Under 18, focus sulle partecipanti: Roma sì, Empoli e Lazio no

E’ ormai ufficiale da qualche settimana l’introduzione del campionato Under 18, in via sperimentale, in sostituzione al campionato Berretti per società di Serie A e B. Dopo avervi parlato dell’ufficializzazione di Aquilani alla Fiorentina e Zanchetta all’Inter, è di poche ore fa la notizia che anche la Roma parteciperà con il tecnico Mauro Fattori. Nulla di sorprendente, dunque: la società giallorossa è una delle fautrici di questa riforma.

Non ci saranno, invece, né l’Empoli né la Lazio, che hanno ufficializzato i nuovi allenatori per la stagione 2019/2020 senza includere l’Under 18, oltre alle già note Juventus e Napoli. Seppur non sia ancora arrivata l’ufficialità data dalla pubblicazione dei quadri tecnici, anche il Sassuolo parteciperà al campionato Under 18. Si vocifera di un girone unico che comprende una decina di squadre circa, tre in meno rispetto al girone A dell’Under 17 della passata stagione.