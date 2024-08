FINALE Cesena-Sassuolo Primavera 2-3: arriva la prima, sofferta vittoria

Benvenuti sulla diretta di Cesena-Sassuolo, gara valida per la 3^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, sabato 31 agosto alle 18.30, presso lo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Cesena su questa pagina. Forza Sasol!

20:22 – FINISCE QUI! La Primavera conquista la prima vittoria stagionale e sale a cinque punti in classifica. Apre le marcature Knezovic, ripreso nel primo tempo da Pitti e Perini. Nel secondo tempo, Bigica azzecca i cambi e la ribalta con Minta e Daldum.

96′ – CHE RISCHIO PER IL SASSUOLO! Tiro-cross di Tosku che colpisce in pieno il palo. Il pallone resta lì ma Scacchetti lo salva sulla linea, subendo anche fallo.

95′ – Sicuro Scacchetti in presa alta: il Cesena attacca stoicamente, con l’uomo in meno per l’uscita dal campo del malconcio Valentini.

92′ – Lancio lungo di Castorri per Tosku: sfila via il primo minuto e mezzo del recupero.

90′ – Concessi inoltre sette minuti di recupero.

90′ – Ultimo cambio per il Sassuolo: entra Giacomo Benvenuti al posto di Moriano.

88′ – Il gioco riprende dopo almeno tre minuti di stop.

86′ – Testa contro testa in casa Cesena tra Valentini e Pitti: ad avere la peggio è il capitano cesenate, che perde copiosamente sangue dal naso.

85′ – Esce Knezovic per Weiss: Bigica rimpolpa la mediana. Uno slot rimanente per i neroverdi.

84′ – Ammonito Corradini per un intervento su Castorri.

83′ – Ultimo slot di cambi per il Cesena: fuori Manetti e Dolce, dentro Cavaliere e Tosku. Campedelli tenta il tutto per tutto.

80′ – Valmori ci fa respirare con una conclusione lontana dallo specchio. Il Sassuolo era messo male come posizionamenti.

78′ – Primo gol in Primavera per il 2007 Daldum, autore di ben 14 centri l’anno scorso in Under 17. La prima rete potrebbe valere i primi tre punti per il Sassuolo.

76′ – ⚽ GOOOOOOOOOOOOOOLLL SASSUOLOOOOOOO! DALDUUUUUUUMM! Il gol era nell’aria ed eccolo qui: Knezovic rinuncia al tiro dalla sua mattonella per servire il finlandese, a cui servono due tentativi per trafiggere Veliaj per la terza volta.

76′ – Ha decisamente ripreso colorito il Sassuolo, dopo il pallore mostrato da metà primo tempo fino al gol di Minta.

75′ – Cambio nel Cesena: fuori Ronchetti e Mattioli per Domeniconi e Valmori.

73′ – PARLATO VICINO AL 3-2! Pasticcio di Veliaj, che non controlla un pallone in area: si riscatta con gli interessi il portiere bianconero, che smanaccia un gol già fatto di Parlato.

70′ – Manca metà tempo al Sassuolo: un gol estemporaneo di Minta ha rimesso in parità la gara, adesso l’inerzia è tutta da capire.

67′ – ⚽ GOOOOLLL SASSUOLOOOOOO! Dal nulla arriva il pareggio del Sassuolo! Coveri viene bruciato da Minta che, a gran velocità supera senza problemi Dolce, Valentini e il portiere Veliaj e scarica sotto la traversa il gol del 2-2.

66′ – Adesso è Knezovic a suonare la carica, sempre con uno dei suoi tiri dalla distanza.

66′ – Lopes guadagna palla a metà campo e la trasmette a Minta, ma il Cesena si chiude a riccio impedendogli qualsiasi opzione.

63′ – Primo cambio per il Cesena: dentro Papa Wade, fuori Perini. Nel Sassuolo, dentro Minta per Vedovati.

58′ – VEDOVATI! Il Sassuolo si rifugia nelle conclusioni da fuori: Knezovic taglia il campo con un lancio per Vedovati, che si accentra e trova il sette alla sinistra di Veliaj. Intervento prodigioso del portiere italoalbanese.

57′ – Il Cesena gioca in fiducia, di squadra e lasciando pochi spazi ad un Sassuolo in bambola.

56′ – Il Cesena continua ad attaccare: magia nello stretto di Campedelli, che pecca forse di altruismo nel passaggio per Perini. Parlato spazza lontano.

53′ – MORIANO! E’ il numero 9 a caricarsi la squadra sulle spalle: palla nascosta a Dolce e tiro strozzato sul primo palo, Veliaj si rannicchia e concede solo angolo.

51′ – Perini vicino alla doppietta! Gioco di gambe di Coveri, che va via a Parlato e premia il taglio sul primo palo di Perini, tallonato da Macchioni. E’ solo angolo, ma il Sassuolo ha rischiato grosso.

49′ – Sgroppata di Mattioli sulla fascia sinistra: Corradini non lo tiene e Macchioni è costretto a raddoppiare, sporcando in corner con il piede.

46′ – Stop di tacco a seguire di Perini, Macchioni guarda solo l’uomo e lo stende: giallo giusto per il numero 4, che sembra recriminare più con se stesso che altro.

46′ – Il Sassuolo passa al tridente con Moriano sulla destra, Daldum centrale e Vedovati sulla sinistra.

46′ – INIZIA LA RIPRESA! Non perde tempo Bigica, che opera subito due cambi: dentro Mussini e Daldum per Tomsa e Bruno.

19:16 – FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo con un clamoroso 2-1 in rimonta del Cesena siglato Pitti-Perini: Knezovic aveva illuso il Sassuolo al 13′. La strada per la prima vittoria è tutta in salita.

45+1′ – ⚽ GOL CESENA! Proprio lui, Giovanni Perini! Gol dell’ex del numero 9 cesenate che, girato di spalle, sorprende Scacchetti con un pallonetto di testa. Esultanza per Perini, meritata per il bel gol siglato.

45′ – COVERI! E stavolta Scacchetti salva un gol: errore terrificante in impostazione di Corradini, Coveri arriva fino ai 16 metri e arma il destro. Scacchetti disinnesca il rasoterra con un ottimo intervento.

44′ – Molto distanti adesso Moriano e Vedovati, con i due che attaccano uno per volta piuttosto che aiutarsi a vicenda.

40′ – Traballa ancora la difesa del Sassuolo: il Cesena spezza in due la pressione e attacca a campo aperto con Manetti, cross basso per Perini controllato da Corradini.

38′ – Pareggio meritato dei bianconeri, che sono apparsi tutt’altro che remissivi in questo primo tempo. Dopo l’1-1, in campo c’è solo il Cesena.

35′ – ⚽ GOL CESENA! Punizione dal lato corto dell’area concesso da Macchioni: sul pallone c’è Castorri, che pennella sulla testa di Pitti. Il colpo di testa schiacciato a terra termina la propria corsa a fil di palo, Scacchetti si allunga ma può solo sfiorarla.

31′ – Che occasione per il Sassuolo! Verticale illuminante di Tomsa per Parlato, che va col cross basso in area piccola per Vedovati: salvataggio provvidenziale di Valentini.

30′ – Grande garra di Parlato, che lotta come un leone e conquista una preziosa rimessa in zona d’attacco.

28′ – Ha fretta nel gesto tecnico, il Sassuolo, che spesso presta il fianco alle ripartenze di un Cesena comunque più modesto tecnicamente rispetto agli emiliani

25′ – Ammonizione per Tomsa, che prende palla e caviglia di Ronchetti.

24′ – Moriano si defila e appoggia a rimorchio per Vedovati: buona l’intesa tra i due, sarà calcio d’angolo per il Sassuolo.

22′ – Cross tagliato di Tomsa per Vedovati, pizzicato però in offside.

19′ – Traiettoria sul secondo palo di Bruno: il pallone non scende ed esce abbondantemente.

18′ – Moriano prende il tempo a Dolce, che lo stende a terra: il difensore cesenate rischia il rosso per fallo da ultimo uomo, arriva solo un giallo perché un collega di reparto era nelle vicinanze.

13′ – ⚽ GOOOOOOOLLL SASSUOLOOOOOO! KNEZOVIC! E’ una magia del numero 7 a sbloccare la gara del Manuzzi: da oltre 20 metri, Knezovic sorprende Veliaj e porta in vantaggio il Sassuolo.

8′ – Così è: rasoterra velenoso bloccato da Veliaj.

7′ – Si accende Vedovati, che parte in progressione subendo fallo da Ronchetti. Punizione da oltre 30 metri per il Sassuolo, Knezovic sembra volerci provare.

3′ – Ancora Perini pericoloso: cross di Coveri per il solissimo Perini, che cerca un difficile stop a seguire per aggirare Scacchetti. Lopes rinviene su di lui e spazza in out.

2′ – Non dorme il Sassuolo, che conquista subito un corner con Knezovic.

1′ – Subito una fiammata del Cesena: Perini passa alle spalle di Macchioni, che lo recupera. Bravo l’ex centravanti del Sassuolo a fare la sponda per Ronchetti, il cui tiro non centra lo specchio.

1′ – INIZIA CESENA-SASSUOLO! Primo possesso per i neroverdi.

18:26 – Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo.

17:53 – Diramate le formazioni ufficiali di Cesena-Sassuolo Primavera: qualche cambio per Bigica, che dà fiducia al tandem Vedovati-Moriano e lascia in panchina Daldum. In campo anche Bruno e Knezovic, con il croato che potrebbe essere arretrato sulla mediana come già visto nel corso dell’ultima stagione. Nel Cesena, dal primo minuto l’ex centravanti neroverde Giovanni Perini.

Tabellino Cesena-Sassuolo Primavera

CESENA-SASSUOLO 2-3

Reti: 13′ Knezovic (S), 35′ Pitti (C), 45+1′ Perini (C), 67′ Minta (S), 76′ Daldum (S)

CESENA: Veliaj, Mattioli (75′ Valmori), Campedelli, Valentini (C), Castorri, Perini (63′ Papa Wade), Coveri, Ronchetti (75′ Domeniconi), Pitti, Manetti (83′ Cavaliere), Dolce (83′ Tosku).

A disposizione: Montalti, Tampieri, Tosku, Zamagni T, Zamagni D, Gallea, Cavalieri, Abbondanza.

Allenatore: Nicola Campedelli.

SASSUOLO (4-3-1-2): Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, Benvenuti T; Tomsa (46′ Mussini), Lopes, Knezovic (85′ Weiss); Bruno (C) (46′ Daldum); Vedovati (64′ Minta), Moriano (90′ Benvenuti G).

A disposizione: Viganò, Sandro, Negri, Chiricallo, Sibilano, Frangella.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Gavini di Aprilia.

Assistenti: Sig. D’Ascanio di Roma 2 e Sig. Petrov di Roma 1.

Ammoniti: 18′ Dolce (C), 25′ Tomsa (S), 46′ Macchioni (S)

Espulsi:

Note:

