Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Milan: Kyriakopoulos rientra dalla squalifica

La 38^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospitare il Milan, match in programma domenica 22 maggio alle 18:00 al Mapei Stadium. I neroverdi sono reduci dalla bella vittoria ottenuta nel derby con il Bologna, mentre i rossoneri nell’ultima giornata hanno piegato l’Atalanta in casa. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, anche in ottica Fantacalcio. In casa neroverde, Dionisi dovrà fare a meno dei lungodegenti Obiang, Toljan e Harroui. Dopo un turno di stop a causa della squalifica, rientra Kyriakopoulos. In casa rossonera, Pioli dovrà fare a meno dell’infortunato Kjaer, mentre tutto il resto della rosa sarà a disposizione.

Le probabili scelte di Dionisi in vista di Sassuolo-Milan

Tra i pali neroverdi, spazio ancora a Consigli. Al centro della difesa, Dionisi potrebbe riproporre la coppa Ayhan–Chiriches, ma anche Ferrari è in lizza per una maglia da titolare. Sugli esterni, le scelte sono già state fatte: a destra ci sarà Muldur, mentre a sinistra tornerà Kyriakopoulos. In mezzo al campo, spazio ancora alla coppia formata da Frattesi e Maxime Lopez. Davanti giocheranno i Fab Four: Berardi, Raspadori e Traorè agiranno alle spalle di Scamacca.

Le probabili scelte di Pioli in vista di Sassuolo-Milan

Tra i pali rossoneri, confermatissimo Maignan. In difesa, pochi dubbi per Pioli: Kalulu e Tomori formeranno la coppa centrale, mentre Calabria e Theo Hernandez agiranno sugli esterni. In mezzo al campo, Bennacer dovrebbe tornare dal primo minuto (ma il ballottaggio con Krunic resta apertissimo) e farà coppia con Tonali. Kessie, all’ultima in rossonero, giocherà nel terzetto di trequartisti assieme a Messias (in ballottaggio con Saelemaekers) e Leao. Davanti, il terminale offensivo sarà Giroud.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan: Kyriakopoulos rientra dalla squalifica

Ultimo aggiornamento > mercoledì 18 maggio, ore 11:56

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ferrari, Rogerio, Ruan, Peluso, Rogerio, Magnanelli, Matheus Henrique, Djuricic, Ceide, Oddei, Defrel, Ciervo.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Chiriches-Ferrari 55%-45%, Kyriakopoulos-Rogerio 60%-40%.

Indisponibili: Obiang, Toljan, Harroui.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Chiriches, Ferrari, Maxime Lopez, Berardi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Florenzi, Ballo-Tourè, Romagnoli, Saelemaekers, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Rebic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Bennacer-Krunic 55%-45%, Messias-Saelemaekers 55%-45%.

Indisponibili: Kjaer.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Kalulu, Romagnoli, Tomori, Brahim Diaz, Leao.