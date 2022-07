Calciomercato Sassuolo: Luigi Samele è in ritiro con una squadra di Serie C

Nuova avventura in Serie C per Luigi Samele, attaccante classe 2002 in uscita dalla Primavera di Bigica e dalla prima squadra di Dionisi: il centravanti di Carapelle giocherà nella Carrarese. La società toscana, dove recentemente ha militato anche Giacomo Manzari, ha convocato Samele per il ritiro di preparazione alla prossima stagione: nonostante il suo nome non figuri nella lista ufficializzata ieri, l’ex Monopoli ha postato su Instagram una storia che lo ritrae nello spogliatoio della Carrarese, in tenuta da allenamento.

Dopo i 12 gol della scorsa stagione, conditi da due presenze e un assist con la prima squadra, Samele ha continuato ad allenarsi autonomamente, non essendo rientrato nella lista dei convocati per il ritiro di Vipiteno al contrario di molti suoi ex compagni. Adesso gli allenamenti alla Carrarese con il nullaosta del Sassuolo, in attesa dell’ufficialità prevista a brevissimo.

Segui CS anche su Instagram!