Under 17, esordio con pareggio alla Lazio Cup: 1-1 con il Latina

Segno X all’esordio per il Sassuolo Under 17 di mister Filippo Pensalfini alla 14^ Lazio Cup: nel tardo pomeriggio di oggi, a Fiuggi, i 2005 hanno pareggiato per 1-1 contro il Latina. Immediato vantaggio nerazzurro con Mariano, pareggiato al 38′ da Knezovic, attaccante croato arrivato in prova per questo torneo. Titolari anche gli altri due prestiti, Marco Fiorani e Filippo Ugolini, rispettivamente attaccante e difensore centrale della Vis Pesaro. Domattina alle 10.30 è in programma la seconda partita del girone contro l’Atletico Fiuggi che, stamattina, ha subito un pesante 10-0 contro la Rappresentativa LND.

Tabellino Latina-Sassuolo Under 17

LATINA-SASSUOLO 1-1

RETI: 4′ Mariano (L), 38′ Knezovic (S).

LATINA: Vona; Frogiero, Borrelli (49′ Civitillo), Croce, Mariano, Rapaccini, Ermini (36′ Di Giulio), Merola (63′ Segat), Piacente (54′ Russo), Cantoni, Aversa (68′ Gallo).

A disposizione: Sansone, Palmigiani.

Allenatore: Michele Battista.

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato (C), Fontana, Megna (46′ Henriksen), Corradini, Ugolini (46′ Pigati), Toni (56′ D’Ambrosio), Ravaioli, Fiorani, Knezovic (49′ Petrosino), Cipolletti (36′ Rovatti).

A disposizione: Zouaghi, Deri, Di Bitonto, Rigo.

Allenatore: Filippo Pensalfini.

Ammoniti: 58′ Rovatti (S), 58′ Frogiero (L).

Espulsi:

Note: recupero primo tempo, 1′; recupero secondo tempo, 3′.