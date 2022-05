Sassuolo Under 17, 2-0 all’Atletico Fiuggi alla Lazio Cup firmato D’Ambrosio-Knezovic

Primo successo alla 14^ Lazio Cup per il Sassuolo Under 17 di mister Filippo Pensalfini: questa mattina, i neroverdi hanno battuto per 2-0 l’Atletico Fiuggi grazie ai gol di D’Ambrosio e Knezovic nell’ultimo quarto di gara. Domattina alle 10.30, l’Under 17 si giocherà il passaggio del turno contro la Rappresentativa LND che, ieri, ha battuto per 10-0 proprio il Fiuggi. Nell’esordio di ieri, i 2005 hanno pareggiato per 1-1 con il Latina.

Tabellino Atletico Fiuggi-Sassuolo

ATLETICO FIUGGI-SASSUOLO 0-2

RETI: 57′ D’Ambrosio (S), 69′ Knezovic (S).

ATL. FIUGGI: Borrello; Genovese (46′ Caponera), Quatrna, Melchiorre, Casciaro, Monaco (47′ Zavatto), Esposito (7′ Fragliasso), Lo Bianco, Santi, Esposito, Medici.

A disposizione: Tucciarelli, De Gregorio, Longo, Giorgilli, Carapellotti.

Allenatore: Salvatore Praino.

SASSUOLO: Zouaghi (36′ Scacchetti); Di Bitonto, Deri, Pigati (49′ Ravaioli), Megna, Henriksen, Rigo (36′ Knezovic), Petrosino (C) (55′ Corradini), Cipolletti (36′ D’Ambrosio), Rovatti, Toni (36′ Fiorani).

A disposizione:, Parlato, Fontana, Ugolini.

Allenatore: Filippo Pensalfini.

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero primo tempo, 1′; recupero secondo tempo 3′.

