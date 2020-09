UFFICIALE: Cristian Dell’Orco e Riccardo Marchizza allo Spezia, ceduti anche Pellegrini, Celia e Gomez Dutra

Riccardo Marchizza e Cristian Dell’Orco sono ufficialmente giocatori dello Spezia Calcio. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità.

Marchizza, che già lo scorso anno ha giocato in Liguria, prima di tornare in prestito in bianconero ha firmato il suo rinnovo del contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2025.

Il Sassuolo ha inoltre ufficializzato anche altre cessioni in prestito. Jacopo Pellegrini è passato ufficialmente al Gubbio (era già partito per il ritiro). Raffaele Celia è invece tornato in prestito all’Alessandria, dove aveva già giocato lo scorso anno.

Infine, anche Emiliano Gomez Dutra è stato ceduto in prestito all’Albacete Balompié, squadra della Serie B spagnola.