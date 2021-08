Calciomercato Sassuolo: Giacomo Manzari vicino al Cesena

Sembra ad un passo la cessione di Giacomo Manzari, attaccante classe 2000 di proprietà del Sassuolo: come riporta Corriere Romagna, sul giocatore barese è forte l’interesse del Cesena, che già oggi potrebbe aver ottenuto il sì dalla società neroverde. Fino all’ultimo Manzari ha aspettato la chiamata dalla Serie B (una possibilità era a Frosinone) ma i tempi stringono e la necessità di trovare squadra sta prevalendo: la società romagnola, dopo aver sondato molti giovani neroverdi come Oddei e Piccinini, potrebbe dunque ottenere un under dal Sassuolo.

Nella scorsa stagione, Manzari ha militato in prestito alla Carrarese, squadra con la quale ha giocato 29 partite e segnato 3 gol. Fino ad oggi, l’ex Bari si è regolarmente allenato con la prima squadra di Dionisi, con cui ha partecipato al ritiro di Vipiteno e a tutte le amichevoli estive (inclusa quella di sabato con la Lazio), segnando il definitivo 3-0 in casa del Parma.

