Sassuolo Under 18: rinviato a domani l’infrasettimanale contro l’Atalanta

Dopo la convincente vittoria per 3-1 contro la Lazio di domenica (qui la gallery), il Sassuolo Under 18 di mister Pensalfini sarebbe dovuto tornare in campo oggi in casa dell’Atalanta per la quinta giornata di ritorno di campionato. Il C.U. 113 del SGS ha tuttavia reso noto il rinvio della partita a domani, giovedì 13 maggio, alla stessa ora – le 15.00 – e sullo stesso campo – il Bortolotti 6 del Centro Sportivo di Zingonia.

Il gruppo dei 2003 proverà a dare continuità al filotto di due vittorie consecutive, avviato per la prima volta in questa stagione: di fronte avrà un’Atalanta ferita dal 5-0 di tre giorni fa patito in casa del Monza, scavalcata proprio dai neroverdi in classifica e priva di uno dei propri giocatori più rappresentativi, Giovanni Bonfanti (squalificato). Il prossimo weekend, l’Under 18 tornerà di scena in casa contro il Milan.