Under 18, Pensalfini dopo Sassuolo-Lazio 3-1: “Alleno un gruppo che merita tanto”

Il Sassuolo Under 18 ha colto quest’oggi la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 alla Fiorentina di domenica scorsa: a San Michele, i 2003 neroverdi hanno battuto per 3-1 la Lazio. Mister Filippo Pensalfini si è trattenuto ai nostri microfoni al termine della gara: queste le sue parole.

Sulla partita: “E’ stata una bella vittoria: un avversario come la Lazio è sempre difficile da affrontare. Sono particolarmente contento perché oggi ho avuto la dimostrazione che posso puntare su tutti i ragazzi in rosa, mi spiace per quelli che non hanno partecipato oggi. E’ un gruppo di ragazzi che merita molto: questo è il loro lavoro, se così si può dire. Quotidianamente si allenano bene per arrivare alla partita ritrovando quello su cui si è lavorato in settimana”.

Su Arcopinto: “Alessio ha partecipato a tutti e tre i gol: come tutti i ragazzi ha i momenti di alto e di basso. Questo è decisamente un periodo di alto, gli sta riuscendo praticamente tutto e sta lavorando bene, si sta guadagnando da solo il posto che gli spetta. C’era Bigica in tribuna? Noi lavoriamo per la Primavera, è normale che ai ragazzi interessi giocare e fare bene in questo campionato che è molto bello. Ho dato ai ragazzi un obiettivo, vediamo se riusciremo ad arrivarci”.