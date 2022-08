DIRETTA Juventus-Sassuolo: tabellino, formazioni ufficiali e cronaca live dalle ore 20

Benvenuti sulla diretta di Juventus-Sassuolo, gara valida per la 1^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, lunedì 15 agosto, alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro la Juventus su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

I precedenti

Juventus e Sassuolo si sono incontrate in un totale di 19 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. Si contano in totale 14 vittorie bianconere, 2 pareggi e 2 vittorie del Sassuolo. Bomber dell’incontro è Gonzalo Higuain, con 7 reti, alla pari con Paulo Dybala.

A Torino, il bilancio è di 8 vittorie della Juve, 1 vittoria del Sassuolo e 1 pareggio.

Ecco gli highlights dell’ultima partita:

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Rovella, Fagioli, Miretti, Da Graca, Soulé, Kostic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Alex Sandro-De Sciglio 55%-45%, McKennie-Kostic 55%-45%.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Raspadori, Ceide.

A disposizione: Russo, Zacchi, Ruan, Marchizza, Rogerio, Ayhan, Obiang, Harroui, D’Andrea, Defrel, Alvarez, Pinamonti.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Erlic-Ayhan 55%-45%, Kyriakopoulos-Rogerio 60%-40%, Raspadori-Pinamonti 60%-40%.

L’arbitro

È stato designato l’arbitro per Juventus-Sassuolo, partita valida per la prima giornata della Serie A 2022/2023, in programma lunedì 15 agosto alle 20.45. A dirigere l’incontro sarà il signor Antonio Rapuano di Rimini.

La squadra arbitrale sarà composta dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Vittorio Di Gioia di Nola. Il quarto uomo sarà Antonio Giua di Olbia. Al VAR avremo Marco Guida di Torre Annunziata e Oreste Muto di Torre Annunziata.

Juventus-Sassuolo in tv

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà visibile a partire dalle 20.45 in streaming live e on demand. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini. A bordocampo Alessio De Giuseppe.