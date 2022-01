CS – Under 17, Pensalfini dopo Sassuolo-Parma 2-2: “I ragazzi stanno lavorando bene, possiamo fare un gran girone di ritorno”

Torna in campo anche il Sassuolo Under 17 di mister Filippo Pensalfini e lo fa pareggiando per 2-2 in casa nel derby con i pari età del Parma. (clicca qui per rileggere la cronaca dell’incontro). Al termine della partita, mister Pensalfini ha parlato in esclusiva ai microfoni del nostro inviato Gabriele Boscagli.

Sulla partita: “Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile. E’ un mese e mezzo che non giocavamo, ma mi aspettavo che andassero più in difficoltà sia a livello fisico sia a livello tecnico. Ho visto un primo tempo discreto perché quando metti piede in campo dopo tanto tempo devi ritrovare le distanze, le misure, quel modo di stare in campo. Ho visto venticinque minuti del secondo tempo dove la squadra ha giocato, ma l’ha fatto anche nel primo tempo rischiando di far gol. Poi la partita si è messa in un modo strano perché per un episodio siamo andati in svantaggio. L’abbiamo ripresa creando e cercando di portarci anche in vantaggio. Siamo andati nuovamente in svantaggio e l’abbiamo ripresa di nuovo. Parlando di squadra questo è un lato positivo. Ho visto dei ragazzi che hanno voglia di giocare, di migliorare e sono contento di questo. Vedo una squadra che ha voglia e questo mi rende molto contento“.

La complicata gestione delle ultime settimane a causa dello stop dei campionati: “Le ultime settimane le ho vissute al telefono con il mio staff mettendoci in d’accordo sull’allenamento da fare. Si vede che i ragazzi in questo periodo hanno tenuto un buon atteggiamento o oggi non sarebbero arrivati in queste condizioni. Le prossime partite sono da affrontare come abbiamo fatto oggi, con questo piglio e con questa voglia di giocare. Se le affrontiamo in questo modo, limitando un po’ di errori e crescendo, possiamo fare un buonissimo girone di ritorno”.