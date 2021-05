Terza Maglia Sassuolo 2021-2022: la vedremo già in Sassuolo-Lazio

Il Sassuolo Calcio e Puma hanno presentato la terza maglia per la stagione 2021-2022, che sarà indossata per la prima volta nell’ultima gara di campionato, Sassuolo-Lazio, domenica 23 maggio.

Il third kit è in un interessante electric blu in grafica jacquard con l’aggiunta di elementi di stile contemporanei come il colletto a girocollo e le maniche raglan in Peacot che presentano un elegante profilo Green Bee che richiama il colore del Club. Il kit è completato dai pantaloncini e dai calzettoni, sempre in Electric Blue.

Il nuovo Third kit è dotato della tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea, che combinato a un design senza cuciture offre una vestibilità unica per garantire performance ottimali.

La Terza Maglia dell’U.S. Sassuolo Calcio 2021-2022 sarà disponibile per la vendita a partire dal 24 Maggio 2021.

RESTA AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DEL SASSUOLO CALCIO