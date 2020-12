Calciomercato Sassuolo: Mehdi Bourabia piace molto al Cagliari

È Mehdi Bourabia l’obiettivo numero uno di Eusebio Di Francesco per il calciomercato del Cagliari, in attesa che si sblocchi la trattativa con l’Inter per Radja Nainggolan.

Con il Sassuolo quest’anno il marocchino ha finora visto il campo 10 volte, ma quasi sempre da subentrato. Sua la prima rete neroverde di questo campionato, però, una straordinario trasformazione su calcio di punizione proprio contro il Cagliari.

Sarà per questo che in Sardegna hanno deciso di puntare su di lui e, secondo la Gazzetta dello Sport, presto saranno posti in essere una serie di contatti con il Sassuolo per tentare l’affare.

