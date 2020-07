Convocati Lazio-Sassuolo: out Defrel e Obiang, in lista Manzari e Mercati

In vista di Lazio-Sassuolo di domani pomeriggio (ore 17.15, Stadio Olimpico di Roma), Roberto De Zerbi ha chiamato 25 giocatori: fermo Gregoire Defrel, uscito anzitempo a Bologna a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ancora out Pedro Obiang, oltre al lungodegente Filippo Romagna. Confermato in lista Giacomo Manzari, torna il 2002 Alessandro Mercati. Di seguito, l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Andrea CONSIGLI, Gianluca PEGOLO, Stefano TURATI.

DIFENSORI: Vlad CHIRICHES, Gian Marco FERRARI, Giorgos KYRIAKOPOULOS, Giangiacomo MAGNANI, MARLON, Mert MULDUR, Federico PELUSO, ROGERIO, Jeremy TOLJAN.

CENTROCAMPISTI: Mehdi BOURABIA, Filip DJURICIC, Andrea GHION, Manuel LOCATELLI, Francesco MAGNANELLI, Alessandro MERCATI, Junior TRAORE’.

ATTACCANTI: Domenico BERARDI, Jeremie BOGA, Francesco CAPUTO, Lukas HARASLIN, Giacomo MANZARI, Giacomo RASPADORI.