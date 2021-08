VIDEO: gli highlights dell’amichevole Lazio-Sassuolo 1-1

Guardiamo insieme gli highlights dell’amichevole Lazio-Sassuolo 1-1, disputatasi allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e decisa dalle reti di Akpa Akpro e Traorè (qui il tabellino).

Al quarto d’ora arriva il primo brivido della partita. Mentre serviva Toljan, Akpa Akpro gli soffia la palla. Consigli si fa trovare pronto sul tiro del numero 8 biancoceleste.

Al 26′ Toljan parte in velocità sulla destra, Akpa Akpro lo incalza e riesce a togliergli palla, servendo Felipe Anderson che arriva a tu per tu con Consigli con un tiro rasoterra dall’angolo sinistro. Consigli para in scivolata.

Poco dopo la mezz’ora Akpa Akpro porta la Lazio in vantaggio. Il giocatore biancoceleste batte Consigli di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Subito dopo Immobile va vicinissimo al raddoppio! Servito da Lazzari in velocità, viene fermato da Toljan davanti a Consigli. Era fuorigioco, ma che brividi!

Al 45′ arriva il pareggio del Sassuolo: Traorè si insinua su un tentato tiro di Ferrari in area di rigore parato da Reina, l’ivoriano intercetta prima di tutti e colpisce in porta!

Il secondo tempo comincia con un palo clamoroso di Maxime Lopez, servito al limite dell’area da Raspadori. Subito dopo Patric salva su un’incursione pericolosissima di Raspadori nell’area di rigore biancoceleste.

Al 77′ altra paratona di Consigli: Romero tira da distanza ravvicinata ma il portiere neroverde è bravo a bloccare in tuffo. Al 79′, poi, secondo palo del Sassuolo: servito da Kyriakopoulos, Scamacca tira da fuori area e prende il legno.

Guarda gli highlights di Lazio-Sassuolo 1-1: