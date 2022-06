Calciomercato Sassuolo LIVE: il Frosinone ad un passo da Luca Moro

Canale Sassuolo vi accompagnerà per i mesi estivi con il LIVE del Calciomercato: un articolo in continuo aggiornamento con tutte le ultime news di mercato della Prima Squadra maschile e femminile e delle squadre giovanili. Ogni aggiornamento sarà corredato con il link allo specifico articolo contenente tutti i dettagli. Salvate l’articolo tra i preferiti per non perdere neanche una notizia sulla finestra estiva 2022 del Calciomercato del Sassuolo!

Tabellone Calciomercato Sassuolo Estate 2022

Acquisti ufficiali: Alvarez Martinez (2001, ATT, Penarol, d).

Cessioni ufficiali:

In attesa di ufficialità: Bourabia (1991, CEN, Spezia, o.r.), Brignola (1999, ATT, Benevento, o.r.).

Trattative in entrata: Bazoer (1996, DIF, Vitesse, d), Birindelli (1999, DIF, Pisa), Boloca (1998, CEN, Frosinone), Cambiaso (2000, DIF, Genoa, ?), A. Carboni (2001, DIF, Cagliari, ?), F. Carboni (2003, DIF, Inter, ?), Faes (1998, DIF, Reims), Fagioli (2001, CEN, Juventus), Gnonto (2003, ATT, Zurigo), Hamache (1999, DIF, Boavista, ?), Mancini (2004, ATT, L.R. Vicenza), T. Martinez (1997, ATT, Porto), Osorio (2004, ATT, Universidad de Chile), Pinamonti (1999, ATT, Inter), Pirola (2002, DIF, Inter), Strand Larsen (2000, ATT, Groningen, ?), Tsadjout (1999, ATT, Milan).

Trattative in uscita: Adjapong (1998, DIF, Bari, Parma, p), Ayhan (1994, DIF, Galatasaray, Wolfsburg, d), Berardi (1994, ATT, Juventus, d), Chiriches (1989, DIF, Galatasaray, Cremonese, Monza, d), Ciervo (2002, ATT, Frosinone, p), Defrel (1991, ATT, Monza, Sampdoria, d), Djuricic (1992, CEN, Lazio, Torino, d), Erlic (1998, DIF, Friburgo, Wolfsburg, d), Frattesi (1999, CEN, Inter, Roma, Atletico Madrid, ?), Ghion (2000, CEN, Mantova, Perugia, p), Lopez (1997, CEN, Roma, Fiorentina, d), Moro (2001, ATT, Bari, Frosinone, Lecce, p), Muldur (1999, DIF, Fenerbahce, Trabzonspor, ?), Paz (2002, DIF, Bari, p), Pilati (2000, DIF, Mantova, p), Raspadori (2000, ATT, Milan, Juventus, Inter, ?), Saccani (2001, DIF, Ancona, p), Scamacca (1999, ATT, Inter, Arsenal, PSG, ?), Sernicola (1997, DIF, Parma, p), Traorè (2000, CEN, Milan, d), Turati (2001, POR, Frosinone, p), Zacchi (2003, POR, Cesena, Vis Pesaro, p).

Legenda: (anno di nascita, ruolo, squadra di provenienza/destinazione, modalità di trasferimento).

20 GIUGNO

22:24 – Il Frosinone si avvicina al colpo Luca Moro.

18:01 – La Roma Femminile piomba su Mana Mihashi.

13:06 – Secondo riscatto in casa Sassuolo: dopo Bourabia, il Benevento riscatta Enrico Brignola.

10:45 – Yeferson Paz (2002) piace in Serie B: lo vuole il Bari.

19 GIUGNO

16:42 – Vlad Chiriches sempre più vicino alla Cremonese: la trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

16:33 – Femminile: tutto fatto per l’arrivo di Isotta Nocchi dalla Fiorentina.

10:10 – La Viterbese sulle tracce di Davide Manarelli (2002).

18 GIUGNO

18:55 – Il PSG offre 3.5 milioni a stagione a Gianluca Scamacca.

18:41 – Sondaggio per il talento cileno Dario Osorio (2004).

15:27 – Wout Faes (1998), difensore centrale del Reims, piace molto: servono 10 milioni di euro.

11:50 – Doppio saluto nel Femminile: lasciano Sassuolo Claudia Ferrato e Kamila Dubcova.

11:37 – Andrea Cambiaso (2000) nel mirino di Sassuolo e altri tre club di Serie A.

11:10 – Lo Spezia ha riscattato Mehdi Bourabia dal Sassuolo.

16 GIUGNO

19:37 – Scamacca al PSG, Carnevali: “Campos è un amico, abbiamo parlato anche di altri calciatori”.

18:50 – Il Friburgo ha messo gli occhi su Martin Erlic: trattativa in corso tra i due club, il Sassuolo chiede 10 milioni.

15:55 – Retroscena di mercato: il Sassuolo aveva messo gli occhi su Viktor Claesson del Copenaghen, con cui ha rinnovato ufficialmente oggi.

12:50 – Dopo il Bari, anche Lecce e Frosinone sulle tracce di Luca Moro.

15 GIUGNO

16:20 – Edoardo Bove rimarrà alla Roma: il centrocampista non rientrerà nell’affare Frattesi.

14:04 – Incontro Sassuolo-Galatasaray per Kaan Ayhan.

11:00 – Anche il Torino si inserisce alla corsa per Filip Djuricic.

14 GIUGNO

23:45 – Proseguono i contatti tra il PSG e l’entourage di Gianluca Scamacca.

19:53 – Incontro a Milano con la Cremonese per Leonardo Sernicola e Vlad Chiriches.

16:32 – Il Mantova prova a riportare a casa Andrea Ghion (2000).

13 GIUGNO

15:30 – L’Atletico Madrid si inserisce nella corsa per Davide Frattesi.

13:50 – Il Sassuolo sta preparando uno scontro di mercato con il Torino sugli attaccanti Gnonto, Joao Pedro e Armand Laurienté (1998).

12 GIUGNO

15:06 – Eleonora Goldoni vicinissima al Sassuolo Femminile.

11 GIUGNO

19:25 – Sondaggio del Bari per Claud Adjapong.

19:40 – Parma su Leonardo Sernicola.

15:20 – L’Ancona ha messo gli occhi su Matteo Saccani (2001).

14:07 – Trattativa in corso con la Roma: i giallorossi prenderebbero Frattesi per 30-35 milioni, incluse le contropartite Felix e Volpato.

10 GIUGNO

18:23 – La Cremonese punta Vlad Chiriches e almeno al rinnovo del prestito di Sernicola (1997).

18:11 – Nicolas Schiappacasse (1998) verso la permanenza in Uruguay: 5 club interessati a lui.

14:48 – La Sampdoria ritorna su Gregoire Defrel.

11:42 – Per Pasquale Mazzocchi (1995) della Salernitana sondaggi da diversi club: c’è anche il Sassuolo.

9 GIUGNO

11:34 – Sull’asse con il Frosinone per Ciervo e Turati, a Sassuolo potrebbe arrivare il romeno Daniel Boloca (1998).

11:18 – Il Sassuolo sta osservando il centrocampista della Roma Tommaso Milanese (2002), potrebbe essere una parziale contropartita per Berardi o Frattesi.

9:45 – Alvarez-Sassuolo, Ruglio (Penarol): “Arrivata l’offerta formale”.

9:39 – Frosinone in chiusura per il prestito di Riccardo Ciervo (2002) dal Sassuolo.

9:21 – Contatti tra il Milan e gli agenti di Giacomo Raspadori.

8 GIUGNO

16:11 – Il Parma di Fabio Pecchia potrebbe essere la nuova destinazione di Claud Adjapong (1998).

14:28 – Contatto tra Sassuolo e Mantova per Alessandro Pilati nella giornata di ieri.

10:00 – La Juventus vuole Domenico Berardi: primi contatti avvenuti ieri.

7 GIUGNO

15:25 – Interesse del Frosinone per Stefano Turati.

11:31 – Il Milan ha messo gli occhi su Junior Traorè, i neroverdi chiedono 30 milioni.

11:00 – Offerta del Galatasaray per Vlad Chiriches.

8:46 – Secondo il quotidiano portoghese Record, il Sassuolo avrebbe individuato il 1997 Toni Martinez come sostituto di Gianluca Scamacca.

8:36 – Giovanni Carnevali a Sky Sport: “Cercheremo di mantenere intatta la rosa, per Scamacca diverse offerte, per Gnonto contatti presi tempo fa”.

8:16 – Incontro tra il Sassuolo e alcuni emissari del Paris Saint-Germain per Gianluca Scamacca

7:50 – La Roma starebbe pensando a Berardi: è lui il primo nome sul taccuino in caso di partenza di Nicolò Zaniolo

5 GIUGNO

14:21 – Gianluca Busio (2002) potrebbe arrivare in prestito dal Venezia grazie a una clausola contrattuale che gli permetterebbe di non giocare in Serie B.

13:58 – Il club neroverde ha chiesto informazioni allo Zurigo per il nazionale italiano Wilfred Gnonto (2003).

11:23 – Il Sassuolo guarda a Stefano Sensi (1995): il centrocampista dell’Inter potrebbe tornare in Emilia per supplire alle partenze di Lopez e Frattesi.

11:10 – Il Monza punta Vlad Chiriches e Gregoire Defrel, possibili affari con l’inserimento di giovani contropartite.

10:03 – Il Sassuolo ha rifiutato un’offerta di 40 milioni di Euro dall’Arsenal per Gianluca Scamacca.

4 GIUGNO

16:31 – Roma e Fiorentina sulle tracce di Maxime Lopez per sostituire Veretout e Torreira, in uscita dai due club.

16:29 – Pronto il rinnovo di contratto per Gianluca Pegolo (1981).

14:21 – Notizia bomba da Malta: Haley Bugeja sta per firmare con un club statunitense

11:19 – Il Bari insiste per avere Luca Moro (2001) in prestito.

10:59 – Sassuolo, piacciono Andrea Carboni (2001) del Cagliari e Franco Carboni (2003) dell’Inter.

2 GIUGNO

21:25 – Giuseppina Moraca è un’opzione per l’attacco del Sassuolo Femminile.

17:39 – Jorgen Strand Larsen (2000) è un’idea per l’attacco: il giocatore ha un passato nel Milan.

13:45 – Michela Cambiaghi potrebbe lasciare il Sassuolo Femminile: su di lei ci sono Fiorentina e Como.

13:24 – Il Sassuolo segue Tommaso Mancini (2004), attaccante del Vicenza. Possibile operazione in sinergia con la Juventus.

12:04 – Yanis Hamache, terzino sinistro del Boavista, è nel mirino del Sassuolo.

7:38 – Frank Tsadjout (1999) piace al Sassuolo, possibile tavolo con il Milan.

7:30 – Davide Manarelli (2002) verso la permanenza in serie C. Il giocatore piace a Gubbio e Rimini.

1 GIUGNO

17:49 – Sassuolo Femminile, Alice Parisi torna alla Fiorentina. In arrivo Melissa Bellucci e Cecilia Prugna.

15:24 – Parma, Sassuolo ed Hellas Verona sono interessate a Samuele Birindelli (1999), terzino destro di proprietà del Pisa.

14:57 – Offerta del Sassuolo per Agustín Álvarez Martínez, attaccante classe 2001 del Penarol.

13:15 – Il Wolfsburg fa sul serio per Kaan Ayhan, ma per ora la formula non convince i neroverdi.

31 MAGGIO

22:04 – Il Sassuolo segue attentamente la situazione di Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell’Inter.

13:54 – Il Sassuolo sta monitorando la situazione di Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juventus.

12.32 – Interesse del Cesena per GioeleZacchi (2003), portiere della Primavera.

30 MAGGIO

21:43 – Carnevali comunica che è difficile che l’Inter possa cedere Casadei e Pinamonti. Inoltre non ci sarebbe ancora alcuna offerta ufficiale per Scamacca.

21:28 – Riechedly Bazoer (1996), difensore centrale del Vitesse che sarà svincolato dal prossimo 30 giugno potrebbe essere uno dei nuovi acquisti del Sassuolo.

14:55 – Il Sassuolo segue da molto vicino Cesare Casadei (2003), centrocampista dell’Inter Primavera.

29 MAGGIO

14.53 – Il Mantova è pronto a chiedere al Sassuolo il rinnovo del prestito del difensore Alessandro Pilati (2000).

14.30 – Tavolo imbastito con l’Inter per Scamacca e Frattesi, al Sassuolo potrebbe approdare Pinamonti.