Sassuolo, tornei giovanili: Under 14 e Under 13 in campo ad inizio gennaio

Il girone di ritorno di campionato, per le formazioni Under 14 e Under 13 del Sassuolo, inizierà soltanto nel weekend 18-19 gennaio: nel frattempo i 2006 e 2007 neroverdi, allenati rispettivamente da mister Luca Ori e mister Gennaro Puca, disputeranno due tornei nelle Marche e in Abruzzo. L’Under 14 sarà impegnata nel 2° Torneo Città di San Benedetto del Tronto, in programma dal 4 al 6 gennaio presso il Campo Sportivo “Ciarrocchi”: la manifestazione, organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di San Benedetto del Tronto e dall’SSD Porto d’Ascoli, vede la partecipazione di otto squadre professionistiche, divise in due gironi da quattro con semifinali e finali secche. Il Sassuolo è stato inserito nel girone B con Atalanta, Hellas Verona e Pescara: l’esordio è in programma sabato 4 gennaio alle 12.45 contro il Verona mentre, nel tardo pomeriggio (ore 18.00), verrà disputato il match con il Pescara.

La mattina del giorno successivo, si chiude la fase a gironi con la sfida all’Atalanta alle 12.45: in caso di passaggio del turno, che arriverà in caso di primo o secondo posto nel raggruppamento, nel pomeriggio i neroverdi prenderanno parte alle semifinali. Lunedì 6 gennaio è riservato alle finali. L’altro girone è composto da Genoa, Inter, Sambenedettese ed Udinese. L’Under 13 di mister Puca, invece, prenderà parte al 5° Torneo Città di Pescara, in programma dal 3 al 6 gennaio. I neroverdi sono stati inseriti nel girone B contro Apricena, Martedei e Virtus Ortona. Alla manifestazione parteciperà anche la Juventus, insieme a Bari, Pescara e SPAL; al gruppo dei 2007 si aggiungeranno anche alcuni ragazzi dell’annata 2006, essendo il torneo riservato all’annata Under 14.