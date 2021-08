Sassuolo-Sampdoria in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

La Serie A 2021-22 è già alla sua seconda giornata, che vedrà la sfida Sassuolo-Sampdoria, la prima casalinga per i neroverdi: andiamo a scoprire dove vederla in diretta tv e in streaming.

La giornata numero 2 della serie A 2021-22 si aprirà venerdì 27 agosto con Udinese-Venezia alle 18.30 e Verona-Inter alle 20.45. Si prosegue sabato sabato 28 agosto 2021 alle 18.30 con il match tra Atalanta e Bologna, in contemporanea con Lazio-Spezia. Sabato sera, poi, la giornata proseguirà alle 20.45 con Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. Domenica 29 agosto, alle 18.30 spazio per Genoa-Napoli e, appunto, Sassuolo-Sampdoria. Si chiude domenica alle 20.45 con Milan-Cagliari e Salernitana-Roma. Dove si può vedere Sassuolo-Sampdoria in tv?

Sassuolo-Sampdoria su Dazn o Sky: dove vederla in TV

Hellas-Sassuolo, live dal Bentegodi, sarà trasmessa in tv in co-esclusiva DAZN e in diretta su Sky Sport Calcio e su Sky Sport Uno.

La telecronaca della sfida è affidata a Federico Zanon, con l’ex attaccante Fabio Bazzani, nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, la telecronaca del match sarà affidata a Dario Massara, con commento di Nando Orsi; a bordocampo Manuele Baiocchini.

Sassuolo-Samp in streaming

Oltre che in tv, la gara Hellas Verona-Sassuolo sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN, oltre che sulle piattaforme Sky Go e NOW TV. Chi non è abbonato DAZN o a Sky-Now può seguire la diretta testuale di Sassuolo-Verona sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.