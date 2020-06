Atalanta-Sassuolo, l’arbitro è Chiffi di Padova: ecco squadra arbitrale e precedenti

Sarà Daniele Chiffi di Padova l’arbitro di Atalanta-Sassuolo, in programma domenica 21 giugno 2020 alle ore 19.30: ecco i precedenti e la squadra arbitrale del fischietto veneto.

Chiffi sarà affiancato da Valeriani e Caliari, con Serra quarto uomo. Al VAR ci sarà Abisso, con Tolfo A-VAR.

In carriera, Chiffi ha diretto sette gare del Sassuolo, che con lui non ha mai vinto, anzi ha perso in sei occasioni e ha pareggiato una sola volta. L’ultima volta risale a Sassuolo-Napoli 1-2 del 22 dicembre 2019.

Al contrario, l’Atalanta non ha mai perso quando ha incrociato i suoi destini con quelli del fischietto veneto. In tre occasioni, la Dea ha vinto due volte e pareggiato una. L’ultima risale a Parma-Atalanta 1-3 del 31 marzo 2019.

