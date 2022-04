DIRETTA Cagliari-Sassuolo: cronaca, tabellino e formazioni ufficiali dall’Unipol Domus

Benvenuti sulla diretta di Cagliari-Sassuolo, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, sabato 16 aprile, alle ore 12:30 presso l’Unipol Domus di Cagliari. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Cagliari su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Cagliari-Sassuolo

0-0

Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI:

SASSUOLO:

Tabellino Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI-SASSUOLO 0-0

Reti:

CAGLIARI:

A disposizione:

Allenatore: Walter Mazzarri.

SASSUOLO:

A disposizione:

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Massa di Imperia.

Assistenti: Sig. Berti di Prato e Sig. Pagliardini di Arezzo.

IV Uomo: Sig. Miele di Nola.

VAR: Sig. Pairetto di Nichelino e Sig. Peretti di Verona.

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

I precedenti

Cagliari e Sassuolo contano un totale di 15 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. La sfida tra le due compagini è finita 10 volte in pareggio, con 3 vittorie neroverdi e 2 del Cagliari. Bomber dell’incontro è Marco Sau, oggi al Benevento, che ha segnato 5 reti contro i neroverdi.

Il Sassuolo non perde contro il Cagliari dal 22 dicembre 2016 (Cagliari-Sassuolo 4-3) e nelle ultime 12 volte è sempre andato in rete contro i rossoblù. All’andata, è finita 2-2: Scamacca portò i neroverdi in vantaggio, raggiunto da un gol di Keita Baldé. Di Berardi il secondo gol neroverde su rigore, poi pareggiato da un altro penalty realizzato da Joao Pedro.

In Sardegna, il bilancio è invece di 4 pareggi, 2 vittorie del Cagliari e una del Sassuolo. Ecco gli highlights dell’ultimo incontro tra le due squadre:

Probabili formazioni Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Obert, Walukiewicz, Lykogiannis, Rog, Baselli, Pereiro, Ceter, Keita Balde, Gagliano.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Ballottaggi: Altare-Walukiewicz 60%-40%, Deiola-Rog 60%-40%, Pavoletti-Gaston Pereiro 60%-40%.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ruan, Chiriches, Peluso, Rogerio, Magnanelli, Matheus Henrique, Ciervo, Oddei, Djuricic, Ceide.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Toljan-Ruan 55%-45%, Ayhan-Chiriches 55%-45%, Kyriakopoulos-Rogerio 60%-40%.

L’arbitro

Sarà il Sig. Davide Massa, della Sezione AIA di Imperia, l’arbitro di Cagliari–Sassuolo, gara in programma sabato 16 aprile alle 12:30 e valevole per la 33^ giornata di Serie A. I due assistenti saranno il Sig. Alessio Berti, della sezione di Prato, e il Sig. Niccolò Pagliardini, della sezione di Arezzo. Il quarto ufficiale sarà il Sig. Gianpiero Miele, della sezione di Nola. Al VAR ci sarà il Sig. Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, coadiuvato dal Sig. Giorgio Peretti, della sezione di Verona.

Cagliari-Sassuolo in tv

Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa da Dazn. La partita sarà visibile a partire dalle 12 con lo studio pre-match accedendo alla piattaforma streaming tramite Smart Tv oppure sui dispositivi mobili tramite l’app dedicata. La telecronaca della gara sarà affidata ad Alberto Santi, con Massimo Donati nel ruolo di commentatore tecnico.

Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa in co-esclusiva anche da Sky, in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport Uno (canale 251), e in differita alle ore 19.30 su Sky Sport Calcio (202). La telecronaca della gara sarà affidata ad Davide Polizzi, con Lorenzo Minotti nel ruolo di commentatore tecnico. Sarà possibile assistere alla sfida anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.