Calciomercato Sassuolo, Benassi: “Berardi alla Fiorentina? La possibilità c’è stata”

Marco Benassi – che oggi compie 27 anni – ai microfoni di Radio Toscana, ha parlato di uno dei movimenti non concretizzatisi nell’ultima sessione di calciomercato, ovvero il passaggio del suo amico Domenico Berardi dal Sassuolo alla Fiorentina.

Le sue parole sono piuttosto eloquenti: “Non so quanto sia stato vicino Berardi. C’è stata la possibilità che arrivasse, questo lo so per certo, ma non so il motivo per il quale non è arrivato. Spero in un prossimo futuro di giocare insieme. Il nome di Berardi viene sempre fuori. Per me è come un fratello“.

