani che commette fallo sul portiere neroverde.

41′: Czyz serve Moro con un filtrante pericoloso. Bravissimo Paz a entrare in scivolata per mettere in angolo senza commettere fallo.

40′: Marino tenta una conclusione, che sbatte sulla schiena di un avversario e si spegne in fallo laterale.

39′: Mercati si divora un gol fatto! In area di rigore, calcia malissimo un pallone ritrovatosi per caso tra i piedi.

37′: Reda prova a concludere da fuori area! Tiro di poco alla destra di Zappalà.

36′: Reda tenta una mezza rovesciata in area, ma il suo colpo è impreciso e il pallone rimbalza.

35′: PAREGGIO LAZIO: NDREKA-CASTIGLIANI confezionano una bellissima azione, con il centravanti biancoceleste che va in gol dopo una grande discesa sulla sinistra del compagno.

33′: Marginean serve Artioli davanti alla porta, ma quest’ultimo calibra il tiro e lancia alle stelle.

32′: Ancora Reda al tiro da fuori area! Ancora Zappalà che para, centrale basso.

30′: GOL DEL SASSUOLO. Su un tiro-fulmine di Saccani Zappalà la salva, ma lì c’è Andrea Mattioli che deposita il pallone in rete.

25′: Marginean mette un lancio lungo in area per Reda, che serve Mattioli, che arriva al tiro. Chiuso da Bertini e Ndreka.

22′: Bell’azione di Mercati, che dribbla un difensore avversario nell’area biancoceleste e mette un traversone per un compagno, spazzato da Ndreka.

20′: Grande presa di Vitale, che neutralizza un bel tiro da fuori di Shehu.

19′: Punizione per la Lazio messa al centro dell’area. Franco stacca e prova a insaccare di testa. Un difensore neroverde devia in angolo, che Vitale riesce a bloccare sul nascere sviluppando un contropiede di Mercati, fermato dalla difesa biancoceleste.

17′: Bigica richiamato dall’arbitro per la sua veemenza. Solo verbalmente per ora.

15′: Cross in area del Sassuolo: Moro prova una torsione in gioco aereo, poi Czyz spreca tutto. Occasione Lazio.

12′: Paz sgroppa ancora sulla destra e mette un traversone basso al centro dell’area. Zappalà ci arriva prima di tutti.

10′: Reda libera Paz sulla destra, che sgroppa fino a mettere un cross in area, dove non trova compagni.

9′: Punizione si Shehu dalla distanza. L’attaccante biancoceleste prova a cercare la porta, ma il tiro è altissimo.

7′: Sassuolo molto attento, blocca la manovra biancoceleste.

4′: Tiro di Reda dal limite dell’area, il portiere biancoceleste ci arriva con la manona e la mette in angolo.

Ore 15.01: È cominciata Lazio-Sassuolo!

Formazioni ufficiali Lazio-Sassuolo Primavera

LAZIO: Zappalà; Novella, Ndrecka, Bertini, Armini, Franco, Moro, Marino, Castigliani, Shehu, Czyz.

A disposizione: Peruzzi, Floriani, Pica, Adeagbo, Marino, Tare, Cesaroni, Campagna, Ferrante.

Allenatore: Leonardo Menichini

SASSUOLO: Vitale, Saccani, Arabat, Flamingo, Marginean, Piccinini, Paz, Artioli, Reda, Mattioli, Mercati.

A disposizione: Zacchi, Uni, Ranem, Pinelli, Casolari, Cannavaro, Aucelli, Manara, Ripamonti, Samele. Allenatore: Emiliano Bigica

