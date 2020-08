Calciomercato Sassuolo: prove di rinnovo per Raspadori, richiesto anche da Bologna e Udinese

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione su Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che ha attirato gli occhi di moltissime squadre grazie al grande finale di stagione disputato (due gol contro Lazio e Genoa). Il Sassuolo gli ha proposto il rinnovo fino al 2025 del contratto in scadenza a giugno 2022 e De Zerbi vedrebbe di buon grado la sua permanenza anche per la prossima stagione. Carnevali valuta il cartellino di Raspadori intorno ai 10 milioni di euro.

Ciononostante, continua ad allungarsi la lista delle pretendenti per Jack: oltre alle già citate Crotone, Hellas Verona, Reggina, Spezia, Vicenza, anche Bologna e Udinese hanno sondato il terreno per l’attaccante bolognese. Ad oggi, la permanenza di Raspadori sembra la via più gettonata, sia per l’amore che ha verso la piazza che lo ha lanciato nel professionismo, sia per la fiducia che gli stanno dimostrando società e staff tecnico, ma il mercato deve ancora iniziare ufficialmente e tutto è ancora in ballo.

