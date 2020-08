Calciomercato Sassuolo: colpo per l’Under 18, preso Citarella dal Benevento

Colpo in entrata per il Sassuolo Under 18, che si assicura le prestazioni del centrocampista classe 2003 Francesco Citarella: la notizia è stata anticipata da TuttoCalcioGiovanile e da noi confermata. Mezzala molto duttile, Citarella è reduce da un biennio nel Benevento con le formazioni Under 16 e Under 17: il 3 agosto scorso, la società sannita lo ha inserito nella lista di svincolo e il responsabile delle giovanili Francesco Palmieri non se l’è fatto scappare, tesserandolo a parametro zero.

Leggi anche > CALCIOMERCATO: PROVE DI RINNOVO PER RASPADORI

Le strade di Citarella e del Sassuolo si sono già incrociate a maggio 2019, in occasione dei quarti di finale del Campionato Under 16: nella doppia sfida prevalse il Benevento (0-0 a Fiorano, 2-1 in Campania) e Citarella entrò nel tabellino dei marcatori con l’iniziale 1-0 del ritorno. Nella foto di copertina, è raffigurato Citarella in contrasto con Federico Casolari. In attesa di conoscere la data del raduno e l’allenatore (sarà ancora Pensalfini o verrà chiamato un altro mister?), sappiamo per certo che Francesco Citarella farà parte della rosa per la stagione 2020/21.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM!