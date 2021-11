Under 17 Femminile: convocata Alessia Marchetti per uno stage a Novarello

C’è anche Alessia Marchetti, centrocampista classe 2005 della Primavera Femminile di mister Balugani, tra le 24 convocate del CT della Nazionale Under 17 Femminile Nazzarena Grilli per uno stage a Novarello, in programma dal 6 al 9 dicembre prossimi. Il raduno prevede lo svolgimento di cinque sedute di allenamento, in attesa del sorteggio della seconda fase di qualificazione all’Europeo, in programma proprio il 9 dicembre. Per la Marchetti si tratta di una conferma in Nazionale, essendo stata regolarmente convocata per la prima fase di qualificazione, disputata ad ottobre in Svezia.

Italia Under 17 Femminile: 24 convocate per uno stage a Novarello

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Liliana Merolla (Roma), Giulia Zaghini (San Marino);

Difensori: Tessa Lourdes Mendolicchio (Empoli), Gaia Parenti (Inter), Nadine Sorelli (Milan), Giorgia Tateo (Pink Sport Time), Martina Viesti (Roma), Alice Zaghini (San Marino), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Roma), Elisa Zilli (Pink Sport Time);

Centrocampiste: Giulia Bison (Padova), Maria Erin Cesarini (Lazio), Angela Congia (Sassari Torres), Giulia Dragoni (Inter), Antonia Fanelli (Pink Sport Time), Alessia Marchetti (Sassuolo), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Veronica Bernardi (Cesena), Giorgia Berveglieri (San Marino), Nicole Fabbruzzo (Inter), Giada Stefania Lopez Toaquiza (Sampdoria), Monica Renzotti (Milan).

