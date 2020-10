Sassuolo Primavera, Ferrara al fotofinish! 4-3 in rimonta sul Cagliari

Spettacolare vittoria del Sassuolo Primavera, che porta a casa tre punti dalla difficile trasferta di Cagliari: il risultato finale è un 4-3, arrivato in pieno recupero grazie al primo centro all’esordio del 2003 Vincenzo Ferrara.

Cagliari in vantaggio dopo appena 3 minuti di gioco con Desogus, che si fa trovare pronto sul palo colpito dal tiro-cross di Masala e batte Vitale sul primo palo. L’1-0 dura soltanto dieci minuti, il tempo necessario ad Oddei per andare via a Michelotti sulla destra e crossare sul secondo palo per Manarelli, lasciato colpevolmente solo dalla difesa sarda. Lo stesso Oddei, al 15′, impegna Cabras sul primo palo dopo un’altra delle sue serpentine. Al 31′, il Cagliari torna avanti: è ancora Desogus a timbrare il cartellino, stavolta con un bel destro dal limite dell’area su assist di tacco da parte di Contini. I ragazzi di Bigica, colpiti nel momento di maggiore controllo della partita, non riescono a trovare il 2-2 prima dell’intervallo, pur andandoci vicini al 35′ con Marginean.

Nel secondo tempo, il Cagliari allunga subito con un rigore trasformato da Contini e guadagnato da Masala. I ragazzi di Bigica non ci stanno e, forti dell’ingresso di Aucelli e Ferrara al posto di Piccinini e Mercati, portano a compimento un’incredibile rimonta: al 68′ va in gol l’ultimo arrivato, Antonio Reda, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo; sei minuti dopo, è Andrei Marginean, sempre con un’incornata di testa su assist di Oddei, a firmare il 3-3. Con l’espulsione di Schirru all’82’, il Sassuolo si riversa nella metà campo sarda e trova il 4-3 al 94′: l’assist-man, manco a dirlo, è Brian Oddei, che pennella un cross sul secondo palo per l’accorrente Ferrara. L’attaccante neroverde cerca Mattioli, ma trova il fondo del sacco. Il Sassuolo resta dunque a punteggio pieno in vetta alla classifica del Campionato Primavera 1. Il prossimo impegno sarà sabato 17 ottobre contro la Lazio; a breve, il commento alla partita di mister Emiliano Bigica.

CAGLIARI-SASSUOLO 3-4

RETI: 4′ e 31′ Desogus (C), 14′ Manarelli (S), 13’st rig. Contini (C), 23’st Reda (S), 29’st Marginean (S), 49’st Ferrara (S).

CAGLIARI: Cabras, Piga (39’st Palomba), Michelotti, Boccia, Conti, Cusumano, Contini, Kanyamuna, Manca (27’st Piroddi), Desogus (27’st Del Pupo), Masala (16’st Schirru).

A disposizione: D’Aniello, Fusco, Sulis, Kourfalidis, Schirru, Spanu, Cavuoti, Zallu, Tramoni.

Allenatore: Alessandro Agostini.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Saccani, Bellucci, Piccinini (19’st Aucelli), Manarelli; Mercati (19’st Ferrara), Marginean, Artioli; Oddei, Mattioli, Reda.

A disposizione: Zacchi, Uni, Cannavaro, Cavallini, Pieragnolo, Abubakar, Simonetta, Mitrov, Barani.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Luca Zucchetti di Foligno.

Assistenti: Sig. Matteo Pressato di Latina e Sig. Marco Cerilli di Latina.

Ammoniti: 41′ Piccinini (S), Cusumano (C), Reda (S), Bellucci (S).