Calciomercato Sassuolo: possibile colpo in sinergia con la Juventus per il 2004 Mancini

Il Sassuolo continua a guardare al futuro. Dopo l’acquisto di Luca Moro dal Padova e quello quasi definito di Augustin Alvarez dal Penarol, la squadra neroverde potrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco. Infatti, secondo quanto riporta Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, nella giornata di martedì la Juventus ha incontrato il Vicenza per cercare di strappare l’attaccante Tommaso Mancini, classe 2004, al club veneto. Nei prossimi giorni, la dirigenza bianconera e quella neroverde si incontreranno per fare il punto della situazione su possibili operazioni con i giovani.

Leggi anche > Calciomercato Sassuolo LIVE: Ayhan piace in Bundesliga, offerta per Alvarez del Penarol

La #Juventus martedì ha incontrato il #Vicenza per il talento classe 2004 #Mancini. Nei prossimi giorni è previsto un confronto con il #Sassuolo per fare il punto su possibile operazioni con i giovani — Daniele Longo (@86_longo) June 2, 2022